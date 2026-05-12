Kutsu medialle: Telan tilaisuus SDP:n puoluekokouksessa tarjoaa suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä ja eläkerahasta – äänessä mm. Tytti Tuppurainen ja Telan Saara-Sofia Sirén

Keskustelua ovat johdattelemassa Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskinen ja erityisasiantuntija Janne Pelkonen. Telan teesejä kommentoi SDP:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Työeläkevakuuttajat tarjoavat seuraavalle hallituskaudelle toimenpiteitä, joilla kasvattaa työeläkkeiden maksamisen pohjana olevaa palkkasummaa. On aika käydä keskustelu Suomen tavoitteista koulutustasolle ja työperäiselle maahanmuutolle, pääomamarkkinoiden pullonkauloista sekä uudistaa työkykyä palauttava kuntoutuspolku. Ne ovat kestävän kasvun rakennuspalikoita.

Tilaisuuden aiheena on myös kuumana käyvä eläkekeskustelu. Suomen työeläkejärjestelmä on parempi kuin viime aikojen julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Tuore eläkeuudistus poistaa työeläkemaksun korotuspaineen pitkälle tulevaisuuteen, ja työeläkejärjestelmä on jo tovin tehnyt tilaa muille ikäsidonnaisille menoille. Millaisia ehdotuksia eläkekeskustelussa on nähty – kenelle annetaan ja ketkä maksavat? Onko työeläke puolustamisen arvoinen?

Telan Saara-Sofia Sirén, Mikko Koskinen ja Janne Pelkonen ovat käytettävissä haastatteluita varten. Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Jenni Heino, puh. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi.

Telan tilaisuus ”Kestävän kasvun rakennuspalikat” järjestetään Tampere-talon Puistolämpiö 2:ssa (2. krs) lauantaina 23.5 klo 19–20. Tilaisuus on avoin kaikille puoluekokouksen osallistujille ja tilaisuuteen voi tulla käymään milloin vain klo 19–20 välillä.

Telan ja työeläkevakuuttajien hallitusohjelmatavoitteet löytyvät osoitteesta www.tela.fi/vaalit2027. Keskustelunavaukset on koottu myös tabloidiksi.