Oma Hämeen potilastietojärjestelmässä laajavaikutteinen häiriö – palveluissa ruuhkaa
18.5.2026 17:33:59 EEST | Oma Häme | Tiedote
Oma Hämeen potilastietojärjestelmässä ilmeni laajavaikutteinen häiriö, joka aiheuttaa ruuhkaa päivystyksessä ja terveysasemilla. Asukkaita kehotetaan asioimaan vain kiireellisissä tilanteissa. Häiriön syytä selvitetään järjestelmätoimittajan kanssa, ja tilannetta korjataan aktiivisesti. Lisätiedot löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
Päivystys ja terveysasemat ovat ruuhkautuneet – asioithan vain päivystyksellisissä asioissa
Oma Hämeessä on havaittu potilastietojärjestelmään vaikuttava laajavaikutteinen häiriötilanne. Häiriö ilmenee potilastietojärjestelmän toimimattomuutena. Ongelmat vaikeuttavat ammattilaisten kirjautumista järjestelmään sekä hidastavat puhelinpalveluiden ja vastaanottojen toimintaa. Tämän seurauksena palveluihin on muodostunut ruuhkaa päivystyksessä, Päivystysapu 116 117 -palvelussa sekä terveysasemilla.
Ruuhkan vuoksi terveysasemien kiireettömät puhelut ja chat-palvelu ovat toistaiseksi suljettuina. Jo varatut ajat pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan. Chat avataan uudelleen aukioloaikojen puitteissa, kun häiriö on ohi. Kiireellisissä asioissa 116 117 ja hätätilanteessa 112 auttavat.
Ruuhkien taustalla on Lifecare-potilastietojärjestelmän toimintaan vaikuttava laajamittainen häiriö, joka alkoi maanantaiaamuna. Asukkaita pyydetään huomioimaan häiriötilanne ja hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tapauksissa.
Tilanteen syytä selvitetään yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.
–Kyseessä on laajavaikutteinen häiriötilanne, joka vaikuttaa useisiin palveluihimme samanaikaisesti. Tilanteen korjaamiseksi tehdään jatkuvasti töitä yhteistyössä eri teknologiatoimittajien asiantuntijoiden kanssa, kertoo kehitys- ja ICT-johtaja Toni Suihko.
Oma Häme pyytää asukkaita hakeutumaan hoitoon vain kiireellisissä tilanteissa ja siirtämään kiireettömien asioiden hoitamista myöhempään ajankohtaan.
Asukkaita pyydetään huomioimaan seuraavat ohjeet:
- Huomioithan, että päivystyksessä ei hoideta kiireettömiä asioita
- Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita Päivystysapu 116117-ensilinjaan.
- Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme - sovellukseen
- Potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä päivityksen aikana, joten palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa
- Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa, soita 112
Häiriötilanne voi aiheuttaa viiveitä palveluissa myös lähipäivien aikana.
Oma Häme pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja tiedottaa tilanteen etenemisestä verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan.
Yhteyshenkilöt
Toni Suihkokehitys- ja ict-johtajaPuh:040 703 5159toni.suihko@omahame.fi
Pauli HirvonenICT-palvelutuotantopäällikköPuh:0405656411pauli.hirvonen@omahame.fi
