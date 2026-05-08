Nousu -festivaali juhlii aktivismia ja kansalaisvaikuttamista 6.6. Tekstin talolla – ohjelmassa alkuperäiskansa-aktivisti Helena Sirén Gualinga, VIMMA, Täydet, vuoden törkeimmän viherpesun palkitseva Vuoden Huiputus-gaala sekä keskusteluja ja työpajoja

18.5.2026 15:24:10 EEST | Greenpeace | Tiedote

Toista kertaa tänä vuonna järjestettävä Nousu-festivaali tuo Helsingin Tekstin talolle lauantaina 6.6. aktivismin, vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijöitä. Nousun keynote-puheen pitää live-streamin välityksellä kansainvälisesti tunnettu, suomalais-ecuadorilainen ympäristö- ja ihmisoikeusaktivisti Helena Sirén Gualinga. Lisäksi tapahtumassa nähdään energisistä keikoistaan tunnettu VIMMA-yhtye, helsinkiläinen nouseva rap-duo Täydet, työpajoja, taidetta ja paneelikeskusteluja, sekä  Vuoden Huiputus -gaala, jossa paljastetaan vuoden törkeimmän viherpesuteon palkinnon saaja.

Greenpeacen kanssa yhteistyössä keskusteluja, puheohjelmaa ja työpajoja järjestävät mm. ihmisoikeusjärjestö Amnesty, Mieli ry, Muutoskollektiivi, Helsingin yliopiston Raider – Rikollistettu Aktivismi ja Demokratian Reunaehdot-tutkimushanke ja Suomen Palestiina-verkosto Sumud. Festivaali on kaikille avoin tapahtuma, jossa tuodaan yhteen kansalaisyhteiskunnan toimijoita, järjestöjä ja liikkeitä ideoimaan uusia tapoja vaikuttaa yhteiskuntaan ja kohtaamaan eri alojen tekijöitä ja vaikuttajia, sekä juhlimaan aktivismia.

Helena Sirén Gualinga on Ecuadorin Amazonin Sarayaku-alkuperäiskansan jäsen ja syntyperältään myös suomenruotsalainen. Hänet tunnetaan luonnonsuojelun sekä alkuperäiskansojen oikeuksien puolestapuhujana sekä osallistumisestaan ​​ja johtajuudestaan ​​kampanjoissa Amazonin puolustamiseksi ja alkuperäiskansojen yhteisöjen suojelemiseksi kaivosteollisuutta vastaan. Hän opiskelee tällä hetkellä Yalen yliopistossa.

VIMMA on indierockia viuluilla. Kappaleet kertovat siitä, miltä planeetan tuhoaminen tuntuu ja mitä sille voi tehdä. Yhtyeen musiikissa kuuluu vaikutteita indierockista, popista, kansanmusiikista sekä hiphopista, ja niiden aiheet ammentavat ilmastokriisistä, aktivismista sekä luontosuhteesta.

Täydet-yhtyeen kappaleet kertovat moderneja arjen mytologioita ja kollaaseja nykykaupunkilaisen elämästä. Maksimalistisesta mielikuvituksesta, arvaamattomista kulttuuriviittauksista tunnetut Hapis ja Reksi vaalivat riimeissään haavoittuvuutta, epätäydellisyyttä ja lojaaliutta vallanhimon tai menestyksen nälän sijaan. Kiitelty live-duo on kovassa nosteessa.

Vuoden huiputus -kilpailussa yleisö ratkaisee, mikä yritys tai muu taho ansaitsee kunnian kuluneen vuoden törkeimmästä tai harhaanjohtavimmasta viherpesusta. Tänä vuonna ehdolla ovat Atrian Oodi suomalaiselle ruoalle -mainosvideo, St1:n ja Suomen hiihtoliiton sponsoriyhteistyö sekä MetsäGroupin Lambi-tavaramerkin Rakkaudesta suomalaiseen metsään -kampanja. Kilpailun finalisteiksi on valikoitu mainoksia tai muita viestintätekoja, jotka esittävät katteettomia ympäristö- tai kestävyysväitteitä, viherpesevät yrityksen toimintaa tai edistävät muuten kyseenalaisia tekoja kestävien kulutustottumusten ja luonnonsuojelun sijasta.

Nousu on yleisölle ilmainen. Festivaalin ovet aukeavat lauantaina 6.6. klo 12 ja ohjelmaa on Tekstin talon (Lintulahdenkatu 3) saleissa ja alakerran Bar Tÿpossa klo 01.30 asti. Tapahtuman ohjelma ja lisätiedot löytyvät osoitteesta nousufestivaali.fi.

