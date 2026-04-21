BasBas-perhe laajenee – Sirkus avaa ovensa Hakaniemessä

Täysiä pöytiä ja lasien iloista kilinää. Katkeamatonta puheensorinaa ja ruokanautintoja, joiden vuoksi tullaan kauempaakin. BasBas-ravintoloiden taianomaisen tunnelman tunnistaa jo kaukaa.

Tehtaankadun Baskeri & Basso, tuttavallisemmin BasBas, on jo pyhiinvaelluskohteeksi muodostunut korttelibistro, joka keikkuu vuodesta toiseen Suomen parhaiden ravintoloiden joukossa. Perheeseen kuuluvat myös bistron naapurissa sijaitseva BasBas Kulma sekä Pursimiehenkadun BasBas Studio.

Menestystarinan takana ovat ravintoloitsijat Nicolas Thieulon ja Kalle Kiukainen, ja nyt tarina saa jatkoa. Thieulon kertoo visioineensa jo pitkään, miltä BasBas-perheen seuraava luku voisi näyttää.

Palaset alkoivat loksahdella paikoilleen, kun he löysivät tiensä Antiloopin Siltasaaressa sijaitsevaan Siltasaari 10:iin. Paikka tuntui heti omalta ja sen potentiaali miltei rajattomalta. Ei aikaakaan, kun ideat alkoivat virrata.

Syntyi BasBas Sirkus – ravintolaperheen uusin tulokas, joka herättää monet pitkäaikaiset unelmat eloon.

”Meillä on BasBasissa valtavasti osaavia tekijöitä, palavaa intohimoa ja kova tekemisen meininki. Niinpä arjessa syntyy väistämättä ajatuksia kivoista jutuista, joita voisimme tällä porukalla tehdä. Siltasaaresta löysimme tilan, joka osoittautui täydelliseksi monen hyvän ideamme toteuttamiseen”, Thieulon sanoo. Hän kiittelee sitä, miten sujuvasti kaikki on edennyt Antiloopin kanssa.

”Yhteistyömme on tuntunut helpolta ja aidolta, sillä jaamme saman intohimon luoda merkityksellisiä hetkiä ihmisille. Sen pohjalta on ollut luontevaa rakentaa konseptiamme. Siltasaaressa meillä on tilaa toteuttaa ja kehittää monia sellaisia asioita, jotka itse koemme tärkeiksi.”

Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaava apulaisjohtaja Juha Mäkelä ei peittele innostustaan siitä, että perustajien visio löysi kotinsa juuri Hakaniemen Siltasaaresta.

”On aivan mahtavaa saada BasBas rikastuttamaan alueen tarjontaa. Meillä molemmilla oli heti ensitapaamisesta lähtien vahva, yhteinen usko hankkeeseen. Hakaniemi on yksi Helsingin kiinnostavimmista alueista ja BasBas kaupungin puhutuimpia ravintolailmiöitä. BasBas Sirkus tuo Hakaniemeen kokonaisuuden, jollaista Helsingissä ei ole aiemmin nähty, ja vahvistaa juuri sitä elävää kaupunkikulttuuria, jota me Antiloopilla haluamme edistää.”

Sirkus palaa Siltasaareen

Sirkus-nimi on oodi alueen värikkäälle historialle. Hakaniementorin kupeessa sijaitseva Paasivuorenpuistikko tunnettiin aikoinaan Sirkuspuistona, joka toimi kiertävien sirkusten ja tivolien näyttämönä etenkin 1800-luvun lopulla. Nyt, yli sata vuotta myöhemmin, alue täyttyy jälleen yleisöstä, äänistä ja monenkirjavista elämyksistä.

Treatery tarjoilee keittiön loihtimia herkkuja vietäväksi mukaan kotiin, töihin ja juhliin. Illalla tila muuttuu tunnelmalliseksi viinibaariksi, jonne voi pistäytyä lasilliselle ilman varausta. Eateryssä tehdään serviisiä täydellä sydämellä: se palvelee niin kiireisiä lounastajia kuin niitä, jotka haluavat nautiskella rauhassa bistroherkuista iltaisin ja viikonloppuisin. Kaiken keskiössä on yhä BasBasille tunnuksenomainen lämmin tunnelma – tai kodikas härdelli, niin kuin he itse sitä kuvailevat.

”BasBasin fiilis syntyy ihmisistä, vilpittömästä halusta jakaa hyviä hetkiä. Meidän taikatemppumme on kyky tuoda ihmiset yhteen. Vilkkaan Hakaniemen läheisyydessä sijaitseva tila on kuin luotu eloisaksi kohtauspaikaksi, ja kuitenkin ravintola piiloutuu liikenteeltä ja hälinältä omaan rauhaansa. Vehreä puistonäkymä tekee tilasta todella uniikin”, Kiukainen sanoo.

Kesän ajan Siltasaaressa ahkeroidaan remontin parissa, jotta kaikki on valmista syyskuun ensi-iltaa varten.

BasBas Sirkus – osa Hakaniemen uutta aikakautta

Aivan kuten BasBasin uusin tulokas, on koko Hakaniemi iloinen sekoitus uutta ja vanhaa. Perinteikäs kauppahalli seisoo jylhästi vanhalla paikallaan, mutta uudistettuna. Viereisellä Hakaniementorilla voi yhä aistia alueelle ominaisen rytmin. Samaan aikaan alue houkuttelee jatkuvasti uusia toimijoita, kuten kasvuyrityksiä, huippuravintoloita ja KOM-teatterin kaltaisia elävän taiteen keskuksia Hakaniemessä jo toimivien monien isojen yritysten ohella.

Antilooppi on alusta alkaen ollut mukana kirjoittamassa Hakaniemen uutta, eloisaa lukua. Alkusysäyksenä toimi vuonna 2019 käynnistynyt Siltasaari 10 -kiinteistön mittava uudistushanke. Nyt visio kukoistavasta Hakaniemestä on toteutunut, uusimpana ilmentymänään BasBas Sirkus.

”Haluamme kehittää kiinteistöjämme ja ympäröiviä alueita pitkällä tähtäimellä niin, että ne palvelevat kaikkia kaupunkilaisia. Parhaat kaupunginosat syntyvät ihmisistä, yrityksistä ja kiinnostavista palveluista, jotka tuovat heidät yhteen – aivan kuten Hakaniemessä tänä päivänä. Tämä ajatus yhdistää BasBasin väkeä ja meitä, mikä on tehnyt yhteistyöstämme luontevaa”, sanoo Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

Hän on silminnähden innoissaan siitä, että kaikkien rakastama ravintolaperhe laajenee pian Pitkänsillan pohjoispuolelle.

”BasBas Sirkus ilmentää erinomaisesti sitä, millaista kaupunkia haluamme olla mukana rakentamassa. Se vahvistaa kaikkea sitä, mikä tekee Hakaniemen alueesta erityisen. Olemme iloisia siitä, että saamme heidät osaksi Siltasaari 10 yhteisöämme – tervetuloa!”, Sahi jatkaa.