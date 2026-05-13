Tervamäen risteyssilta peruskorjataan Hyvinkäällä

Työt käynnistyvät 25.5. ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Korjaustöiden aikana liikenne ohjataan sillan ohi kiertotielle Rajamäentien, Nopontien ja Kattopeitteentien kautta. Korjaustöiden aikana tonteille ajaminen tien sulkemiskohtien ja sillan välisellä alueella on kuitenkin mahdollista. Sillan pilarien kunnostus aiheuttaa vähäisiä rajoituksia valtatien 3 liikenteelle, mutta ajokaistojen lukumäärää ei vähennetä töiden aikana.

Tervamäen risteyssillan kiertotie töiden aikana Rajamäentien, Nopontien ja Kattopeitteentien kautta. Yleiskartan pohja: MML karttapalvelu