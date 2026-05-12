Lämpötila nousee hellelukemiin idässä – myös ukkoskuuroja odotettavissa

Ilmatieteen laitoksen 18. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomeen ulottuu idästä kesäisen lämmintä ilmaa.

"Sää on lämpimintä maan itäosassa, missä lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan ensimmäisen kerran tänä vuonna paikoin jo tiistaina ja laajemmin keskiviikkona", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas.

Maan länsi- ja pohjoisosassa lämpötila ei nouse yhtä korkeaksi: päivän ylimmät lämpötilat ovat lännessä ja pohjoisessa enimmäkseen 15‒22 astetta.

Lämmin ja kostea ilma on otollista sade- ja ukkoskuurojen esiintymiselle. Tiistaina sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan länsiosaan, keskiviikkona niiden painopiste siirtyy maan itä- ja pohjoisosaan. Sademäärät ovat pääosin 2–15 millimetriä, mutta voimakkaimpien kuurojen yhteydessä sadekertymät voivat olla paikallisesti suurempia. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä myös yksittäisiä vahinkoja aiheuttavia ukkospuuskia.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan helteinen ja ukkosherkkä ilma väistää Suomen itäpuolelle torstaina. Loppuviikolla sää on vaihtelevaa, lämpötila voi aurinkoisella säällä nousta 20 asteen tienoille.

"Ensi viikkoa kohden suursäätilassa on merkkejä sään viilenemisestä Suomessa, mutta ennuste on vielä epävarma", Rockas sanoo.

Hellelukemia mitataan toukokuussa tyypillisesti kolmena päivänä

Tähän mennessä vuoden korkein lämpötila on mitattu Mäntsälän Hirvihaarassa, jossa lämpötila nousi 23,7 asteeseen 2. toukokuuta.

Toukokuun alkupuolella helteet ovat vielä harvinaisia, mutta kuun puolivälin tietämillä hellettä mitataan jossain päin maata noin joka kolmas tai joka neljäs vuosi. Tyypillisesti lämpötila nousee hellelukemiin jossain päin maata kolmena päivänä toukokuussa, mutta vuosien välinen vaihtelu on suurta. Viime vuoden toukokuussa Suomessa ei ollut ainuttakaan hellepäivää, kun taas vuoden 2024 toukokuussa oli 16 hellepäivää.