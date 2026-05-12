Ilmatieteen laitos

Lämpötila nousee hellelukemiin idässä – myös ukkoskuuroja odotettavissa

18.5.2026 15:24:02 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Alkuviikko tuo Suomeen kesäistä lämpöä, ja helleraja menee rikki lähipäivinä maan itäosissa. Samalla sää muuttuu koko maassa vaihtelevaksi, kun kuurosateet ja ukkoset yleistyvät.

Ilmatieteen laitoksen 18. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan Suomeen ulottuu idästä kesäisen lämmintä ilmaa.

"Sää on lämpimintä maan itäosassa, missä lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan ensimmäisen kerran tänä vuonna paikoin jo tiistaina ja laajemmin keskiviikkona", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas.

Maan länsi- ja pohjoisosassa lämpötila ei nouse yhtä korkeaksi: päivän ylimmät lämpötilat ovat lännessä ja pohjoisessa enimmäkseen 15‒22 astetta.

Lämmin ja kostea ilma on otollista sade- ja ukkoskuurojen esiintymiselle. Tiistaina sade- ja ukkoskuurot painottuvat maan länsiosaan, keskiviikkona niiden painopiste siirtyy maan itä- ja pohjoisosaan. Sademäärät ovat pääosin 2–15 millimetriä, mutta voimakkaimpien kuurojen yhteydessä sadekertymät voivat olla paikallisesti suurempia. Ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä myös yksittäisiä vahinkoja aiheuttavia ukkospuuskia.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan helteinen ja ukkosherkkä ilma väistää Suomen itäpuolelle torstaina. Loppuviikolla sää on vaihtelevaa, lämpötila voi aurinkoisella säällä nousta 20 asteen tienoille.

"Ensi viikkoa kohden suursäätilassa on merkkejä sään viilenemisestä Suomessa, mutta ennuste on vielä epävarma", Rockas sanoo.

Hellelukemia mitataan toukokuussa tyypillisesti kolmena päivänä

Tähän mennessä vuoden korkein lämpötila on mitattu Mäntsälän Hirvihaarassa, jossa lämpötila nousi 23,7 asteeseen 2. toukokuuta.

Toukokuun alkupuolella helteet ovat vielä harvinaisia, mutta kuun puolivälin tietämillä hellettä mitataan jossain päin maata noin joka kolmas tai joka neljäs vuosi. Tyypillisesti lämpötila nousee hellelukemiin jossain päin maata kolmena päivänä toukokuussa, mutta vuosien välinen vaihtelu on suurta. Viime vuoden toukokuussa Suomessa ei ollut ainuttakaan hellepäivää, kun taas vuoden 2024 toukokuussa oli 16 hellepäivää.

Avainsanat

sääsääennustehelleukkonentoukokuu

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).

Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye