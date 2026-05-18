Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan tiloihin Turun Linnankadulla murtauduttu – asiakastietoja saattanut päätyä ulkopuolisille

18.5.2026 19:09:45 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Lauantaina 16.5.2026 Varhan tiloihin Turussa osoitteessa Linnankatu 31 on murtauduttu. Tiloissa toimii Varhan keskitetty jälkihuollon yksikkö sekä lastensuojelun kotiin vietävien ja liikkuvien palvelujen yksikkö.

Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille heti lauantaina. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja, ja levitellyissä papereissa on tämänhetkisen, alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus.

Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä jälkihuollon asiakkaita.

Varha suhtautuu asiakkaiden tietosuojaan aina vakavasti. Varha tekee asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle tietosuojalainsäädännön mukaisesti viipymättä. Niihin asiakkaisiin, joita asia saattaa koskea, ollaan myös yhteydessä henkilökohtaisesti.

varsinais-suomen hyvinvointialuevarha

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

