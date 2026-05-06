Sweco valittiin Väyläviraston palveluallianssin kumppaniksi

19.5.2026 09:00:00 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

Sweco on valittu osaksi Väyläviraston palveluallianssia, jonka tehtävänä on suunnitella turvalaite- ja kuluvalvontajärjestelmien korvaaminen ERTMS-ohjelmassa. Lisäksi Swecon asiantuntijat vastaavat allianssissa käyttöönottotarkastuksista.

Junaraide keskeällä vehreää maisemaa.
Kuva: Väylävirasto.

Väyläviraston ERTMS-ohjelman tarkoitus on uusia koko Suomen rataverkon turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmät vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Nyt työnsä aloittava allianssi vastaa Länsi- ja Etelä-Suomessa sijaitsevista rataosista, joiden yhteispituus on lähes 970 kilometriä. Rataosat kattavat muun muassa pääradan Helsingistä Pohjois-Loukoon melkein Seinäjoelle asti, ja rantaradan osuuden Helsingistä Uuteenkaupunkiin.  

Swecon asiantuntijat vastaavat hankkeessa turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmien korvaamisen suunnittelusta ja toteutuksien käyttöönottotarkastuksista.  

“Mukanamme palveluallianssiin tuomme vahvaa monialaista rautatiesuunnitteluosaamista, sekä kokemusta vastaavista hankkeista Euroopassa. On hienoa olla mukana varmistamassa Suomen rataverkon turvallista ja luotettavaa toimintaa myös tulevaisuudessa”, Swecon Infra ja liikenne -toimialan johtaja Juho Siipo sanoo.

Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

