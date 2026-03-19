Marjanpoimijoiden oleskelulupien käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota työperäisen hyväksikäytön ehkäisyyn

Jos asiakas on tulossa Suomeen viisumivelvollisesta maasta tekemään kausityötä alle kolmeksi kuukaudeksi, hänen tulee hakea kausityöviisumia. Jos asiakas puolestaan tulee viisumivapaasta maasta, hänen pitää hakea kausityötodistusta. Kausityöoleskelulupaa sen sijaan haetaan niissä tilanteissa, kun asiakas on tulossa Suomeen kausitöihin 3–9 kuukaudeksi. Ulkoministeriö käsittelee kausityöviisumit, joita hakee suurin osa luonnonmarjanpoimijoista. Maahanmuuttoviraston vastuulle puolestaan kuuluu kausityötodistuksen ja -oleskeluluvan käsittely. Luonnonmarjanpoimijoiden työoloja Suomessa valvoo Lupa- ja valvontavirasto. Työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuntaa tekevät yhteistyössä useat eri viranomaiset.

Viime vuosien aikana esille tulleiden luonnonmarja-alan epäkohtien laajuus ja työperäisen hyväksikäytön tapaukset tulevat hidastamaan kausityötodistuspyyntöjen ja -oleskelulupahakemusten käsittelyä tänä vuonna, sillä hakemusten käsittelyssä selvitetään tarkasti työsuhteen ja työnantajan tietoja.

– Ilmiöön puuttuminen on erittäin tärkeää. Haluamme edistää asiakkaiden ja yhteiskunnan turvallisuutta ehkäisemällä työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. Tämän vuoksi teemme tarkasti selvityksiä marjanpoimijoiden hakemuksiin, työntekijöiden oleskelulupien ja kausityön prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen kertoo.

Oleskelulupaa ei myönnetä, jos työnantajien velvoitteiden hoitamisessa on puutteita

Kun asiakas hakee kausityötodistusta tai -oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto selvittää hyväksikäytön ehkäisemiseksi esimerkiksi hakijan asemaa ja riippuvuutta työnantajasta, työsuhteen ehtoja ja työnantajan kykyä huolehtia velvoitteistaan.

– Tarvittaessa kuulemme hakijoita ja työnantajia. Näin pyrimme varmistumaan siitä, että kaikki on kunnossa ja työntekijä on tulossa tekemään juuri sitä työtä ja niillä ehdoilla, mitä meille viranomaisille on kerrottu, Huhtilainen sanoo.

Maahanmuuttovirasto tarkastelee yksittäisten yritysten rekisteritietoja vain, kun tarkastelulle on jokin kyseiseen yritykseen liittyvä peruste. Tarkastelun perusteena on yleensä käsiteltävä lupahakemus, mutta se voi olla esimerkiksi myös hyväksikäytöstä saatu tieto, joka voi usein tulla toiselta viranomaiselta. Tämän vuoksi yhteistyö eri viranomaisten välillä on erittäin tärkeää.

Jos oleskelulupien käsittelyssä havaitaan viitteitä työntekijöiden hyväksikäytöstä tai työnantajien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa on puutteita, Maahanmuuttovirasto voi tehdä kielteisen päätöksen hakemukseen.

Joissakin tilanteissa virasto voi tehdä myös pidättäytymispäätöksen työnantajalle. Pidättäytymisellä tarkoitetaan sitä, että viranomaiset eivät ollenkaan myönnä 3–12 kuukauden aikana ulkomaalais- tai kausityölain mukaisia lupia työnteon perusteella kyseisen työnantajan palvelukseen. Jos asiakas hakee kausityötodistusta, kausityöviisumia tai oleskelulupaa työnteon perusteella, mutta työnantajalla on voimassa oleva päätös pidättäytymisestä, hakemukseen tehdään kielteinen päätös.

– Voimme tehdä pidättäytymispäätöksen, jos kausityönantaja on aikaisemmin laiminlyönyt vakavasti velvoitteitansa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi, että kausityön ehdot eivät ole olleet työehtosopimuksen mukaisia, työnantajalle on määrätty seuraamuksia työnantajavelvoitteiden rikkomisen vuoksi tai työnantaja ei ole noudattanut lakiin ja työehtosopimukseen perustuvia velvoitteitaan, Huhtilainen kertoo.

