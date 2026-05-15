Aluevaltuusto: VAKE kattaa kertyneet alijäämät jo tänä vuonna
18.5.2026 21:23:40 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.5.2026 muutoksen talousarvioon. Tämä tarkoittaa, että VAKE saa katettua alijäämänsä lakisääteisessä määräajassa.
Aluevaltuuston puheenjohtajan Maarit Raja-Ahon mukaan on ilo nähdä, että hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja näillä näkymin VAKE tulee kattamaan sille kertyneet alijäämät tänä vuonna.
Merkittävin syy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion muuttamiselle on erittäin onnistunut uudistusohjelma, jossa henkilöstö on ollut keskeisessä roolissa.
“Erityisen hienoa on, että VAKE on saanut taloutensa järjestykseen ensi sijassa toimintaansa kehittämällä ja henkilöstöään kuuntelemalla, eikä pelkkien leikkauslistojen avulla. Vaikka olemme tietoisesti asettaneet tavoitteet korkealle, niin nyt näemme, että yhteen hiileen puhaltamalla voimme saavuttaa nämäkin tavoitteet. Tästä kiitos kuuluu henkilöstöllemme sekä hyvinvointialueen viranhaltijoille”, Raja-Aho sanoo.
Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen lainanottovaltuuden 2027 ja investointisuunnitelman 2027–2030 päivittämisen, joilla mahdollistetaan esimerkiksi tiloihin ja teknologiaan investoimista tulevina vuosina.
Suunniteltuja investointeja ovat muun muassa uudisrakennettava Hakunila-Länsimäen terveysasema ja Keravan terveysaseman ja vanhustenkeskuksen tontin sekä Keravan terveyskeskuskiinteistön lunastaminen.
Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon päivitetyn asiakasmaksuhinnaston. Maksut tulevat voimaan 19.5.2026 alkaen.
Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi VAKEn alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman, jossa kuvataan opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä. Sen avulla turvataan tasalaatuinen palvelu sekä vahvistetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä.
Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 25.5.2026 klo 12 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Maarit Raja-AhoAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 359 3502maarit.raja-aho@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue.
