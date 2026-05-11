Palkitsimme Defensor Legisin vuoden 2025 parhaat artikkelit

20.5.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.

Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen.

Vuonna 2025 julkaistuista kirjoituksista palkittiin:

  • Laura Pirhonen: Oman pääoman menettämisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta erityisesti kvantitatiivisen analyysin valossa (DL 4/2025)
  • Lassi Salminen: Osakkeenomistaja ja johdon toimivaltaan kuuluvien asioiden käsittely yhtiökokouksessa (DL 1/2025)
  • Amanda Blick ja Juli Mansnérus: Itsemääräämisoikeus ja innovatiiviset terapiat – kuka määrää? (DL 2/2025)
  • Heikki Marjosola: Kansallisen lain asema pankkiunionissa (DL 2/2025)
  • Taneli Kontiainen: Pesänjakajan ratkaisuvalta kuolinpesän ja osakkaan riidassa (DL 2/2025)
  • Jurkka Jämsä: Asianosaisen kutsuminen hovioikeuden pääkäsittelyyn (DL 3/2025)

Artikkelit ovat luettavissa Edilex-palvelussa: https://www.edilex.fi/defensor_legis (vain tilaajille).

Oikeudellista aikakauskirjaa Defensor Legisiä julkaisee Suomen Asianajajat. Vuodesta 1920 asti julkaistu Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Asianajajuus on ammatti, ei ura, sanoo Mikko Manner Advokaatissa. Käsittelyssä myös oikeusturvavakuutusten rajoitukset ja asianajajayrittäjyys

Asianajaja Mikko Mannerin mukaan asianajajan keskeinen kilpailuetu kiristyvässä kilpailussa ovat eettiset säännöt kuten riippumattomuus ja velvollisuus toimia yksinomaan asiakkaan edun mukaisesti. Advokaatissa myös kerrotaan kotivakuutuksiin sisältyvien oikeusturvavakuutusten ehdoista ja rajoituksista sekä selvitetään, millaista on hypätä yrittäjäksi olemassa olevaan liiketoimintaan.

