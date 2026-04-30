Grand Travel Award Finland julkisti finalistit – nämä yritykset taistelevat vuoden arvostetuimmista matkailupalkinnoista
19.5.2026 04:00:00 EEST | Nordic Marketing Consultants Oy | Tiedote
Matkailualan arvostetun Grand Travel Award Finland 2026 -palkinnon voittajat ratkeavat pian – riippumaton tutkimus on nyt valmis
Matkailualan yksi arvostetuimmista palkintokonsepteista, Grand Travel Award Finland, järjestetään Suomessa toista kertaa torstaina 28.5.2026 Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Sokos Hotel Pier 4 -hotellissa. Nyt myös palkintojen perustana toimiva riippumaton tutkimus on valmistunut, ja loppulaskenta kohti gaalailtaa on alkanut.
Tämän vuoden Grand Travel Award Finland kokoaa yhteen noin 300 matkailualan ammattilaista, yritysjohtajaa, yhteistyökumppania ja median edustajaa juhlistamaan alan parhaita toimijoita. Illan juontaa Mervi Kallio, ja ohjelmassa nähdään myös Club For Five sekä close up -taikuutta Henri Kemppaisen johdolla.
Riippumaton tutkimus ratkaisee voittajat
Grand Travel Awardin voittajat eivät määräydy perinteisen yleisöäänestyksen perusteella, vaan taustalla on riippumaton ja todennettu tutkimusmalli, jonka toteuttaa arvostettu tutkimusyhtiö Nordic Bench.
Arviointi perustuu kolmeen osa-alueeseen:
• Kuluttajatutkimus 50 %
• Matkailualan ammattilaisten äänestys 25 %
• Ammattilaisraati 25 %
Tutkimuksessa hyödynnetään NPS-metodologiaa (Net Promoter Score), joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella yritystä. Lisäksi yrityksiä arvioidaan kymmenen keskeisen imagotekijän perusteella, kuten palvelun laatu, luotettavuus ja brändimielikuva.
Nordic Benchin toimitusjohtaja Jan Ogner korostaa riippumattoman tutkimuksen merkitystä:
“Grand Travel Awardin vahvuus on siinä, että kyse ei ole näkyvyyskilpailusta tai verkostojen aktivoimisesta, vaan aidosta asiakaskokemuksesta ja vertailukelpoisesta tutkimusdatan analyysistä. Tämä tekee palkinnosta poikkeuksellisen uskottavan koko matkailualalla.”
Pohjoismainen palkintokonsepti vahvistuu Suomessa
Grand Travel Award järjestettiin ensimmäisen kerran Ruotsissa jo vuonna 1992, minkä jälkeen konsepti laajeni Norjaan ja vuonna 2025 myös Suomeen. Nyt Suomessa järjestetään tapahtuma toista kertaa.
Ruotsin Grand Travel Awardin toimitusjohtaja Nils Norberg näkee Suomen markkinan tärkeänä osana pohjoismaista kokonaisuutta:
“Suomen tapahtuma on kasvanut nopeasti merkittäväksi osaksi Grand Travel Awardin pohjoismaista kokonaisuutta. Yhteinen metodologia ja markkinaymmärrys mahdollistavat aidosti vertailukelpoisen näkymän koko Pohjoismaiden matkailualaan.”
Grand Travel Award Finlandin tuottaja Titti Myhrberg kertoo tapahtuman kiinnostuksen kasvaneen voimakkaasti toisena toimintavuonna:
“On ollut hienoa nähdä, kuinka nopeasti Grand Travel Award on löytänyt paikkansa myös Suomessa. Tapahtuma kokoaa saman katon alle matkailualan keskeiset päättäjät, ja samalla se nostaa esiin yrityksiä, jotka ovat aidosti onnistuneet asiakaskokemuksessa.”
Top 5 -finalistit julki
Tutkimuksen valmistuttua jokaisesta kategoriasta on nyt selvillä viisi parhaiten sijoittunutta finalistia, joista voittajat palkitaan 28.5. järjestettävässä gaalassa.
Best Intercontinental Airline
• Emirates
• Finnair
• KLM
• Qatar Airways
• Turkish Airlines
Best Hotel Chain in Finland
• Clarion Hotels
• Lapland Hotels
• NH Hotels
• Radisson Hotels
• Sokos Hotels
Best International Hotel Chain
• Hilton Hotels
• Holiday Inn
• Marriott International
• NH Hotels
• Radisson Hotels
Best Car Rental Company
• Avis
• Budget
• Europcar
• Hertz
• Sixt
Best Ferry Operator
• Eckerö Line
• Finnlines
• Tallink Silja Line
• Viking Line
• Wasaline
Best Tour Operator
• Apollomatkat
• Aurinkomatkat
• Matkapojat
• Tjäreborg
• TUI
Best Specialist Tour Operator
• Helin Matkat
• Kristina Cruises
• Loistoristeilyt
• Pohjolan Matkat
• Risteilykeskus
World’s Best Travel Destination
• Greece
• Italy
• Norway
• Portugal
• Spain
Best Cruise Line
• Hurtigruten
• MSC Cruises
• Norwegian Cruise Line
• Princess Cruises
• Royal Caribbean Cruises
Illan ohjelma
18:00 Ovet avautuvat, cocktailtilaisuus ja close up -taikuutta (Henri Kemppainen)
19:00 Palkintogaala, juontajana Mervi Kallio
20:00 Club For Five live
20:30 DJ Kimmo Sainio
22:00 Tapahtuma päättyy, säävarauksella jatkot kattoterassilla
Dress code: Dress to impress.
Grand Travel Award Finland on suunnattu yksinomaan matkailualan ammattilaisille.
Titti MyhrbergGrand Travel Award FinlandPuh:+358 40 218 41 79titti.myhrberg@grandtravelawards.fi
