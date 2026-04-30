Grand Travel Award Finland julkisti finalistit – nämä yritykset taistelevat vuoden arvostetuimmista matkailupalkinnoista

Matkailualan yksi arvostetuimmista palkintokonsepteista, Grand Travel Award Finland, järjestetään Suomessa toista kertaa torstaina 28.5.2026 Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Sokos Hotel Pier 4 -hotellissa. Nyt myös palkintojen perustana toimiva riippumaton tutkimus on valmistunut, ja loppulaskenta kohti gaalailtaa on alkanut.

Tämän vuoden Grand Travel Award Finland kokoaa yhteen noin 300 matkailualan ammattilaista, yritysjohtajaa, yhteistyökumppania ja median edustajaa juhlistamaan alan parhaita toimijoita. Illan juontaa Mervi Kallio, ja ohjelmassa nähdään myös Club For Five sekä close up -taikuutta Henri Kemppaisen johdolla.

Riippumaton tutkimus ratkaisee voittajat

Grand Travel Awardin voittajat eivät määräydy perinteisen yleisöäänestyksen perusteella, vaan taustalla on riippumaton ja todennettu tutkimusmalli, jonka toteuttaa arvostettu tutkimusyhtiö Nordic Bench.

Arviointi perustuu kolmeen osa-alueeseen:

• Kuluttajatutkimus 50 %

• Matkailualan ammattilaisten äänestys 25 %

• Ammattilaisraati 25 %

Tutkimuksessa hyödynnetään NPS-metodologiaa (Net Promoter Score), joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella yritystä. Lisäksi yrityksiä arvioidaan kymmenen keskeisen imagotekijän perusteella, kuten palvelun laatu, luotettavuus ja brändimielikuva.

Nordic Benchin toimitusjohtaja Jan Ogner korostaa riippumattoman tutkimuksen merkitystä:

“Grand Travel Awardin vahvuus on siinä, että kyse ei ole näkyvyyskilpailusta tai verkostojen aktivoimisesta, vaan aidosta asiakaskokemuksesta ja vertailukelpoisesta tutkimusdatan analyysistä. Tämä tekee palkinnosta poikkeuksellisen uskottavan koko matkailualalla.”

Pohjoismainen palkintokonsepti vahvistuu Suomessa

Grand Travel Award järjestettiin ensimmäisen kerran Ruotsissa jo vuonna 1992, minkä jälkeen konsepti laajeni Norjaan ja vuonna 2025 myös Suomeen. Nyt Suomessa järjestetään tapahtuma toista kertaa.

Ruotsin Grand Travel Awardin toimitusjohtaja Nils Norberg näkee Suomen markkinan tärkeänä osana pohjoismaista kokonaisuutta:

“Suomen tapahtuma on kasvanut nopeasti merkittäväksi osaksi Grand Travel Awardin pohjoismaista kokonaisuutta. Yhteinen metodologia ja markkinaymmärrys mahdollistavat aidosti vertailukelpoisen näkymän koko Pohjoismaiden matkailualaan.”

Grand Travel Award Finlandin tuottaja Titti Myhrberg kertoo tapahtuman kiinnostuksen kasvaneen voimakkaasti toisena toimintavuonna:

“On ollut hienoa nähdä, kuinka nopeasti Grand Travel Award on löytänyt paikkansa myös Suomessa. Tapahtuma kokoaa saman katon alle matkailualan keskeiset päättäjät, ja samalla se nostaa esiin yrityksiä, jotka ovat aidosti onnistuneet asiakaskokemuksessa.”

Top 5 -finalistit julki

Tutkimuksen valmistuttua jokaisesta kategoriasta on nyt selvillä viisi parhaiten sijoittunutta finalistia, joista voittajat palkitaan 28.5. järjestettävässä gaalassa.

Best Intercontinental Airline

• Emirates

• Finnair

• KLM

• Qatar Airways

• Turkish Airlines

Best Hotel Chain in Finland

• Clarion Hotels

• Lapland Hotels

• NH Hotels

• Radisson Hotels

• Sokos Hotels

Best International Hotel Chain

• Hilton Hotels

• Holiday Inn

• Marriott International

• NH Hotels

• Radisson Hotels

Best Car Rental Company

• Avis

• Budget

• Europcar

• Hertz

• Sixt

Best Ferry Operator

• Eckerö Line

• Finnlines

• Tallink Silja Line

• Viking Line

• Wasaline

Best Tour Operator

• Apollomatkat

• Aurinkomatkat

• Matkapojat

• Tjäreborg

• TUI

Best Specialist Tour Operator

• Helin Matkat

• Kristina Cruises

• Loistoristeilyt

• Pohjolan Matkat

• Risteilykeskus

World’s Best Travel Destination

• Greece

• Italy

• Norway

• Portugal

• Spain

Best Cruise Line

• Hurtigruten

• MSC Cruises

• Norwegian Cruise Line

• Princess Cruises

• Royal Caribbean Cruises

Illan ohjelma

18:00 Ovet avautuvat, cocktailtilaisuus ja close up -taikuutta (Henri Kemppainen)

19:00 Palkintogaala, juontajana Mervi Kallio

20:00 Club For Five live

20:30 DJ Kimmo Sainio

22:00 Tapahtuma päättyy, säävarauksella jatkot kattoterassilla

Dress code: Dress to impress.

Grand Travel Award Finland on suunnattu yksinomaan matkailualan ammattilaisille.

