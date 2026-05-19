Norelco vauhdittaa Energimässan -tapahtumassa menoaan Pohjoismaiden markkinoille
19.5.2026 12:49:40 EEST | Norelco | Tiedote
Savonlinnalainen Norelco on mukana Ruotsin suurimmalla energia-alan messulla Energimässan 2026 -tapahtumassa Tukholmassa 20.–21. toukokuuta vauhdittamassa yhtiön kansainvälistymistä Pohjoismaiden markkinoilla.
"Energimässan, joka kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat keskustelemaan energiajärjestelmien tulevaisuudesta, on meille tärkeä kohtaamispaikka pohjoismaisilla markkinoilla”, sanoo vientipäällikkö Timo Mämmelä.
”Tukholmassa voimme esitellä konkreettisesti mitä keski- ja pienjännitekojeistomme NorMax Air ja NorPower 5000 tarjoavat energia-alan muuttuviin tarpeisiin olipa kyse sitten uusiutuvan energian tuotannosta, datakeskuksista, teollisuuden prosessisovelluksista tai infrastruktuuriratkaisuista.”
”Koska suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme kokonaan omissa tehtaissamme räätlöitynä asiakkaan erityistarpeiden mukaan, pystymme takaamaan asiakkaillemme sekä toimitusvarmuuden että korkean laadun”, Mämmelä korostaa.
Norelcon asiantuntijat löydät messuilta osastolta J18.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Linkit
Tietoa Norelcosta
Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemus tekee meistä luotettavan kumppanin sähkönjakelujärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja elinkaaripalveluissa.
Kattavat kokonaisratkaisumme keski- ja pienjännitekojeistoista muuntamoihin ja sähköasemiin turvaavat sähkönjakelun teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Varmistamme turvallisen, pitkäikäisen ja häiriöttömän sähkönjakelun pohjolan vaativissa olosuhteissa.
Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa yli 300 alan ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Norelco
Norelco accelerates its entry into the Nordic market at Energimässan19.5.2026 12:51:47 EEST | Tiedote
Savonlinna-based Norelco will participate in Sweden's largest energy trade fair Energimässan 2026 in Stockholm on 20–21 May to accelerate the company's internationalization in the Nordic market.
Norelco intensifierar sitt inträde på den nordiska marknaden på Energimässan19.5.2026 12:50:58 EEST | Tiedote
Norelco, baserat i Nyslott i Finland, kommer att delta i Sveriges största energimässa, Energimässan 2026, i Stockholm den 20–21 maj för att intensifiera företagets internationalisering på den nordiska marknaden.
Norelco continues its determined growth programme – new painting facility accelerates production16.4.2026 10:39:58 EEST | Tiedote
Norelco continues to implement its long-term growth programme to strengthen its position in a rapidly electrifying society, both in Finland and in international markets. As the latest milestone on this growth journey, the company’s new fully automated painting facility in Savonlinna was completed on schedule in April 2026 and has now entered production.
Norelco jatkaa määrätietoista kasvuohjelmaansa – uusi maalaamo vauhdittaa tuotantoa16.4.2026 10:38:52 EEST | Tiedote
Norelco jatkaa pitkäjänteisen kasvuohjelmansa toteuttamista vahvistaakseen asemaansa nopeasti sähköistyvässä yhteiskunnassa sekä Suomessa, että kansainvälisillä markkinoilla. Kasvupolun tuoreimpana merkkipaaluna yhtiön uusi täysautomaattinen maalaamo Savonlinnassa valmistui aikataulussa huhtikuussa 2026 ja on aloittanut tuotantonsa.
An Electrifying Society Accelerates Norelco’s Growth – Company Reorganises into Group Structure23.2.2026 15:44:07 EET | Tiedote
Norelco, a Finnish company specialised in power distribution solutions, is taking the next step in its growth strategy by transitioning into group structure as of 1st of March 2026. The structural change is part of the company’s long-term growth programme aimed at strengthening Norelco’s position in a rapidly electrifying society – both in Finland and in international markets.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme