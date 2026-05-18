Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
18.5.2026 18:09:43 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Maastopalo: keskisuuri, Puttolantie; Laukaa
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Laukaan Puttolantielle. Kohteessa on palanut peltoa noin. 0,5 hehtaarin alueelta. Sammutustyöt ovat käynnissä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut kesällä 2026 18.5.2026 12:45:04 EEST | Tiedote
Useat Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti läpi kesän. Palvelut, joihin lomakausi tuo muutoksia on koottu hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen www.hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.
Keski-Suomen hyvinvointialueelle uusia ammatinharjoittajalääkäreitä 18.5.2026 09:12:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa (8.4.–4.5.) tarjouskilpailun, jossa etsittiin ammatinharjoittajalääkäreitä Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemille sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteelle. Tarjouskilpailuun saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta, joiden perusteella uudet ammatinharjoittajalääkärit saadaan kaikille neljälle paikkakunnalle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 17.5.2026 12:02:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 16.5.2026 22:55:46 EEST | Tiedote
Rakennuspalo Pihtuputaalla
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 15.5.2026 14:36:31 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Jyväskylä, Maastopalo: Keskisuuri, Multamäentie Asukas polttanut eilen puutarhajätettä. Tänään palo jatkanut edelleen palamista ja levinnyt läheiseen heinikkoon. Sivulliset havainneet maastopalon ja tehneet ilmoituksen. Maastoa ehti palaa noin 10 aarin verran. Maanomistaja sai rajattua palon leviämistä kastelemalla maastoa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Palossa ei tuhoutunut omaisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä.
