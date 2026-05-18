Täysin uudenlainen menestysjännäri Japanista – ratkaisun avaimet piilevät karmivissa piirustuksissa

ENNAKKOTIEDOTE: Miten Grönlannista tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin silmiä avaava uutuuskirja Jään valta vaihtuu (Gummerus) ilmestyy 8.6. 13.5.2026 12:48:37 EEST | Tiedote

Arktisesta alueesta on tullut lyhyessä ajassa geopoliittisen mittelön areena samalla kun kansainvälinen sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on murroksessa. Jään alta paljastuu uusia luonnonvaroja ja merireittejä, ja kilpailu niiden hallinnasta on alkanut. Seuraava kansainvälinen konflikti saattaa syttyä Jäämerellä. Miten ja miksi pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin Jään valta vaihtuu – Arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus) auttaa ymmärtämään, miksi Yhdysvallat uhittelee Grönlannissa, Kiina haluaa arktiseksi valtioksi ja Venäjä varustautuu pohjoisessa.