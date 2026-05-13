Scanfil laajentaa yhteistyötään Brukerin Life Science & Medtech ‑liiketoimintaan kuuluvan AXS-divisioonan kanssa
19.5.2026 09:00:00 EEST | Scanfil Oyj | Uutinen
Scanfil vahvistaa yhteistyötään Brukerin Life Science & Medtech ‑liiketoimintaan kuuluvan AXS-divisioonan kanssa. Yhteistyö kattaa tällä hetkellä muun muassa useita korkealuokkaisia analyysaattoreita sekä laajan valikoiman piirilevykokoonpanoja (PCBA).
Scanfil vahvistaa yhteistyötään Brukerin Life Science & Medtech ‑liiketoimintaan kuuluvan AXS-divisioonan kanssa. Yhteistyö kattaa tällä hetkellä muun muassa useita korkealuokkaisia analyysaattoreita sekä laajan valikoiman piirilevykokoonpanoja (PCBA).
Scanfilin Mysłowicen ja Pärnun tehtaat toimittavat Bruker AXS ‑divisioonalle Saksaan ja Belgiaan piirilevyvalmistusta, kotelointeja sekä järjestelmäkokoonpanoja. Yhteistyötä laajennetaan nyt muihin Scanfilin tehtaisiin tukemaan Bruker AXS ‑divisioonaa globaalisti.
“Tavoitteenamme on tarjota Bruker AXS ‑divisioonalle kattavaa palvelua maailmanlaajuisesti”, sanoo Scanfilin Global Sales Manager Andreas Bohner. “Kokemuksemme, edistyneet valmistusratkaisumme ja vahva sitoutumisemme jatkuvaan kehittämiseen mahdollistavat sen, että voimme tarjota ratkaisuja Bruker AXS:n tarpeisiin. Yhteistyön laajentaminen vahvistaa kumppanuuttamme ja tukee sen jatkuvaa kehitystä ja menestystä.”
“Olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötämme Scanfilin kanssa”, kertoo Bruker AXS:n Global Supply Chain ‑toiminnoista vastaava Senior Director Christian Streib. “Scanfilin sitoutuminen laatuun ja sen globaalit toimituskyvykkyydet ovat olleet keskeisessä roolissa kasvumme ja innovaatioidemme tukemisessa. Odotamme yhteistyön jatkuvan menestyksekkäänä, kun laajennamme sitä uusille alueille.”
Yhteistyön laajentuminen vahvistaa Scanfilin kasvua erityisesti Medtech & Life Science ‑asiakkuuksissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Andreas BohnerGlobal Sales ManagerScanfil Oyjandreas.bohner@scanfil.com
Christian StreibSenior Director Global Supply ChainBruker AXSchristian.streib@bruker.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on yksi Euroopan suurimmista elektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Aerospace & Defense-, Energy & Cleantech-, Industrial-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
Tietoja Brukerista
Bruker mahdollistaa tutkijoille ja insinööreille läpimurtoja postgenomisessa tutkimuksessa sekä ihmisten elämänlaatua parantavien sovellusten kehittämisessä. Brukerin huipputason tieteelliset instrumentit sekä korkean lisäarvon analyysi- ja diagnostiikkaratkaisut auttavat tutkimaan elämää ja materiaaleja molekyyli-, solu- ja mikroskooppisella tasolla. Bruker toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja edistää innovaatioita, tuottavuutta ja asiakkaidensa menestystä muun muassa postgenomisessa molekyyli- ja solubiologian tutkimuksessa, erikoisdiagnostiikassa, soveltavissa ja biofarmaseuttisissa käyttökohteissa, mikroskopiassa ja nanoanalytiikassa, teollisuuden ja cleantech-sektorin tutkimuksessa sekä tekoälyä tukevassa seuraavan sukupolven puolijohdemetriikassa. Bruker tarjoaa erottuvia, korkean lisäarvon ratkaisuja elintieteiden ja diagnostiikan alueilla, kuten prekliinisessä kuvantamisessa, kliinisessä fenomiikassa, proteomiikassa ja multiomiikassa, spatiaalisen ja yksittäissolubiologian tutkimuksessa, funktionaalisessa rakenne- ja kondensaattibiologiassa sekä kliinisessä mikrobiologiassa ja molekyylidiagnostiikassa. www.bruker.com.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Scanfil Oyj
Scanfil tecknar avtal med ledande företag inom industriell automation13.5.2026 12:00:00 EEST | Nyheter
