Tervamäen risteyssilta peruskorjataan Hyvinkäällä
18.5.2026 15:48:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Maantiellä 130 sijaitseva Tervamäen risteyssilta peruskorjataan Hyvinkäällä. Korjauksen yhteydessä sillan pintarakenteet sekä kaiteet uusitaan ja liikuntasaumalaitteet korjataan. Lisäksi sillan kantavia rakenteita kunnostetaan paikallisesti. Toimenpiteillä varmistetaan sillan rakenteellinen kestävyys ja liikenneturvallisuus tuleville vuosikymmenille.
Työt käynnistyvät 25.5. ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Korjaustöiden aikana liikenne ohjataan sillan ohi kiertotielle Rajamäentien, Nopontien ja Kattopeitteentien kautta. Korjaustöiden aikana tonteille ajaminen tien sulkemiskohtien ja sillan välisellä alueella on kuitenkin mahdollista. Sillan pilarien kunnostus aiheuttaa vähäisiä rajoituksia valtatien 3 liikenteelle, mutta ajokaistojen lukumäärää ei vähennetä töiden aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Elinvoimakeskus
Mikael Sonck
050 350 9164
Pääurakoitsijana toimii:
Destia Oy
Olli-Pekka Angeria
040 540 5899
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus
Ansök nu om stöd för miljöinvesteringar – tema ansökan öppnar13.5.2026 12:30:00 EEST | Pressmeddelande
Tema‑ansökan för miljö- och klimatinvesteringar
Hae nyt ympäristöinvestointeihin tukea – teemahaku aukeaa13.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku
Maisa bro i Borgå förnyas, arbetet inleds 18.5.202612.5.2026 16:42:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetet med att förnya Maisa bro orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Helsingforsvägen (väg 170). Arbetet med att förnya bron inleds den 18 maj 2026. Arbetet är färdigt i början av juni.
Maisan silta Porvoossa uusitaan, työt alkavat 18.5.202612.5.2026 16:42:00 EEST | Tiedote
Maisan sillan uusimistyöt aiheuttavat muutoksia Helsingintien (tie 170) liikennejärjestelyihin. Sillan uusimistyö alkaa 18.5.2026 ja valmistuu kesäkuun alussa.
I Lovisa främjas hållbara och trygga resor – berätta om utmaningar och utvecklingsbehov i trafiken senast 29 maj6.5.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
Lovisa stad och Livskraftcentralen i Nyland inleder arbetet med planen för hållbar och trygg mobilitet i Lovisa. Den föregående planen är från 2015. Målet är att minska antalet vägtrafikolyckor, förbättra den upplevda tryggheten och öka andelen hållbara färdsätt i vardagsresorna. Planen blir klar i februari 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme