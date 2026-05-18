Naantalin varhaiskasvatus herätti Muumit talviunilta

18.5.2026 15:16:01 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Noin 600 Naantalin varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa lasta herätti Muumit talviunilta Naantalissa maanantaina 18.5.

Naantalilaisia lapsia Muumimaailman Emma Teatterissa, lavalla muumihahmoja.
Naantalin varhaiskasvatuksen lapset herättivät Muumit 18.5. ja aloittivat kesäkauden yhdessä rakkaiden Muumihahmojen kanssa.

Retki toteutui tänä vuonna toista kertaa. Mukaan pääsivät varhaiskasvatuksen noin 3–5‑vuotiaat lapset eri puolilta Naantalia. Tapahtumaa on tarkoitus jatkaa varhaiskasvatuksen yhteisenä elämyspäivänä joka kolmas vuosi.

Retkipäivän keskeinen idea on, että jokainen naantalilainen varhaiskasvatuksen piirissä oleva lapsi pääsee varhaiskasvatusvuosiensa aikana vierailemaan Muumimaailmassa.

Tavoitteena on luoda yhteisiä, iloisia muistoja koko kaupungin lapsille.

Muumimaailma aukeaa yleisölle tiistaina 9.6.2026.

Lapsi kättelee Niiskua Muumimaailmassa.
Lapset pääsivät tapaamaan tuttuja hahmoja Muumimaailmassa.
Muumitalo Naantalissa.
Muumimaailma aukeaa yleisölle 9.6.
Siisti Biitsi tavoitteena – tule siivoamaan Naantalin Nunnalahden rannalle 19.5.18.5.2026 13:43:41 EEST | Tiedote

Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesistöjen ja rantojen roskaisuuteen keskittyvä talkoo-ohjelma. Naantalin kaupunki on tempauksessa mukana toukokuun ajan. Järjestämme kaikille yhteiset siivouspäivät Nunnalahden uimarannalla 19.5. klo 10–18 ja Taimon uimapaikan ympäristössä 28.5. klo 10–18. Osallistujien kesken arvotaan Pidä Saaristo Siisti ry:n sekä Naantalin yllätyspalkintoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

