GRK Infra Oyj hankkii KSBR:n tytäryhtiöineen

Yrityskauppa on osa molempien yritysten strategiaa, jossa ne hakevat kannattavaa kasvua ja vahvistavat asemaa vihreän siirtymän ja teollisuuden hankkeissa.

– KSBR on kasvanut pienestä betoniyrityksestä suureen, neljän toimialan kokoluokkaan. Pääomistajamme ovat tehneet yrityksen kasvattamisessa ja kehittämisessä pitkäjänteisen, yli 20 vuoden työn. Voimme nyt iloita laadukkaan työn tuloksista ja siitä, että saamme entistä suuremmat hartiat tulevaisuuden rakentamiseen, KSBR:n toimitusjohtaja Marko Leppänen kiittää.

Leppäsen mukaan molempia yrityksiä ohjaavat hyvin samanlaiset arvot ja toimintakulttuuri.

– Me molemmat panostamme laatuun, osaamiseen ja henkilöstöön. Arvomaailmat kohtaavat myös tekemisen meiningissä. Tunnistamme siis paljon yhteisiä ylpeydenaiheita ja tavoitteita.

Molempien yritysten tavoite on selkeä: tarjota jatkossa asiakkaille entistä laajempi palvelukokonaisuus, vahvempi osaaminen ja paremmat mahdollisuudet toteuttaa vaativia hankkeita.

KSBR täydentää GRK:n osaamista

– KSBR on meille strategisesti erittäin hyvä lisä. Se täydentää osaamistamme, vahvistaa asemaamme valituissa segmenteissä ja toimii tärkeänä avauksena yksityiseen myyntiin sekä uusiin asiakkuuksiin, toteaa GRK:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää.

Mäenpään mukaan kauppa vahvistaa myös merkittävästi GRK:n kykyä osallistua entistä suurempiin ja vaativampiin hankekokonaisuuksiin, erityisesti kriittiseen infraan sekä energia- ja datakeskushankkeisiin.

– KSBR:n erittäin vahva osaaminen muun muassa vaativissa betonirakenteissa tukee suoraan kykyämme toteuttaa entistä haastavampia projekteja. Kaupasta syntyy myös selkeitä synergioita sekä myynnissä että operatiivisessa toiminnassa, mikä tukee kannattavaa kasvuamme ja pitkän aikavälin arvonluontia.

Työt jatkuvat normaalisti

KSBR ja GRK jatkavat toimintaansa omilla nimillään ja tutulla ilmeellään. Myös päivittäinen työ ja käynnissä olevat projektit jatkuvat molemmissa yhtiöissä normaaliin tapaan.

Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Jos oston toteuttamiselle asetetut ehdot täyttyvät, kauppa toteutuu arviolta 1. heinäkuuta 2026.