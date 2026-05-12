Tommi Niemi järjesti Lordin euroviisuvoiton upean pyroshown ja on räjäytellyt myös paljon muuta – Räjäyttäjän päiväkirjat avaa pääsyn näyttävien suurtuotantojen kulisseihin ja vaaroihin

Kun biisin kertosäe alkaa tai biisin loppuhuipennus tärähtää liekkisuihkuin ryyditettynä, vain harva yleisössä tietää, mikä määrä lavantakaista action-sinkoilua ja täpärää tarkkuutta siihen on vaadittu. Tommi Niemen muistelmateos Räjäyttäjän päiväkirjat antaa omakohtaisen ja ainutlaatuisen katsauksen suurten lavaspektaakkelien ja pyroshown maailmaan, josta ei juuri kerrota tulimyrskyn tekijän näkökulmasta. Teos kuljettaa lukijan stadionkonserttien, massiivisten tv-tuotantojen ja suurtapahtumien kulisseihin tilanteisiin, joissa sekunnin virhe voi muuttaa kaiken.

Pyrotekniikka, turvallisuus ja riskienhallinta muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen päätös tehdään paineen alla, usein miljoonien katsojien seuratessa suoraa lähetystä. Räjäyttäjän päiväkirjat paljastaa hulvattomia, kiperiä ja hengenvaarallisia tilanteita juuri ennen lopputulosta, joita yleisö muistelee vielä vuosienkin jälkeen upeina elämyksinä ja jotka ovat jääneet osaksi musiikki- ja tapahtumahistoriaamme. Suomen historiallinen euroviisuvoitto Ateenassa, yleisurheilun MM-kilpailujen avajaiset Helsingissä vuonna 2005, Rammsteinin massiivinen keikka Ruisrockissa sekä monet muut koskettavat hetket ovat osa kirjan tarinaa.

Tommi Niemi on pitkän linjan tapahtuma- ja turvallisuusalan ammattilainen, joka on työskennellyt pyrotekniikan parissa sekä showbisneksessä että sotilaspuolella. Näyttävillä rock-konserttien tulishow-osuuksilla menestyneen Niemen ura pyrotekniikan parissa on täynnä räjähteiden sytyttämistä ja tarkkoja turvallisuusproseduureja. Räjäyttäjän päiväkirjat kuvaa myös pyrotekniikan merkitystä musiikin visuaalisena jatkeena.

Räjäyttäjän päiväkirjat julkaistaan 18.6.2026.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Kristo Salminen.

