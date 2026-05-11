Palkitsimme Defensor Legisin vuoden 2025 parhaat artikkelit
20.5.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Suomen Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.
Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 alkaen.
Vuonna 2025 julkaistuista kirjoituksista palkittiin:
- Laura Pirhonen: Oman pääoman menettämisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta erityisesti kvantitatiivisen analyysin valossa (DL 4/2025)
- Lassi Salminen: Osakkeenomistaja ja johdon toimivaltaan kuuluvien asioiden käsittely yhtiökokouksessa (DL 1/2025)
- Amanda Blick ja Juli Mansnérus: Itsemääräämisoikeus ja innovatiiviset terapiat – kuka määrää? (DL 2/2025)
- Heikki Marjosola: Kansallisen lain asema pankkiunionissa (DL 2/2025)
- Taneli Kontiainen: Pesänjakajan ratkaisuvalta kuolinpesän ja osakkaan riidassa (DL 2/2025)
- Jurkka Jämsä: Asianosaisen kutsuminen hovioikeuden pääkäsittelyyn (DL 3/2025)
Artikkelit ovat luettavissa Edilex-palvelussa: https://www.edilex.fi/defensor_legis (vain tilaajille).
Yhteyshenkilöt
Toni MalminenDefensor Legisin päätoimittajadefensorlegis@asianajajat.fi
Heidi Enne HyvönenTiedottaja, Defensor Legisin toimituspäällikköSuomen AsianajajatPuh:+358 40 510 8238heidi.enne@asianajajat.fi
Defensor Legis
Oikeudellista aikakauskirjaa Defensor Legisiä julkaisee Suomen Asianajajat. Vuodesta 1920 asti julkaistu Pohjoismaiden vanhin asianajajien julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
