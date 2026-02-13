Certego

CERTEGO on avannut uuden toimipisteen Kokkolaan

20.5.2026 09:00:15 EEST | Certego | Tiedote

Jaa

Pohjoismaiseen turvallisuusalan konserniin kuuluva CERTEGO Oy on avannut huhtikuussa 2026 uuden toimipisteen Kokkolaan. Laajentuminen toi pohjoismaisen konsernin kattavat lukitus- ja turvatekniset palvelut Keski-Pohjanmaalle, jossa samaan konserniin kuuluva CERTEGO 24/7 -hälytyskeskus on toiminut jo pitkään.

oranssi seinä, jossa valkoinen CERTEGO-logo - kuvituskuva

Turvallisuusratkaisujen ja -palveluiden asiantuntijayritys CERTEGO Oy on avannut huhtikuussa 2026 toimipisteen Kokkolaan. Myös alueella jo pitkään toiminut CERTEGO 24/7 -hälytyskeskus (ent. K2 Turvapalvelut) on muuttanut uusiin tiloihin. 

Toimipiste palvelee lähiseudun yrityksiä turvateknisten ratkaisujen suunnittelussa, käyttöönotossa, ylläpidossa ja vaihdoksissa, ja toimii tiiviissä yhteistyössä hälytyskeskusasiantuntijoiden kanssa. 

"Kokkola on ollut meille pitkään tärkeä alue ja nyt voimme tarjota siellä toimiville yrityksille entistä kattavammin turva- ja kiinteistöteknistä osaamistamme. Tervetuloa osaavan tiimimme palveltavaksi!" CERTEGOn Keski- ja Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Sauramo kommentoi. 

CERTEGO Suomella on 25 toimipistettä ympäri maan. Yhtiön 360 työntekijästä noin 40 henkilöä työskentelee Pohjanmaan alueella. 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

oranssi seinä, jossa valkoinen CERTEGO-logo - kuvituskuva
Lataa

Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO

CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Turvaamme häiriötöntä liiketoimintaa asiakkaillemme Suomen kattavimmalla turva- ja kiinteistöteknisellä osaamisella, alan johtavien laitevalmistajien tuella. Tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut aina aluevalvonnasta kiinteistön eri tilojen suojaukseen, henkilöturvaan ja energiahallintaan – suunnittelusta toteutukseen, ylläpitoon, jatkuvaan valvontaan ja kehittämiseen. Olemme luotettu kumppani myös korkean turvallisuustason kohteissa.​

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Certego

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye