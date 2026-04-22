Lukuvuosimaksut käyttöön ammatillisessa koulutuksessa kolmansista maista tuleville elokuussa 2026
19.5.2026 09:38:00 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote
Suomessa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut ammatillisessa koulutuksessa 1.8.2026 alkaen. Lukuvuosimaksu koskee opiskelijoita, jotka tulevat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta opiskelijan oleskeluluvalla ja aloittavat opintonsa elokuussa tai sen jälkeen.
Lukuvuosimaksua ei peritä esimerkiksi EU- ja ETA-maiden kansalaisilta, pysyvän oleskeluluvan saaneilta tai työvoimakoulutuksessa ja TUVA-koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) opiskelevilta.
Muutos perustuu valtakunnalliseen lainsäädäntöön ja koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Suomessa. Lukuvuosimaksun periminen ei ole vapaaehtoista. Lain mukaan koulutuksen järjestäjän on perittävä lukuvuosimaksu niiltä henkilöiltä, jotka lain nojalla ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosimaksun.
Oppilaitoksen on selvitettävä, koskeeko lukuvuosimaksuvelvollisuus koulutuksen hakijaa. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) hakija antaa perustiedot tilanteestaan koulutuksen hakulomakkeella, ja sen pohjalta TAKK varmistaa asian Maahanmuuttovirastosta (Migri).
Mikä on lukuvuosimaksun suuruus?
Koulutuksen järjestäjät päättävät itse lukuvuosimaksuistaan ja käytännöistä omassa toiminnassaan. Maksun täytyy kattaa kaikki opiskelukustannukset: oppilaitos ei saa lukuvuosimaksuvelvollisista valtionosuusrahoitusta.
Lukuvuosimaksu on maksettava ennen koulutuksen alkamista. TAKKin nettisivuille on koottu TAKKin perustutkintokoulutusten lukuvuosimaksut. Hinnat löytyvät myös koulutusten tiedoista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen hinnat löytyvät koulutusten tiedoista nettisivuilta. Lukuvuosimaksun suuruus TAKKissa vaihtelee tutkinnosta riippuen vajaasta 8500 eurosta ja reiluun 17 000 euroon.
Koulutuksen hinta voi olla alempi kuin kyseisen tutkinnon lukuvuosimaksu, jos sen kesto on alle vuoden.
Janne HaikansalotoimialajohtajaPalvelutPuh:044 7906 342janne.haikansalo@takk.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 280. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
