Pikakommentti: Iranin sota ei tuonut romahdusta asuntokauppaan - ainakaan vielä maaliskuussa
19.5.2026 09:01:42 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Sota Iranissa ei näytä aiheuttaneen romahdusta asuntomarkkinoilla ainakaan vielä maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa uusimpia tilastoja. Asuntomarkkinoiden yleiset näkymät ovat yhä harmaat, eikä selkeää muutosta ole näkyvissä.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,1 % maaliskuussa 2026 verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,1 %. Hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 6,0 % vuoden takaisesta mutta nousivat 0,1 % edelliskuusta.
”Toisaalta asuntokaupat ovat pidempi prosessi, joten maaliskuussa tehtyjä kauppoja on todennäköisesti jo valmisteltu aiemmin. Voi siis olla, että sota vaikuttaa enemmän huhtikuun luvuissa”, sanoo Holappa. Kuluttajien luottamuksessa nähtiin laskua huhtikuussa.
Asuntojen kauppamäärät ovat vuodenvaihteen pohjista kääntyneet kasvuun, vaikka vuodentakaiseen verrattuna ne ovatkin matalammalla tasolla. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa 9 % vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
Heikon taloustilanteen lisäksi asuntomarkkinoiden vaisuun kysyntään vaikuttavat asuntokuntien määrän ja asumisväljyyden kehitys. Aiemmin tällä viikolla julkaistujen tilastojen mukaan asuntokuntien määrän kasvu oli viime vuonna pienintä vuosikymmeniin. Lisäksi ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.
Veera Holappavanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 631 7217veera.holappa@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?13.5.2026 11:51:18 EEST | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 2. kesäkuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tapion tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset Suomessa.
EU:n maatalouspolitiikka kaipaa rohkeaa uudistamista kilpailukyvyn vahvistamiseksi13.5.2026 11:10:39 EEST | Tiedote
Geopoliittiset jännitteet, kauppasodat, ilmastonmuutos ja budjettipaineet kohdistavat merkittäviä muutospaineita EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP). Pellervon taloustutkimus PTT:n keskustelualoite esittää, että CAPia tulisi uudistaa rohkeasti maatalouden kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Selvitys: Lintuinfluenssan taloudelliset vaikutukset syntyvät alalle tuotantoketjun häiriöistä ja vientitulojen menetyksistä7.5.2026 09:22:19 EEST | Tiedote
Lintuinfluenssan taloudelliset vaikutukset siipikarjasektorille riippuvat merkittävästi siitä, millaisen hallinnollisen ja markkinareaktion mahdollinen taudinpurkaus aiheuttaa, eikä yksinomaan siitä, millaisella tilalla tautitapaus esiintyy, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys.
Kokonaiskuva Suomen maaseudun taloudesta valmistui: Iso liuta haasteita – mutta myös valopilkkuja29.4.2026 09:43:00 EEST | Tiedote
Suomen maaseudun talouden näkymät ovat vaikeat niin väestökehityksen, kuntatalouden kuin työmarkkinoidenkin osalta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Maaseudun yritystoiminta on kuitenkin rakenteellisesti vakaata, ja tulevaisuuden valopilkkuja voivat olla muun muassa uusiutuvan energian investoinnit.
Pikakommentti: Sota Lähi-idässä tuo synkkiä pilviä työmarkkinoille – nuorten työttömyys edellyttää täsmätoimia kehysriihessä22.4.2026 09:16:01 EEST | Tiedote
Työllisyys- ja työttömyysaste ovat pysytelleet Suomessa kohtalaisen vakaina alkuvuoden ajan, mutta esimerkiksi nuorten työttömien määrä on yhä hyvin korkea. Uhkakuvia työmarkkinoiden kehitykseen tuo etenkin sota Lähi-idässä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk:
