Äidinmaidon sokerit ohjaavat suolistomikrobiston kehitystä vielä imeväisiän jälkeen

19.5.2026 10:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Tuore väestöpohjainen seurantatutkimus osoittaa, että äidinmaidon sokeriyhdisteet ovat keskeisessä roolissa imeväisen suolistomikrobiston kehityksessä, eikä vaikutus rajoitu pelkästään imetysaikaan.

Äidinmaidon sokerit ovat hiilihydraatteja, joita vauva ei itse pysty hyödyntämään energianlähteenä. Sen sijaan ne toimivat ravintona hyödyllisille suolistobakteereille, erityisesti bifidobakteereille, ja ohjaavat näin suolistomikrobiston kehitystä varhaislapsuudessa.

Äidinmaidosta tunnetaan nykyisin yli 200 erilaista sokeriyhdistettä eli niin sanottua oligosakkaridia, joiden koostumus vaihtelee luonnollisesti äitien välillä ympäristön ja perinnöllisten tekijöiden vuoksi.

Turun yliopiston kansanterveystieteen yksikön tutkimuksessa selvitettiin äidinmaidon sokereiden yhteyttä imeväisten suolistomikrobistoon 3 ja 13 kuukauden iässä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 2008-2010 syntyneistä lapsista koostuvaa Hyvän kasvun avaimet -tutkimusaineistoa.

Tutkimuksessa havaittiin, että äidinmaidon sokereiden yhteys suolistomikrobistoon riippuu niiden rakenteesta ja lapsen iästä. Yksi keskeisistä havainnoista oli, että äidinmaidon sokereiden ja suolistomikrobiston välisiä yhteyksiä havaittiin myös noin vuoden ikäisillä.

– Tämä viittaa siihen, että rintamaidon koostumus voi jättää suolistomikrobistoon jäljen, joka näkyy vielä pitkälle imeväisiän ja kiinteiden ruokien aloituksen jälkeen, kertoo väitöskirjatutkija Minka Ovaska.

Suolistomikrobisto tärkeä osa varhaisen terveyden perustaa

Varhaislapsuuden suolistomikrobiston tiedetään olevan tärkeä immuunijärjestelmän kypsymiselle ja aineenvaihdunnan säätelylle. Varhaisen suolistomikrobiston koostumuksen häiriöt on useissa tutkimuksissa liitetty myöhempien kroonisten tilojen, kuten atooppisten sairauksien ja ylipainon, riskiin.

– Äidinmaito ei ole pelkästään ravintoa, vaan biologisesti aktiivinen kokonaisuus, joka tukee tervettä mikrobistoa ja sitä kautta lapsen tervettä kehitystä, Ovaska painottaa.

Tutkimus osoittaa, että äidinmaidon sokeriyhdisteet eivät ole vaikutuksiltaan yhdenmukaisia, vaan niiden rakenne näyttävät olevan ratkaiseva mikrobiston kehityksen kannalta. Saatu tieto tarkentaa ymmärrystämme yksittäisten äidinmaidon sokeriyhdisteiden ja mikrobiston yhteyksistä ja tarjoaa uutta näkökulmaa siihen, miten varhaisen ravinnon pitkäaikaiset vaikutukset voivat välittyä suolistomikrobiston kautta.

Tutkimus on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä toukokuussa 2026.

