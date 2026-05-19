Norelco intensifierar sitt inträde på den nordiska marknaden på Energimässan

Norelco vill vara med och säkra en framtid som snabbt blir elektrifierad. Vi är allt mer involverade i solenergi, väteproduktion och elfordonsprojekt, för att inte tala om de grundläggande näten som allt bygger på. Vi strävar efter att vara den mest eftertraktade partnern i eldistributionsprojekt i Norden.

Produkterna vi tillverkar säkrar eldistributionen i byggnader, industri, eldistribution, förnybar energiprojekt och infrastruktur. Vi utvecklar främst de produkter vi tillverkar själva och arbetar även i samarbete med flera ansvariga partners. Våra huvudprodukter är elcentraler, ställverk, transformatorer och transformatorstationer, som vi har tillverkat i över 60 år.

Vi verkar i en mångkulturell miljö styrd av etiska regler. Vi tillverkar våra produkter i fyra fabriker i Nyslott och Kuopio. Vi använder den senaste tekniken och lean-principerna i vår verksamhet, samt våra egna värderingar som är viktiga för ett familjeföretag. Ständiga förbättringar är också en vardag för oss.