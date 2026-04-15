Palkittu maisterityö avaa näkymän suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymiseen

Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa kattavan kuvan suomalaisten perheyritysten sijoituskäyttäytymisestä. Sen mukaan perheyritysten sijoitussalkut ovat monipuolisia ja sisältävät kasvavassa määrin vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten pääomasijoituksia, kiinteistöjä ja listaamattomia osakkeita. Suorat osakesijoitukset painottuvat vahvasti Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Suuremmat salkut korreloivat vahvemmin vaihtoehtoisten sijoitusten kanssa.

Tutkimus osoittaa myös, että sijoitusvarallisuuden kasvaessa perheyritysten toiminta ammattimaistuu. Suurempien sijoitussalkkujen hallinnointi on systemaattisempaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnetään enemmän. Niissä on myös kehittyneempiä sijoitusprosesseja.

Tulokset viittaavat siihen, että perheyritykset yhdistävät yrittäjämäisen päätöksenteon ja institutionaalisen sijoittamisen piirteitä. Pitkä aikahorisontti, vakaus ja halu säilyttää omistajuus sukupolvien yli näkyvät myös sijoitusstrategioissa.

“Perheyritykset eivät ole vain passiivisia sijoittajia, vaan aktiivisia ja pitkäjänteisiä pääoman allokoijia, joiden merkitys suomalaisessa taloudessa on huomattava”, Oliver Sohlberg toteaa.

Tutkimus perustuu Perheyritysten liiton vuoden 2024 jäsenkyselyn aineistoon sekä erilliseen kyselytutkimukseen. Aihetta on tutkittu Suomessa vähän, joten työ tarjoaa ainutlaatuista tietoa siitä, millaisia suomalaisten perheyritysten sijoitussalkut ovat.

Perheyritysten liitto on jakanut vuodesta 2013 lähtien Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Matti Koiranen -palkinnon perheyrittäjyyttä tai -omistajuutta käsitteleville, korkeatasoisille maisteri- ja väitöskirjatutkimuksille.

Tutustu Family Business investing in Finland -maisteritutkimukseen!