Aluevaltuusto: VAKE kattaa kertyneet alijäämät jo tänä vuonna

Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen lastensuojelun ja suun terveydenhuollon nimissä 30.4.2026 14:50:00 EEST | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VAKE) on havaittu tietojenkalasteluviestejä. VAKE pyytää asiakkaitaan olemaan erityisen tarkkana epäilyttävien viestien kanssa. Viestissä olevia linkkejä ei pidä koskaan avata eikä antaa kysyjälle henkilökohtaisia tietoja.