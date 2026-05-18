Naantalin varhaiskasvatus herätti Muumit talviunilta
18.5.2026 15:16:01 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Noin 600 Naantalin varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa lasta herätti Muumit talviunilta Naantalissa maanantaina 18.5.
Retki toteutui tänä vuonna toista kertaa. Mukaan pääsivät varhaiskasvatuksen noin 3–5‑vuotiaat lapset eri puolilta Naantalia. Tapahtumaa on tarkoitus jatkaa varhaiskasvatuksen yhteisenä elämyspäivänä joka kolmas vuosi.
Retkipäivän keskeinen idea on, että jokainen naantalilainen varhaiskasvatuksen piirissä oleva lapsi pääsee varhaiskasvatusvuosiensa aikana vierailemaan Muumimaailmassa.
Tavoitteena on luoda yhteisiä, iloisia muistoja koko kaupungin lapsille.
Muumimaailma aukeaa yleisölle tiistaina 9.6.2026.
Kaisa RantalavarhaiskasvatusjohtajaNaantalin kaupunkiPuh:0406693926kaisa.rantala@naantali.fi
Kuvat
