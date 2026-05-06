Diak vahvisti vaikuttavuuttaan ja tulostaan

Vuonna 2025 Diak siirtyi uuteen sopimuskauteen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa (2025–2028) ja julkaisi samalla uuden strategiansa. Sen keskiössä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tavoite katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa.

– Visiomme on olla vuoteen 2028 mennessä sosiaalisen kestävyyden suunnannäyttäjä. Diakin strategian vaikuttavuustavoite eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseksi on osoittautunut yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaiseksi, toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen sanoo.

Rahoitusmallissa menestymisen vahvistamiseksi käynnistettiin useita kehittämistoimenpiteitä, jotka kohdistuivat erityisesti tutkintojen tuottamiseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen. Samalla Diakin talous kehittyi hyvään suuntaan liikevaihdon ja -voiton kasvaessa.

Koulutuksessa vahva tulos ja erinomainen työllistyminen

Koulutuksessa päästiin vahvoihin tuloksiin. Vuoden aikana valmistui yhteensä 766 AMK-opiskelijaa ja 124 YAMK-opiskelijaa. Diakin asema Suomen ammattikorkeakoulujen työllistymisen kärjessä vahvistui.

– Diakista valmistuneiden työllistymisaste yhden, kolmen ja viiden vuoden päästä valmistumisesta on keskimäärin 90,7 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 86,1 prosenttia. Diak on siten ykkönen valtakunnallisessa vertailussa, Komulainen summaa.

Oppimisympäristöjä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, ja sosiaalisen kestävyyden teemat yhdistettiin opetukseen. Myös opiskelijapalautteet paranivat, ja kirjasto- ja tietopalvelut saivat erinomaiset arviot.

Vaikuttavaa TKI- ja palveluliiketoimintaa

Diakissa oli käynnissä vuoden 2025 aikana yhteensä 75 hanketta. TKI-työ rakennettiin entistä ohjelmallisemmaksi keskittyen kahteen TKI-ohjelmaan: diakonia ja moninaisuus sekä sosiaaliset innovaatiot ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut.

TKI-työn vaikuttavuuden mittaamiseen ja osoittamiseen rakennettiin systeeminen toimintatapa ja ohjelmamittarit.

Myös palveluliiketoimintaa kehitettiin vuoden aikana suunnitelmallisesti.

– Tavoitteena on vahvistaa Diakin roolia työelämän ja yhteiskunnan kumppanina sekä kasvattaa palveluliiketoiminnan merkitystä kestävänä rahoituslähteenä, Komulainen sanoo.

ZekkiPro-työkalu oli vuonna 2025 käytössä yhteensä 18 organisaatiolla. ZekkiPro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu työkalu, jolla voi todentaa ja kehittää oman organisaation ja sen tuottamien palveluiden vaikuttavuutta. Työkalua kehitettiin asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Joulukuussa ZekkiPro palkittiin “Vuoden vaikuttavuusteko” – palkinnolla.

Panostuksia osaamiseen, tekoälyyn ja organisaation kehittämiseen

Strategian toimeenpanoa vauhditettiin panostamalla digikyvykkyyteen, kansainvälisyyteen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Organisaatiorakennetta ja tehtäväkuvauksia uudistettiin. Henkilöstön osaamista kehitettiin erityisesti tekoälyn hyödyntämisessä kohdennetuilla koulutuksilla.

Diak vahvisti rooliaan myös kestävän kehityksen edistäjänä.

– Tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Julkaisimme myös ensimmäisen laajan kestävyysraportin, joka lisää toimintamme avoimuutta ja vertailtavuutta, Komulainen kertoo.

Katse tulevaisuuteen

Diak valmistautuu edelleen toimintaympäristön muutoksiin: kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kiristyy, väestörakenne muokkaa koulutuksen tarpeita, ja digitalisaatio sekä tekoäly muuttavat koulutusta ja asiantuntijatyötä.

Samalla Diakin tavoitteena on kasvaa: vuoteen 2030 mennessä opiskelijamäärän on tarkoitus nousta noin 5 000 opiskelijaan. Komulaisen mukaan Diakin vahva oma profiili luo avaimet tulevaisuuden menestykseen, mutta se edellyttää määrätietoista kasvua ja rohkeita valintoja.

– Toimintaympäristö edellyttää selkeää profiilia ja kykyä osoittaa toiminnan vaikuttavuutta. Tulevina vuosina korostuvat strategiset valinnat, yhteistyöverkostot sekä kyky yhdistää koulutus, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta kestävällä tavalla, Komulainen sanoo.