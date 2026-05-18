Täysin uudenlainen menestysjännäri Japanista – ratkaisun avaimet piilevät karmivissa piirustuksissa
19.5.2026 10:12:11 EEST | Gummerus | Tiedote
Kesä ja dekkarit kuuluvat yhteen. Gummerus julkaisee alkukesästä kolme kovaa kansainvälistä menestysjännäriä: hyytäviä piirustuksia sisältävän japanilaisen mysteeriromaanin, Ruotsin parhaan jännäridebyytin ja Millennium-käsikirjoituksesta liikkeelle lähteneen trilogian huipennuksen.
Japanilaisen Youtube-sensaation Uketsun aavemaiset jännärit ovat vanginneet miljoonia lukijoita ympäri maailmaa. Uketsu on arvoituksellinen, kauhuun ja mysteereihin erikoistunut tubettaja ja kirjailija, joka esiintyy naamio kasvoillaan vain verkossa ja puhuu äänenvaihtajan kautta. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on tuntematon. Kesäkuussa suomeksi ilmestyvä kansainvälinen bestsellerkirja Oudot kuvat houkuttelee selvittämään hyytäviä mysteerejä. Nuoren naisen ennen kuolemaansa tekemä kuvasarja, lapsen häiritsevä piirustus kodistaan ja murhan uhrin epätoivoinen luonnos viimeisistä hetkistään. Onnistutko paljastamaan synkän salaisuuden, joka niitä yhdistää? Romaanin kääntää japanin kielestä suomentaja Raisa Porrasmaa.
Lena Sundströmin ja Jens Mikkelsenin Turvapaikka valittiin Ruotsissa vuoden 2024 parhaaksi jännäridebyytiksi. Malmöhön sijoittuva teos paljastaa yhteiskunnan eriarvoisuuden, kun kaksi toimittajaa alkaa tonkia murhatapausta, jossa poliisi epäilee Malmön kestävän kehityksen päällikön murhasta paperittomia maahanmuuttajia. Totuuden metsästys vie toimittajakaksikon tarkoin varjellun salaseuran jäljille, vankilan käytäville, rautatiekiskojen alle ja tornitalon tuuliselle huipulle. Romaanin suomentaa Anu Koivunen.
Tuleen tuomittu on ruotsalaisen John Ajvide Lindqvistin Millennium-käsikirjoituksesta liikkeelle lähteneen jännäritrilogian pelottavan ajankohtainen päätösosa. Tukholmassa tapahtuu terrori-iskuja. Ensin itsemurhapommittaja tappaa yli 40 ihmistä Tukholman Dramatenissa, sitten moskeijassa räjähtää iltarukouksen aikana. Railo perusruotsalaisten ja islamistien välillä syvenee, ja Ruotsi jakautuu kahtia. Ajvide Lindqvistin romaaneja on julkaistu 25 maassa. Teoksen suomentaa Anna Heroja.
Uketsu: Oudot kuvat
alkuteos 変な絵
suomentanut Raisa Porrasmaa
246 sivua
ilmestyy 8.6.2026
Lena Sundström ja Jens Mikkelsen: Turvapaikka
alkuteos Fristaden
suomentanut Anu Koivunen
573 sivua
ilmestynyt 4.5.2026
John Ajvide Lindqvist: Tuleen tuomittu
alkuteos Anden i maskinen
suomentanut Anna Heroja
517 sivua
ilmestyy 3.7.
Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
