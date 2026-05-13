Uudenmaan elinvoimakeskus

Tervamäen risteyssilta peruskorjataan Hyvinkäällä

18.5.2026 15:48:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Maantiellä 130 sijaitseva Tervamäen risteyssilta peruskorjataan Hyvinkäällä. Korjauksen yhteydessä sillan pintarakenteet sekä kaiteet uusitaan ja liikuntasaumalaitteet korjataan. Lisäksi sillan kantavia rakenteita kunnostetaan paikallisesti. Toimenpiteillä varmistetaan sillan rakenteellinen kestävyys ja liikenneturvallisuus tuleville vuosikymmenille.

Risteyssilta metsän reunustaman tien yllä, pilvinen taivas taustalla.
Tervamäen risteyssilta Hyvinkäällä. Taitorakennerekisteri

Työt käynnistyvät 25.5. ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Korjaustöiden aikana liikenne ohjataan sillan ohi kiertotielle Rajamäentien, Nopontien ja Kattopeitteentien kautta. Korjaustöiden aikana tonteille ajaminen tien sulkemiskohtien ja sillan välisellä alueella on kuitenkin mahdollista. Sillan pilarien kunnostus aiheuttaa vähäisiä rajoituksia valtatien 3 liikenteelle, mutta ajokaistojen lukumäärää ei vähennetä töiden aikana.

Tervamäen risteyssillan kiertotie töiden aikana Rajamäentien, Nopontien ja Kattopeitteentien kautta. Yleiskartan pohja: MML karttapalvelu

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Elinvoimakeskus
Mikael Sonck
050 350 9164

Pääurakoitsijana toimii:
Destia Oy
Olli-Pekka Angeria
040 540 5899

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

