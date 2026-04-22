Työnhaku jumittuu helposti samaan kaavaan – oma osaaminen voi sopia yllättävän moneen tehtävään
19.5.2026 07:25:00 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Työnhakija rajaa työnhaun usein tuttuun ja turvalliseen: oman alan tehtäviin, tuttuihin työnimikkeisiin ja aiemmin tehtyä työtä vastaaviin rooleihin. A-kassan mukaan tämä voi kuitenkin kaventaa merkittävästi työllistymisen mahdollisuuksia.
– Työnhaku ei rajoitu vain siihen, mistä töitä hakee. Yhtä tärkeää on miettiä laajemmin myös sitä, mitä töitä hakee, toteaa A-kassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Moni ajattelee omaa osaamistaan liian kapeasti, vaikka työelämässä kertyy usein paljon sellaisia taitoja, joita voidaan hyvin hyödyntää monilla eri aloilla. Työkokemus sisältää esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutustaitoja, vastuunottoa ja kykyä oppia uutta – ominaisuuksia, joita työnantajat arvostavat laajasti eri tehtävissä.
Työ voi löytyä myös oman alan ulkopuolelta
Kun avoimia työpaikkoja tarkastelee osaamisen eikä pelkän työnimikkeen kautta, vaihtoehtojen määrä voi kasvaa merkittävästi. Työ ei välttämättä ole täysin samanlaista kuin aiemmin, mutta oma kokemus voi silti sopia siihen ihan hyvin.
A-kassan mukaan työnhaun esteenä on usein tunne siitä, ettei oma osaaminen riitä avoinna olevien tehtävien vaatimuksiin.
– Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi. Monelle työnantajalle tärkeintä on työntekijän halu oppia ja kehittyä. Pienikin lisäkoulutus tai uuden taidon opettelu voi avata uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, Kaisa Tikka tiivistää.
Kaikkia työpaikkoja ei koskaan ilmoiteta avoimesti
A-kassa muistuttaa myös, että kaikki työpaikat eivät koskaan päädy julkiseen hakuun.
Siksi työnhaussa kannattaa tarkastella myös sellaisia työnantajia, joilla ei juuri nyt ole avoimia työpaikkoja, mutta joiden toiminta vastaa omaa osaamista ja kiinnostusta.
Oman osaamisen tunnistamiseen ja uusien vaihtoehtojen hahmottamiseen A-kassa tarjoaa jäsenilleen tekoälyä hyödyntävän alustan, TyöllisyysApurin, joka auttaa löytämään uusia näkökulmia työnhakuun ja tunnistamaan tehtäviä, joita ei välttämättä olisi tullut itse ajatelleeksi.
Työnhaku on myös ajattelutavan muutos
A-kassan mukaan työnhaussa suurin este ei aina ole työpaikkojen puute, vaan se, miten rajatusti niitä tulee etsittyä.
– Kun omaa osaamista ja mahdollisuuksia uskaltaa tarkastella hieman uudesta kulmasta, myös mahdollisuudet työllistyä voivat parantua merkittävästi, vakuuttaa Kaisa Tikka.
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
