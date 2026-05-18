Kaupunginhallitus päätti perusopetuksen väistötilojen vuokraamisesta ja antoi lausuntoja

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tilojen vuokraamista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistötilakäyttöön Herttoniemestä.

Tiloja tarvitaan Laajasalon peruskoulun, Porolahden peruskoulun Satumaanpolun ja Roihuvuorentien toimipisteiden, Roihuvuoren ala-asteen sekä Brändö lågstadieskolan / Brändö gymnasiumin perusparannusten ajaksi vuosina 2027–2037.

Tilat vuokrataan osoitteesta Abraham Wetterin tie 4, johon Kielo Helsinki Oy toteuttaa väistötilat perusopetuksen käyttöön 650 lapselle.

Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaavamuutos Laajasalon Jollakseen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle myös Laajasalon Jollaksen keskiosan asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos koskee 21 erillispientalotonttia Jollaksen keskiosassa. Kaavamuutos mahdollistaa tonttien nykyistä tehokkaamman rakentamisen yleiskaavan ja Jollaksen suunnitteluperiaatteiden tavoitteiden mukaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 80.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnot muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle terveydenhuoltolain ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä oppivelvollisuuslain muuttamisesta.

