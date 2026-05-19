Norelco intensifierar sitt inträde på den nordiska marknaden på Energimässan
19.5.2026 12:50:58 EEST | Norelco | Tiedote
Norelco, baserat i Nyslott i Finland, kommer att delta i Sveriges största energimässa, Energimässan 2026, i Stockholm den 20–21 maj för att intensifiera företagets internationalisering på den nordiska marknaden.
Mellanspänningsställverket Norelco NorMax Air, tillverkat i Nyslott, representerar en ny generation av grön elteknik och visas på Energimässan i Stockholm.
"Energimässan, som samlar viktiga aktörer i branschen för att diskutera framtidens energisystem, är en viktig mötesplats för oss på den nordiska marknaden", säger exportchef Timo Mämmelä.
”I Stockholm kan vi konkret visa vad våra mellan- och lågspänningsställverk NorMax Air och NorPower 5000 erbjuder för att möta energisektorns förändrade behov, oavsett om det gäller produktion av förnybar energi, datacenter, industriella processapplikationer eller infrastrukturlösningar.”
”Eftersom vi designar och tillverkar våra produkter helt i våra egna fabriker, skräddarsydda efter kundens specifika behov, kan vi garantera våra kunder både leveranssäkerhet och hög kvalitet”, betonar Mämmelä.
Du hittar Norelcos experter på mässan i monter J18.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenCEOPuh:+358505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Linkit
Om Norelco
Norelco vill vara med och säkra en framtid som snabbt blir elektrifierad. Vi är allt mer involverade i solenergi, väteproduktion och elfordonsprojekt, för att inte tala om de grundläggande näten som allt bygger på. Vi strävar efter att vara den mest eftertraktade partnern i eldistributionsprojekt i Norden.
Produkterna vi tillverkar säkrar eldistributionen i byggnader, industri, eldistribution, förnybar energiprojekt och infrastruktur. Vi utvecklar främst de produkter vi tillverkar själva och arbetar även i samarbete med flera ansvariga partners. Våra huvudprodukter är elcentraler, ställverk, transformatorer och transformatorstationer, som vi har tillverkat i över 60 år.
Vi verkar i en mångkulturell miljö styrd av etiska regler. Vi tillverkar våra produkter i fyra fabriker i Nyslott och Kuopio. Vi använder den senaste tekniken och lean-principerna i vår verksamhet, samt våra egna värderingar som är viktiga för ett familjeföretag. Ständiga förbättringar är också en vardag för oss.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Norelco
Norelco accelerates its entry into the Nordic market at Energimässan19.5.2026 12:51:47 EEST | Tiedote
Savonlinna-based Norelco will participate in Sweden's largest energy trade fair Energimässan 2026 in Stockholm on 20–21 May to accelerate the company's internationalization in the Nordic market.
Norelco vauhdittaa Energimässan -tapahtumassa menoaan Pohjoismaiden markkinoille19.5.2026 12:49:40 EEST | Tiedote
Savonlinnalainen Norelco on mukana Ruotsin suurimmalla energia-alan messulla Energimässan 2026 -tapahtumassa Tukholmassa 20.–21. toukokuuta vauhdittamassa yhtiön kansainvälistymistä Pohjoismaiden markkinoilla.
Norelco continues its determined growth programme – new painting facility accelerates production16.4.2026 10:39:58 EEST | Tiedote
Norelco continues to implement its long-term growth programme to strengthen its position in a rapidly electrifying society, both in Finland and in international markets. As the latest milestone on this growth journey, the company’s new fully automated painting facility in Savonlinna was completed on schedule in April 2026 and has now entered production.
Norelco jatkaa määrätietoista kasvuohjelmaansa – uusi maalaamo vauhdittaa tuotantoa16.4.2026 10:38:52 EEST | Tiedote
Norelco jatkaa pitkäjänteisen kasvuohjelmansa toteuttamista vahvistaakseen asemaansa nopeasti sähköistyvässä yhteiskunnassa sekä Suomessa, että kansainvälisillä markkinoilla. Kasvupolun tuoreimpana merkkipaaluna yhtiön uusi täysautomaattinen maalaamo Savonlinnassa valmistui aikataulussa huhtikuussa 2026 ja on aloittanut tuotantonsa.
An Electrifying Society Accelerates Norelco’s Growth – Company Reorganises into Group Structure23.2.2026 15:44:07 EET | Tiedote
Norelco, a Finnish company specialised in power distribution solutions, is taking the next step in its growth strategy by transitioning into group structure as of 1st of March 2026. The structural change is part of the company’s long-term growth programme aimed at strengthening Norelco’s position in a rapidly electrifying society – both in Finland and in international markets.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme