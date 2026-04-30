Tuomioistuimet.fi on uudistunut
19.5.2026 08:55:49 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tuomioistuimet.fi-verkkosivusto ja useiden tuomioistuinten omat verkkosivut on uudistettu. Tuomioistuinlaitosta esittelevä tuomioistuimet.fi on saanut raikkaan uuden ilmeen, ja sivuston sisältöjä ja toiminnallisuuksia on kehitetty.
Tuomioistuimet.fi-kokonaisuuden lisäksi uudet sivustot ovat saaneet myös kaikki hallinto-oikeudet sekä käräjä- ja hovioikeudet. Uudistukset koskevat myös tuomioistuinvirasto.fi-, tuomarinvalintalautakunta.fi- ja tuomarinkoulutuslautakunta.fi-sivustoja.
Korkeimman oikeuden verkkosivut kko.fi, korkeimman hallinto-oikeuden sivut kho.fi, markkinaoikeus.fi, tyotuomioistuin.fi ja vakuutusoikeus.fi uudistuvat touko-kesäkuun aikana.
Vanhoilta sivuilta on tehty uudelleenohjauksia uusiin verkko-osoitteisiin, minkä ansiosta tuomioistuinlaitoksen sisältöihin tehdyt linkitykset toimivat uudistuksen jälkeenkin.
Sivuston uudistus on osa oikeusministeriön ohjaamaa koko hallinnonalan verkkosivuprojektia.
tuomioistuinvirasto.viestinta@oikeus.fi
Marianna Järvinen, Tuomioistuinvirasto
viestintäasiantuntija
marianna.jarvinen@oikeus.fi
p. 029 5650556
Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
