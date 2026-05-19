Norelco vauhdittaa Energimässan -tapahtumassa menoaan Pohjoismaiden markkinoille

19.5.2026 12:49:40 EEST | Norelco | Tiedote

Savonlinnalainen Norelco on mukana Ruotsin suurimmalla energia-alan messulla Energimässan 2026 -tapahtumassa Tukholmassa 20.–21. toukokuuta vauhdittamassa yhtiön kansainvälistymistä Pohjoismaiden markkinoilla.

Savonlinnassa valmistettu Norelco NorMax Air -keskijännitekojeisto edustaa uuden sukupolven vihreää sähköteknologiaa ja on esillä Energimässan -tapahtumassa Tukholmassa.
"Energimässan, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat keskustelemaan energiajärjestelmien tulevaisuudesta, on meille tärkeä kohtaamispaikka pohjoismaisilla markkinoilla”, sanoo vientipäällikkö Timo Mämmelä.

”Tukholmassa voimme esitellä konkreettisesti mitä keski- ja pienjännitekojeistomme NorMax Air ja NorPower 5000 tarjoavat energia-alan muuttuviin tarpeisiin olipa kyse sitten uusiutuvan energian tuotannosta, datakeskuksista, teollisuuden prosessisovelluksista tai infrastruktuuriratkaisuista.”

”Koska suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme kokonaan omissa tehtaissamme räätlöitynä asiakkaan erityistarpeiden mukaan, pystymme takaamaan asiakkaillemme sekä toimitusvarmuuden että korkean laadun”, Mämmelä korostaa.

Norelcon asiantuntijat löydät messuilta osastolta J18.

Tietoa Norelcosta

Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemus tekee meistä luotettavan kumppanin sähkönjakelujärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja elinkaaripalveluissa.

Kattavat kokonaisratkaisumme keski- ja pienjännitekojeistoista muuntamoihin ja sähköasemiin turvaavat sähkönjakelun teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Varmistamme turvallisen, pitkäikäisen ja häiriöttömän sähkönjakelun pohjolan vaativissa olosuhteissa. 

Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa yli 300 alan ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