Scanfil plc Pressmeddelande 13 maj 2026 kl. 12.00 Scanfil tecknar avtal med ledande företag inom industriell automation Scanfil har tecknat ett avtal med ett ledande företag inom industriell automation, som ingår i en global teknologisk grupp, vilket stärker deras position inom krävande industriella automations- och elektroniktillverkningsapplikationer. Avtalets initiala omfattning omfattar en affärsvolym på 25 miljoner euro. Produktionen kommer att stödja kundens globala behov av leveranskedja, tillverkning och hållbarhet. Samarbetet utgör en strategiskt viktig möjlighet för Scanfil med potentiella affärsvolymer de närmaste tre åren, beroende på kundens upptrappningsplaner och vidare projektutveckling. "Detta avtal visar Scanfils starka kapacitet inom elektroniktillverkning. Det stödjer också vår strategi att växa med globala kunder genom att utnyttja vårt internationella tillverkningsnätverk," säger Lars Skanke, Sales & Account Management Director Energy & Cleantech. Det nya avtalet
Scanfil on solminut sopimuksen johtavan teollisuusautomaatioyrityksen kanssa13.5.2026 12:00:00 EEST | Uutinen
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 13.5.2026 klo 12.00 Scanfil on solminut sopimuksen johtavan teollisuusautomaatioyrityksen kanssa Scanfil ja johtava teollisuusautomaatioyritys ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Yritys on osa globaalia teknologiakonsernia. Sopimuksella Scanfil vahvistaa asemaansa vaativan teollisuusautomaation ja elektroniikan valmistuksessa. Sopimuksen alustavan tuotantovolyymin arvo on 25 miljoonaa euroa. Scanfilin tehdasverkosto tukee asiakkaan globaaliin toimitusketjuun, tuotantoon ja vastuullisuuteen liittyviä tarpeita. Yhteistyösopimus on Scanfilille strategisesti tärkeä. Yhteistyön asiakkaan kanssa uskotaan myös kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana, mikä riippuu asiakkaan tuotannonkäynnistyssuunnitelmista ja jatkoprojekteista. "Tämä sopimus on hyvä esimerkki Scanfilin osaamisesta elektroniikan valmistuksessa. Se tukee myös strategiaamme kasvaa globaalien asiakkaiden kanssa hyödyntämällä kansainvälistä tehdasverkostoamme", kiteyttää Lars Skanke, Energy & Cleantech
Scanfil Signs Agreement with Leading Industrial Automation Company13.5.2026 12:00:00 EEST | News
Scanfil plc Press Release 13 May 2026 at 12.00 p.m. EEST Scanfil Signs Agreement with Leading Industrial Automation Company Scanfil has signed an agreement with a leading industrial automation company, part of a global technology group, strengthening its position in demanding industrial automation and electronics manufacturing applications. The initial scope of the agreement represents a business volume of EUR 25 million. Scanfil production network will support the customer’s global supply chain, manufacturing, and sustainability needs. The cooperation represents a strategically important opportunity for Scanfil with potential business volume increase over the next three years, depending on the customer’s ramp up plans and further project development. “This agreement demonstrates Scanfil’s strong capabilities in electronics manufacturing. It also supports our strategy to grow with global customers by leveraging our international manufacturing network,” says Lars Skanke, Sales & Account
Kutsu Scanfilin 2026 pääomamarkkinapäivään Italiassa6.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Scanfil kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median pääomamarkkinapäivään yrityksen omistukseen vastikään siirtyneelle Cortonan-tehtaalle, Italiaan.
Invitation to Scanfil’s 2026 Capital Markets Day in Italy6.5.2026 09:00:00 EEST | Press release
Scanfil invites investors, analysts and media to a Capital Markets Day in Scanfil’s newly acquired plant in Cortona, Italy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme