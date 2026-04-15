Perheyritysten liitto ry

Palkittu maisterityö avaa näkymän suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymiseen

21.5.2026 10:44:09 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote

Suomalaiset perheyritykset toimivat sijoittajina pitkäjänteisesti, hajautetusti ja vahvasti kotimarkkinoihin nojaten. Tämä käy ilmi Oliver Sohlbergin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmasta, jonka Perheyritysten liitto palkitsi vuoden 2025 parhaana perheyrittäjyyden maisterityönä Matti Koiranen –palkinnolla.

Oliver Sohlberg, Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta, palkittiin pro gradu -tutkielmasta Matti Koiranen –palkinnolla. Roni Lipponen

Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan kuvan suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymisestä. Sen mukaan perheyritysten sijoitussalkut ovat monipuolisia ja sisältävät kasvavassa määrin vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten pääomasijoituksia, kiinteistöjä ja listaamattomia osakkeita. Suorat osakesijoitukset painottuvat vahvasti Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Suuremmat salkut korreloivat vahvemmin vaihtoehtoisten sijoitusten kanssa. 

Tutkimus osoittaa myös, että sijoitusvarallisuuden kasvaessa perheyritysten toiminta ammattimaistuu. Suurempien sijoitussalkkujen hallinnointi on systemaattisempaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnetään enemmän. Niissä on myös kehittyneempiä sijoitusprosesseja. 

Tulokset viittaavat siihen, että perheyritykset yhdistävät yrittäjämäisen päätöksenteon ja institutionaalisen sijoittamisen piirteitä. Pitkä aikahorisontti, vakaus ja halu säilyttää omistajuus sukupolvien yli näkyvät myös sijoitusstrategioissa. 

“Perheyritykset eivät ole vain passiivisia sijoittajia, vaan aktiivisia ja pitkäjänteisiä pääoman allokoijia, joiden merkitys suomalaisessa taloudessa on huomattava”, Oliver Sohlberg toteaa. 

Tutkimus perustuu Perheyritysten liiton vuoden 2024 jäsenkyselyn aineistoon sekä erilliseen kyselytutkimukseen. Aihetta on tutkittu Suomessa vähän, joten työ tarjoaa ainutlaatuista tietoa siitä, millaisia suomalaisten perheyritysten sijoitussalkut ovat. 

Perheyritysten liitto on jakanut vuodesta 2013 lähtien Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranen -palkinnon perheyrittäjyyttä tai -omistajuutta käsitteleville, korkeatasoisille maisteri- ja väitöskirjatutkimuksille. 

Tutustu Family Business investing in Finland -maisteritutkimukseen! 

Avainsanat

perheyrityksetmatti koiranen -palkintopro gradu -tutkielmaperheyritysten liitto

Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.  

Uusi selvitys: Perheyritystaustaiset säätiöt siirtävät bisnesosaamisen yhteiseksi hyväksi24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Uusi selvitys paljastaa, että perheyritystaustaiset säätiöt ovat merkittävä mutta vähän tunnettu rahoittaja suomalaiselle tieteelle ja kulttuurille. Niiden kautta kanavoituu vuosittain kymmeniä miljoonia euroja yhteiskunnan hyväksi. Lähes puolet perheyritystaustaisista säätiöistä tukee yliopistoja ja 41 prosenttia on rahoittanut yksittäisiä tutkijoita ja taiteilijoita.

PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllisyysnäkymät poikkeuksellisen vahvat18.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kysely yllättää työllisyysluvuillaan: Yli kolmannes perheyrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, henkilöstövähennyksiä ennakoi vain pieni osa kyselyyn vastanneista perheyrityksistä. Puolet PULSSI-kyselyyn vastanneista perheyrityksistä kertoo myös palkkaavansa tulevana kesänä yhtä paljon kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.

