Nuorten huumekuolemien ehkäisyyn haetaan uusia ratkaisuja Kymenlaaksossa
19.5.2026 08:33:13 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemat kasvoivat Suomessa merkittävästi vuonna 2023. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hyvinvointialueilla tapahtuvaa kehittämistyötä nuorten huumekuolemien vähentämiseksi. Kymenlaaksossa työn tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää nuorille suunnattuja päihdepalveluja sekä lisätä tietoa päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä.
Nuorten ennenaikaisissa kuolemissa huumeilla on merkittävä rooli. Nuorten päihteiden käyttöä ei kuitenkaan aina tunnisteta ajoissa, eikä heille välttämättä osata tarjota oikeanlaista tukea ja apua. Huumekuolemien taustalla ovat useimmiten opioidit ja bentsodiatsepiinit, joiden yhteiskäyttö voi aiheuttaa hengityksen pysähtymisen eli hengityslaman. Siksi on tärkeää, että nuorille tarjotaan oikea-aikaisia, heidän tarpeitaan vastaavia päihdepalveluja sekä selkeää tietoa päihteiden käytön riskeistä.
– Kymenlaakson hyvinvointialueella kehitetään nuorten päihdepalveluita sekä tarjotaan tietoa, taitoa ja tukea niin päihteitä käyttäville kuin ammattilaisillekin, kertoo projektikoordinaattori Marta Lampainen.
Hyvinvointialueella järjestetään muun muassa ensiapukoulutusta päihteitä käyttäville.
– Ensimmäinen ensiapukoulutus toteutettiin huhtikuussa Kouvolan päiväkeskuksessa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa ja se sai valtavan hyvää palautetta, Lampainen iloitsee.
Kohdennettua viestintää nuorten arkiympyröissä
Nuorten tavoittaminen on olennaisessa osassa huumekuolemien ennaltaehkäisyssä. Hyvinvointialue kampanjoi laajasti aiheen tiimoilta paikoissa, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaa, kuten kauppakeskukset, nuorisotilat, ulkoalueet sekä sosiaalinen media. Kampanjointia voi nähdä ympäri Kymenlaaksoa toukokuusta vuoden 2026 loppuun asti.
Kampanjassa painotetaan hätätilanteissa avun soittamista sekä huumeista kieltäytymistä. Materiaaleissa ohjataan hakeutumaan hyvinvointialueen palveluihin, jos henkilö tarvitsee apua päihteiden käytöstä irtautumiseen.
– Monesti nuori pelkää hätäkeskukseen soittamista seurauksien pelossa. Nuoren on kuitenkin tärkeä muistaa, että jos apua ei soita, voivat seuraukset olla vieläkin vakavammat. Avun soittamatta jättäminen voi johtaa jopa kaverin kuolemaan, toteaa Lampainen.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
