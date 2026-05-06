Diak vahvisti vaikuttavuuttaan ja tulostaan
19.5.2026 07:00:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakin 30. toimintavuosi oli tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen vuosi, jota leimasivat uusi strategia sekä koulutuksen ja vaikuttavuuden edistysaskeleet.
Vuonna 2025 Diak siirtyi uuteen sopimuskauteen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa (2025–2028) ja julkaisi samalla uuden strategiansa. Sen keskiössä on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tavoite katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa.
– Visiomme on olla vuoteen 2028 mennessä sosiaalisen kestävyyden suunnannäyttäjä. Diakin strategian vaikuttavuustavoite eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseksi on osoittautunut yhteiskunnallisesti erittäin ajankohtaiseksi, toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen sanoo.
Rahoitusmallissa menestymisen vahvistamiseksi käynnistettiin useita kehittämistoimenpiteitä, jotka kohdistuivat erityisesti tutkintojen tuottamiseen, TKI-toimintaan ja kansainvälisyyteen. Samalla Diakin talous kehittyi hyvään suuntaan liikevaihdon ja -voiton kasvaessa.
Koulutuksessa vahva tulos ja erinomainen työllistyminen
Koulutuksessa päästiin vahvoihin tuloksiin. Vuoden aikana valmistui yhteensä 766 AMK-opiskelijaa ja 124 YAMK-opiskelijaa. Diakin asema Suomen ammattikorkeakoulujen työllistymisen kärjessä vahvistui.
– Diakista valmistuneiden työllistymisaste yhden, kolmen ja viiden vuoden päästä valmistumisesta on keskimäärin 90,7 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 86,1 prosenttia. Diak on siten ykkönen valtakunnallisessa vertailussa, Komulainen summaa.
Oppimisympäristöjä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, ja sosiaalisen kestävyyden teemat yhdistettiin opetukseen. Myös opiskelijapalautteet paranivat, ja kirjasto- ja tietopalvelut saivat erinomaiset arviot.
Vaikuttavaa TKI- ja palveluliiketoimintaa
Diakissa oli käynnissä vuoden 2025 aikana yhteensä 75 hanketta. TKI-työ rakennettiin entistä ohjelmallisemmaksi keskittyen kahteen TKI-ohjelmaan: diakonia ja moninaisuus sekä sosiaaliset innovaatiot ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut.
TKI-työn vaikuttavuuden mittaamiseen ja osoittamiseen rakennettiin systeeminen toimintatapa ja ohjelmamittarit.
Myös palveluliiketoimintaa kehitettiin vuoden aikana suunnitelmallisesti.
– Tavoitteena on vahvistaa Diakin roolia työelämän ja yhteiskunnan kumppanina sekä kasvattaa palveluliiketoiminnan merkitystä kestävänä rahoituslähteenä, Komulainen sanoo.
ZekkiPro-työkalu oli vuonna 2025 käytössä yhteensä 18 organisaatiolla. ZekkiPro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu työkalu, jolla voi todentaa ja kehittää oman organisaation ja sen tuottamien palveluiden vaikuttavuutta. Työkalua kehitettiin asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Joulukuussa ZekkiPro palkittiin “Vuoden vaikuttavuusteko” – palkinnolla.
Panostuksia osaamiseen, tekoälyyn ja organisaation kehittämiseen
Strategian toimeenpanoa vauhditettiin panostamalla digikyvykkyyteen, kansainvälisyyteen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin. Organisaatiorakennetta ja tehtäväkuvauksia uudistettiin. Henkilöstön osaamista kehitettiin erityisesti tekoälyn hyödyntämisessä kohdennetuilla koulutuksilla.
Diak vahvisti rooliaan myös kestävän kehityksen edistäjänä.
– Tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Julkaisimme myös ensimmäisen laajan kestävyysraportin, joka lisää toimintamme avoimuutta ja vertailtavuutta, Komulainen kertoo.
Katse tulevaisuuteen
Diak valmistautuu edelleen toimintaympäristön muutoksiin: kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kiristyy, väestörakenne muokkaa koulutuksen tarpeita, ja digitalisaatio sekä tekoäly muuttavat koulutusta ja asiantuntijatyötä.
Samalla Diakin tavoitteena on kasvaa: vuoteen 2030 mennessä opiskelijamäärän on tarkoitus nousta noin 5 000 opiskelijaan. Komulaisen mukaan Diakin vahva oma profiili luo avaimet tulevaisuuden menestykseen, mutta se edellyttää määrätietoista kasvua ja rohkeita valintoja.
– Toimintaympäristö edellyttää selkeää profiilia ja kykyä osoittaa toiminnan vaikuttavuutta. Tulevina vuosina korostuvat strategiset valinnat, yhteistyöverkostot sekä kyky yhdistää koulutus, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta kestävällä tavalla, Komulainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
”Hyvinvointi on koulutuksen laadun edellytys” – uusi julkaisu tarkastelee opettajien jaksamista6.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Opettajien työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat nousseet viime vuosina merkittäviksi koulutuksen kentän puheenaiheiksi. Jatkuvat uudistukset, opiskelijoiden moninaiset ja lisääntyneet tuen tarpeet sekä resurssien riittämättömyys kuormittavat opettajien arkea ja heikentävät monien kokemusta työn hallinnasta.
Uusi julkaisu valottaa epäasiallisen kohtelun ilmenemistä ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstössä4.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 opetusalan työolobarometrin mukaan 14 prosenttia suomalaisten ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöstä on kokenut vakavaa ja toistuvaa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Tuore julkaisu syventää ymmärrystä ilmiöstä.
Miten mitata hyvää? Diak kehitti työkalut sosiaalisen vaikuttavuuden todentamiseen31.3.2026 08:55:00 EEST | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on kehittänyt kunnianhimoisen TKI-vaikuttavuusketjun ja mittaristot, jotka asettavat uuden standardin korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tulosten seurannalle. Kyseessä on korkeakoulukentällä poikkeuksellinen malli, joka kytkee yksittäiset hankkeet suoraan yhteiskunnallisiin muutostavoitteisiin.
Varustamoista uusia polkuja osallisuuteen, hyvinvointiin ja tukeen26.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kirkon yhteisöllisyydestä ja osallisuuden vahvistamisesta on keskusteltu koko 2000‑luvun ajan, mutta käytännön malleja aiheesta on ollut niukasti saatavilla. Diakin tuore julkaisu kokoaa yhteen konkreettisia menetelmiä, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat ihmisten osallisuutta seurakuntien arjessa.
Kevään toinen yhteishaku päättyi – Diakin Porin-kampuksen terveysalan koulutukset vetivät hakijoita25.3.2026 12:27:27 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi 24.3.2026. Diakissa oli tarjolla 570 aloituspaikkaa, joista 70 Porissa järjestettäviin sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme