Täysin uudenlainen menestysjännäri Japanista – ratkaisun avaimet piilevät karmivissa piirustuksissa

19.5.2026 10:12:11 EEST | Gummerus | Tiedote

Kesä ja dekkarit kuuluvat yhteen. Gummerus julkaisee alkukesästä kolme kovaa kansainvälistä menestysjännäriä: hyytäviä piirustuksia sisältävän japanilaisen mysteeriromaanin, Ruotsin parhaan jännäridebyytin ja Millennium-käsikirjoituksesta liikkeelle lähteneen trilogian huipennuksen.

Uketsu: Oudot kuvat Kansi: Luke Bird

Japanilaisen Youtube-sensaation Uketsun aavemaiset jännärit ovat vanginneet miljoonia lukijoita ympäri maailmaa. Uketsu on arvoituksellinen, kauhuun ja mysteereihin erikoistunut tubettaja ja kirjailija, joka esiintyy naamio kasvoillaan vain verkossa ja puhuu äänenvaihtajan kautta. Hänen todellinen henkilöllisyytensä on tuntematon. Kesäkuussa suomeksi ilmestyvä kansainvälinen bestsellerkirja Oudot kuvat houkuttelee selvittämään hyytäviä mysteerejä.​ Nuoren naisen ennen kuolemaansa tekemä kuvasarja, lapsen häiritsevä piirustus kodistaan ja murhan uhrin epätoivoinen luonnos viimeisistä hetkistään. Onnistutko paljastamaan synkän salaisuuden, joka niitä yhdistää? Romaanin kääntää japanin kielestä suomentaja Raisa Porrasmaa.

Lena Sundströmin ja Jens Mikkelsenin Turvapaikka valittiin Ruotsissa vuoden 2024 parhaaksi jännäridebyytiksi. Malmöhön sijoittuva teos paljastaa yhteiskunnan eriarvoisuuden, kun kaksi toimittajaa alkaa tonkia murhatapausta, jossa poliisi epäilee Malmön kestävän kehityksen päällikön murhasta paperittomia maahanmuuttajia. Totuuden metsästys vie toimittajakaksikon tarkoin varjellun salaseuran jäljille, vankilan käytäville, rautatiekiskojen alle ja tornitalon tuuliselle huipulle. Romaanin suomentaa Anu Koivunen.

Tuleen tuomittu on ruotsalaisen John Ajvide Lindqvistin Millennium-käsikirjoituksesta liikkeelle lähteneen jännäritrilogian pelottavan ajankohtainen päätösosa. Tukholmassa tapahtuu terrori-iskuja. Ensin itsemurhapommittaja tappaa yli 40 ihmistä Tukholman Dramatenissa, sitten moskeijassa räjähtää iltarukouksen aikana. Railo perusruotsalaisten ja islamistien välillä syvenee, ja Ruotsi jakautuu kahtia. Ajvide Lindqvistin romaaneja on julkaistu 25 maassa. Teoksen suomentaa Anna Heroja.

Uketsu: Oudot kuvat
alkuteos 変な絵
suomentanut Raisa Porrasmaa
246 sivua
ilmestyy 8.6.2026

Lena Sundström ja Jens Mikkelsen: Turvapaikka
alkuteos Fristaden
suomentanut Anu Koivunen
573 sivua
ilmestynyt 4.5.2026

John Ajvide Lindqvist: Tuleen tuomittu
alkuteos Anden i maskinen
suomentanut Anna Heroja
517 sivua
ilmestyy 3.7.

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Kertovan tietokirjallisuuden mestarin Patrick Radden Keefen uutuus kysyy, miksei Lontoon poliisi selvittänyt oligarkin poikana esiintyneen nuoren miehen kuolemaa

Älä sano mitään ja Kivun valtakunta -teoksista tunnetun Patrick Radden Keefen odotettu uutuus Valehtelijoiden kaupunki – Tositarina nuoren miehen kuolemasta ja Lontoon pimeästä puolesta (Gummerus) havainnollistaa yhden perheen tragedian kautta, kuinka korruptio ja harmaa talous ovat juurtuneet syvälle globaalin finanssimaailman ytimeen. Maija Heikinheimon suomentama jännitteinen, romaanin lailla ahmittava teos on kerronnallista tietokirjallisuutta parhaimmillaan.

ENNAKKOTIEDOTE: Miten Grönlannista tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin silmiä avaava uutuuskirja Jään valta vaihtuu (Gummerus) ilmestyy 8.6.

Arktisesta alueesta on tullut lyhyessä ajassa geopoliittisen mittelön areena samalla kun kansainvälinen sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on murroksessa. Jään alta paljastuu uusia luonnonvaroja ja merireittejä, ja kilpailu niiden hallinnasta on alkanut. Seuraava kansainvälinen konflikti saattaa syttyä Jäämerellä. Miten ja miksi pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin Jään valta vaihtuu – Arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus) auttaa ymmärtämään, miksi Yhdysvallat uhittelee Grönlannissa, Kiina haluaa arktiseksi valtioksi ja Venäjä varustautuu pohjoisessa.

