Marjanpoimijoiden oleskelulupien käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota työperäisen hyväksikäytön ehkäisyyn
21.5.2026 10:00:38 EEST | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Maahanmuuttovirasto kiinnittää muiden viranomaisten tapaan erityistä huomiota luonnonmarja-alalla aiempina vuosina ilmenneisiin epäkohtiin. Virasto huomioi ne kausityötodistuspyyntöjen ja -oleskelulupahakemusten käsittelyssä ja muissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.
Jos asiakas on tulossa Suomeen viisumivelvollisesta maasta tekemään kausityötä alle kolmeksi kuukaudeksi, hänen tulee hakea kausityöviisumia. Jos asiakas puolestaan tulee viisumivapaasta maasta, hänen pitää hakea kausityötodistusta. Kausityöoleskelulupaa sen sijaan haetaan niissä tilanteissa, kun asiakas on tulossa Suomeen kausitöihin 3–9 kuukaudeksi. Ulkoministeriö käsittelee kausityöviisumit, joita hakee suurin osa luonnonmarjanpoimijoista. Maahanmuuttoviraston vastuulle puolestaan kuuluu kausityötodistuksen ja -oleskeluluvan käsittely. Luonnonmarjanpoimijoiden työoloja Suomessa valvoo Lupa- ja valvontavirasto. Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuntaa tekevät yhteistyössä useat eri viranomaiset.
Viime vuosien aikana esille tulleiden luonnonmarja-alan epäkohtien laajuus ja työperäisen hyväksikäytön tapaukset tulevat hidastamaan kausityötodistuspyyntöjen ja -oleskelulupahakemusten käsittelyä tänä vuonna, sillä hakemusten käsittelyssä selvitetään tarkasti työsuhteen ja työnantajan tietoja.
– Ilmiöön puuttuminen on erittäin tärkeää. Haluamme edistää asiakkaiden ja yhteiskunnan turvallisuutta ehkäisemällä työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. Tämän vuoksi teemme tarkasti selvityksiä marjanpoimijoiden hakemuksiin, työntekijöiden oleskelulupien ja kausityön prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen kertoo.
Oleskelulupaa ei myönnetä, jos työnantajien velvoitteiden hoitamisessa on puutteita
Kun asiakas hakee kausityötodistusta tai -oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto selvittää hyväksikäytön ehkäisemiseksi esimerkiksi hakijan asemaa ja riippuvuutta työnantajasta, työsuhteen ehtoja ja työnantajan kykyä huolehtia velvoitteistaan.
– Tarvittaessa kuulemme hakijoita ja työnantajia. Näin pyrimme varmistumaan siitä, että kaikki on kunnossa ja työntekijä on tulossa tekemään juuri sitä työtä ja niillä ehdoilla, mitä meille viranomaisille on kerrottu, Huhtilainen sanoo.
Maahanmuuttovirasto tarkastelee yksittäisten yritysten rekisteritietoja vain, kun tarkastelulle on jokin kyseiseen yritykseen liittyvä peruste. Tarkastelun perusteena on yleensä käsiteltävä lupahakemus, mutta se voi olla esimerkiksi myös hyväksikäytöstä saatu tieto, joka voi usein tulla toiselta viranomaiselta. Tämän vuoksi yhteistyö eri viranomaisten välillä on erittäin tärkeää.
Jos oleskelulupien käsittelyssä havaitaan viitteitä työntekijöiden hyväksikäytöstä tai työnantajien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa on puutteita, Maahanmuuttovirasto voi tehdä kielteisen päätöksen hakemukseen.
Joissakin tilanteissa virasto voi tehdä myös pidättäytymispäätöksen työnantajalle. Pidättäytymisellä tarkoitetaan sitä, että viranomaiset eivät ollenkaan myönnä 3–12 kuukauden aikana ulkomaalais- tai kausityölain mukaisia lupia työnteon perusteella kyseisen työnantajan palvelukseen. Jos asiakas hakee kausityötodistusta, kausityöviisumia tai oleskelulupaa työnteon perusteella, mutta työnantajalla on voimassa oleva päätös pidättäytymisestä, hakemukseen tehdään kielteinen päätös.
– Voimme tehdä pidättäytymispäätöksen, jos kausityönantaja on aikaisemmin laiminlyönyt vakavasti velvoitteitansa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi, että kausityön ehdot eivät ole olleet työehtosopimuksen mukaisia, työnantajalle on määrätty seuraamuksia työnantajavelvoitteiden rikkomisen vuoksi tai työnantaja ei ole noudattanut lakiin ja työehtosopimukseen perustuvia velvoitteitaan, Huhtilainen kertoo.
Lisätietoja medialle
- Verkkosivu: Kausityö | Maahanmuuttovirasto
- Verkkosivu: Viisumi Suomeen - Ulkoministeriö
- Verkkosivu: Kausityötodistus | Maahanmuuttovirasto
- Verkkosivu: Kausityöoleskelulupa | Maahanmuuttovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
työntekijöiden oleskelulupien ja kausityön prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 436
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttoviraston arviot tulevaisuuden hakemusmääristä julkaistu19.3.2026 11:00:14 EET | Tiedote
Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa vuosien 2026 ja 2027 hakemusmääristä. Ennakointiverkostoon kuuluu useita viranomaisia sekä muita sidosryhmiä, ja se muodostaa arviot Suomeen suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta. Arviot päivitetään kolme kertaa vuodessa.
Kustannustehokkuus, hallitusohjelman toimeenpano ja maahanmuuton jännitteinen toimintaympäristö korostuivat Maahanmuuttoviraston toiminnassa vuonna 202516.3.2026 11:00:06 EET | Tiedote
Maahanmuuttopolitiikan muutokset Euroopassa ja OECD-verrokkimaissa, konfliktit Euroopan lähialueilla, Suomen talouden haasteet sekä lukuisten lainsäädäntömuutosten toimeenpano leimasivat Maahanmuuttoviraston vuotta 2025. Tässä toimintaympäristössä kustannustehokkuus sekä ennakoiva ja strateginen johtaminen korostuivat entisestään. Viraston toiminnan painopisteinä säilyivät oleskelulupajärjestelmän turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten ehkäisy, hakemuskäsittelyn sujuvoittaminen sekä toiminnan kustannustehokkuus.
Maahanmuuttovirasto arvioi uudelleen Iranin turvallisuustilannetta – turvapaikkahakemusten päätöksenteko keskeytetään osittain5.2.2026 11:00:09 EET | Tiedote
Iranin turvallisuustilanne on muuttunut suurten mielenosoitusten ja turvallisuusjoukkojen väkivallankäytön myötä, minkä vuoksi päätösten tekeminen iranilaisten turvapaikkahakemuksiin keskeytetään osittain.
Maahanmuuton tilastot 2025: Maahanmuutto Suomeen laskussa30.1.2026 10:00:27 EET | Tiedote
Monien maahanmuuton eri lupatyyppien hakemusmäärät ovat laskussa. Niin työntekijöiden, opiskelijoiden kuin kansainvälisen suojelunkin hakemusten määrät ovat vähentyneet. Perheenjäsenten osalta hakemusmäärissä on ollut puolestaan pientä kasvua.
Asiakaskysynnän kasvu ja henkilöstöresurssien väheneminen vaikuttavat Maahanmuuttoviraston asiakaspalveluun23.1.2026 11:24:29 EET | Tiedote
Valtiotalouden säästöt osuvat monin tavoin Maahanmuuttoviraston toimintaan. Viraston tulee suhteuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin. Henkilöstön määrän pieneneminen johtaa osaltaan palveluiden heikentymiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme