Sweco valittiin Väyläviraston palveluallianssin kumppaniksi
19.5.2026 09:00:00 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco on valittu osaksi Väyläviraston palveluallianssia, jonka tehtävänä on suunnitella turvalaite- ja kuluvalvontajärjestelmien korvaaminen ERTMS-ohjelmassa. Lisäksi Swecon asiantuntijat vastaavat allianssissa käyttöönottotarkastuksista.
Väyläviraston ERTMS-ohjelman tarkoitus on uusia koko Suomen rataverkon turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmät vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Nyt työnsä aloittava allianssi vastaa Länsi- ja Etelä-Suomessa sijaitsevista rataosista, joiden yhteispituus on lähes 970 kilometriä. Rataosat kattavat muun muassa pääradan Helsingistä Pohjois-Loukoon melkein Seinäjoelle asti, ja rantaradan osuuden Helsingistä Uuteenkaupunkiin.
Swecon asiantuntijat vastaavat hankkeessa turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmien korvaamisen suunnittelusta ja toteutuksien käyttöönottotarkastuksista.
“Mukanamme palveluallianssiin tuomme vahvaa monialaista rautatiesuunnitteluosaamista, sekä kokemusta vastaavista hankkeista Euroopassa. On hienoa olla mukana varmistamassa Suomen rataverkon turvallista ja luotettavaa toimintaa myös tulevaisuudessa”, Swecon Infra ja liikenne -toimialan johtaja Juho Siipo sanoo.
Juho Siipotoimialajohtaja, Infra ja liikenneSweco FinlandPuh:+358 40 076 4890juho.siipo@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Raportti: Euroopan vesiriskit ulottuvat Suomeen ja Pohjoismaihin6.5.2026 08:02:00 EEST | Tiedote
Euroopan juomavesi- ja jätevesijärjestelmiin kohdistuu yhä suurempia paineita äärimmäisten sääilmiöiden, kasvavan kysynnän, saasteiden ja ikääntyvän infrastruktuurin vuoksi. Tulvat, veden niukkuus ja heikentynyt vedenlaatu esiintyvät yhä useammin samanaikaisesti, ja niiden yhteisvaikutukset jäävät pitkälti nykyisen hinnoittelun ja investointipäätösten ulkopuolelle.
Hukkalämmön talteenotto käynnistyi Kajaanissa29.4.2026 16:22:57 EEST | Tiedote
Kajaanissa on käynnistynyt datakeskuksen hukkalämmön talteenotto osana Loisteen kaukolämmön kehittämishanketta.
Sweco Finland Q1 2026: Kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana28.4.2026 10:49:27 EEST | Tiedote
Sweco julkaisi tänään osavuosikatsauksensa vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä. Sweco Finlandin kasvu jatkui yritysostojen vauhdittamana. Ensimmäisellä kvartaalilla toteutettiin myös suunnitellut tehostamistoimenpiteet kilpailukyvyn varmistamiseksi.
Sweco Finland Q1 2026: Growth continued driven by acquisitions28.4.2026 10:49:27 EEST | Press release
Today, Sweco published its interim report for the first quarter of 2026. Sweco Finland's growth continued driven by acquisitions. During the first quarter, the planned efficiency improvement measures were also implemented to ensure competitiveness.
Swecon vuosikertomus 2025 julkaistu: uudenlainen ilmasto- ja luontoriskien ristikkäisarviointi kuvaa tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä kattavammin kuin perinteiset skenaarioanalyysit27.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Swecon vastuullisuuskonsultit ovat kehittäneet uudenlaisen ilmasto- ja luontoriskien ristikkäisarvioinnin analyysimallin yritysten vastuullisuusraportointiin. Se esitellään osana Swecon vuoden 2025 vuosikertomusta.
