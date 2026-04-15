Palkittu maisterityö avaa näkymän suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymiseen
21.5.2026 10:44:09 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Suomalaiset perheyritykset toimivat sijoittajina pitkäjänteisesti, hajautetusti ja vahvasti kotimarkkinoihin nojaten. Tämä käy ilmi Oliver Sohlbergin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielmasta, jonka Perheyritysten liitto palkitsi vuoden 2025 parhaana perheyrittäjyyden maisterityönä Matti Koiranen –palkinnolla.
Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan kuvan suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymisestä. Sen mukaan perheyritysten sijoitussalkut ovat monipuolisia ja sisältävät kasvavassa määrin vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten pääomasijoituksia, kiinteistöjä ja listaamattomia osakkeita. Suorat osakesijoitukset painottuvat vahvasti Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Suuremmat salkut korreloivat vahvemmin vaihtoehtoisten sijoitusten kanssa.
Tutkimus osoittaa myös, että sijoitusvarallisuuden kasvaessa perheyritysten toiminta ammattimaistuu. Suurempien sijoitussalkkujen hallinnointi on systemaattisempaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnetään enemmän. Niissä on myös kehittyneempiä sijoitusprosesseja.
Tulokset viittaavat siihen, että perheyritykset yhdistävät yrittäjämäisen päätöksenteon ja institutionaalisen sijoittamisen piirteitä. Pitkä aikahorisontti, vakaus ja halu säilyttää omistajuus sukupolvien yli näkyvät myös sijoitusstrategioissa.
“Perheyritykset eivät ole vain passiivisia sijoittajia, vaan aktiivisia ja pitkäjänteisiä pääoman allokoijia, joiden merkitys suomalaisessa taloudessa on huomattava”, Oliver Sohlberg toteaa.
Tutkimus perustuu Perheyritysten liiton vuoden 2024 jäsenkyselyn aineistoon sekä erilliseen kyselytutkimukseen. Aihetta on tutkittu Suomessa vähän, joten työ tarjoaa ainutlaatuista tietoa siitä, millaisia suomalaisten perheyritysten sijoitussalkut ovat.
Perheyritysten liitto on jakanut vuodesta 2013 lähtien Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranen -palkinnon perheyrittäjyyttä tai -omistajuutta käsitteleville, korkeatasoisille maisteri- ja väitöskirjatutkimuksille.
Krista Elo-PärssinenPerheyritysten liitto, johtava asiantuntijaPuh:0400 254 004krista.elo-parssinen@perheyritys.fi
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
Perintö- ja lahjavero ajaa kotimaisia perheyrityksiä myyntiin15.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Perintö- ja lahjavero vaikuttaa perheyritysten halukkuuteen luopua omistuksesta. Tämä käy ilmi Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kyselystä, jossa yli puolet yrityksensä myyntiä harkitsevista perheyrityksistä nostaa perintö- ja lahjaveron keskeiseksi syyksi myyntipäätöksen taustalla.
Uusi selvitys: Perheyritystaustaiset säätiöt siirtävät bisnesosaamisen yhteiseksi hyväksi24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Uusi selvitys paljastaa, että perheyritystaustaiset säätiöt ovat merkittävä mutta vähän tunnettu rahoittaja suomalaiselle tieteelle ja kulttuurille. Niiden kautta kanavoituu vuosittain kymmeniä miljoonia euroja yhteiskunnan hyväksi. Lähes puolet perheyritystaustaisista säätiöistä tukee yliopistoja ja 41 prosenttia on rahoittanut yksittäisiä tutkijoita ja taiteilijoita.
PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllisyysnäkymät poikkeuksellisen vahvat18.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Perheyritysten liiton PerheyritysPULSSI -kysely yllättää työllisyysluvuillaan: Yli kolmannes perheyrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, henkilöstövähennyksiä ennakoi vain pieni osa kyselyyn vastanneista perheyrityksistä. Puolet PULSSI-kyselyyn vastanneista perheyrityksistä kertoo myös palkkaavansa tulevana kesänä yhtä paljon kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.
Perheyritysten liitto järjestää medialle taustoittavaan aamukahvitilaisuuden torstaina 5.3. klo 8.30–9.30 Ravintola Minnessä, os. Eteläesplanadi 14, Helsinki. Avaamme aamupalan äärellä ajankohtaisia teemoja perheyrityskentältä, valotamme tulevia tutkimuksia ja pureudumme sukupolvenvaihdoksen merkitykseen yritysten tulevaisuudelle.
MUISTUTUSKUTSU: Perheyritysaamukahvit – taustatilaisuus median edustajille to 5.3.2026 klo 8.30–9.30 Minnessä25.2.2026 09:11:00 EET | Kutsu
Perheyritysten liitto järjestää medialle taustoittavaan aamukahvitilaisuuden torstaina 5.3. klo 8.30–9.30 Ravintola Minnessä, os. Eteläesplanadi 14, Helsinki. Avaamme aamupalan äärellä ajankohtaisia teemoja perheyrityskentältä, valotamme tulevia tutkimuksia ja pureudumme sukupolvenvaihdoksen merkitykseen yritysten tulevaisuudelle.
