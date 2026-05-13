Pellervon taloustutkimus PTT

Pikakommentti: Iranin sota ei tuonut romahdusta asuntokauppaan - ainakaan vielä maaliskuussa

19.5.2026 09:01:42 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Sota Iranissa ei näytä aiheuttaneen romahdusta asuntomarkkinoilla ainakaan vielä maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja. Asuntomarkkinoiden yleiset näkymät ovat yhä harmaat, eikä selkeää muutosta ole näkyvissä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,1 % maaliskuussa 2026 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,1 %. Hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 6,0 % vuoden takaisesta mutta nousivat 0,1 % edelliskuusta.

”Toisaalta asuntokaupat ovat pidempi prosessi, joten maaliskuussa tehtyjä kauppoja on todennäköisesti jo valmisteltu aiemmin. Voi siis olla, että sota vaikuttaa enemmän huhtikuun luvuissa”, sanoo Holappa. Kuluttajien luottamuksessa nähtiin laskua huhtikuussa.

Asuntojen kauppamäärät ovat vuodenvaihteen pohjista kääntyneet kasvuun, vaikka vuodentakaiseen verrattuna ne ovatkin matalammalla tasolla. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa 9 % vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Heikon taloustilanteen lisäksi asuntomarkkinoiden vaisuun kysyntään vaikuttavat asuntokuntien määrän ja asumisväljyyden kehitys. Aiemmin tällä viikolla julkaistujen tilastojen mukaan asuntokuntien määrän kasvu oli viime vuonna pienintä vuosikymmeniin. Lisäksi ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

