Norelco vauhdittaa Energimässan -tapahtumassa menoaan Pohjoismaiden markkinoille

Norelco on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemus tekee meistä luotettavan kumppanin sähkönjakelujärjestelmien suunnittelussa, valmistuksessa ja elinkaaripalveluissa.

Kattavat kokonaisratkaisumme keski- ja pienjännitekojeistoista muuntamoihin ja sähköasemiin turvaavat sähkönjakelun teollisuudessa, datakeskuksissa, uusiutuvan energian hankkeissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa. Varmistamme turvallisen, pitkäikäisen ja häiriöttömän sähkönjakelun pohjolan vaativissa olosuhteissa.

Tuotteemme valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa yli 300 alan ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.