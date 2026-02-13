CERTEGO on avannut uuden toimipisteen Kokkolaan

Turvallisuusratkaisujen ja -palveluiden asiantuntijayritys CERTEGO Oy on avannut huhtikuussa 2026 toimipisteen Kokkolaan. Myös alueella jo pitkään toiminut CERTEGO 24/7 -hälytyskeskus (ent. K2 Turvapalvelut) on muuttanut uusiin tiloihin.

Toimipiste palvelee lähiseudun yrityksiä turvateknisten ratkaisujen suunnittelussa, käyttöönotossa, ylläpidossa ja vaihdoksissa, ja toimii tiiviissä yhteistyössä hälytyskeskusasiantuntijoiden kanssa.

"Kokkola on ollut meille pitkään tärkeä alue ja nyt voimme tarjota siellä toimiville yrityksille entistä kattavammin turva- ja kiinteistöteknistä osaamistamme. Tervetuloa osaavan tiimimme palveltavaksi!" CERTEGOn Keski- ja Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Sauramo kommentoi.

CERTEGO Suomella on 25 toimipistettä ympäri maan. Yhtiön 360 työntekijästä noin 40 henkilöä työskentelee Pohjanmaan alueella.