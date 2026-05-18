Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus päätti perusopetuksen väistötilojen vuokraamisesta ja antoi lausuntoja

18.5.2026 18:07:21 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 18. toukokuuta kokouksessaan omalta osaltaan tilojen vuokraamisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Herttoniemestä. Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntoja sekä hyväksyi osaltaan kaavamuutoksen Laajasaloon.

Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tilojen vuokraamista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan väistötilakäyttöön Herttoniemestä.

Tiloja tarvitaan Laajasalon peruskoulun, Porolahden peruskoulun Satumaanpolun ja Roihuvuorentien toimipisteiden, Roihuvuoren ala-asteen sekä Brändö lågstadieskolan / Brändö gymnasiumin perusparannusten ajaksi vuosina 2027–2037.

Tilat vuokrataan osoitteesta Abraham Wetterin tie 4, johon Kielo Helsinki Oy toteuttaa väistötilat perusopetuksen käyttöön 650 lapselle. 

Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaavamuutos Laajasalon Jollakseen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle myös Laajasalon Jollaksen keskiosan asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos koskee 21 erillispientalotonttia Jollaksen keskiosassa. Kaavamuutos mahdollistaa tonttien nykyistä tehokkaamman rakentamisen yleiskaavan ja Jollaksen suunnitteluperiaatteiden tavoitteiden mukaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 80.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnot muun muassa sosiaali- ja terveysministeriölle terveydenhuoltolain ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä oppivelvollisuuslain muuttamisesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

