Kymenlaakson hyvinvointialue

Nuorten huumekuolemien ehkäisyyn haetaan uusia ratkaisuja Kymenlaaksossa

19.5.2026 08:33:13 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemat kasvoivat Suomessa merkittävästi vuonna 2023. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hyvinvointialueilla tapahtuvaa kehittämistyötä nuorten huumekuolemien vähentämiseksi. Kymenlaaksossa työn tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää nuorille suunnattuja päihdepalveluja sekä lisätä tietoa päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä.

Mies soittaa hätäpuhelun 112, ja lattialla makaava henkilö näyttää tajuttomalta, lähellä lääkeruisku.

Nuorten ennenaikaisissa kuolemissa huumeilla on merkittävä rooli. Nuorten päihteiden käyttöä ei kuitenkaan aina tunnisteta ajoissa, eikä heille välttämättä osata tarjota oikeanlaista tukea ja apua. Huumekuolemien taustalla ovat useimmiten opioidit ja bentsodiatsepiinit, joiden yhteiskäyttö voi aiheuttaa hengityksen pysähtymisen eli hengityslaman. Siksi on tärkeää, että nuorille tarjotaan oikea-aikaisia, heidän tarpeitaan vastaavia päihdepalveluja sekä selkeää tietoa päihteiden käytön riskeistä.

– Kymenlaakson hyvinvointialueella kehitetään nuorten päihdepalveluita sekä tarjotaan tietoa, taitoa ja tukea niin päihteitä käyttäville kuin ammattilaisillekin, kertoo projektikoordinaattori Marta Lampainen.

Hyvinvointialueella järjestetään muun muassa ensiapukoulutusta päihteitä käyttäville.

– Ensimmäinen ensiapukoulutus toteutettiin huhtikuussa Kouvolan päiväkeskuksessa yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa ja se sai valtavan hyvää palautetta, Lampainen iloitsee.

Kohdennettua viestintää nuorten arkiympyröissä

Nuorten tavoittaminen on olennaisessa osassa huumekuolemien ennaltaehkäisyssä. Hyvinvointialue kampanjoi laajasti aiheen tiimoilta paikoissa, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaa, kuten kauppakeskukset, nuorisotilat, ulkoalueet sekä sosiaalinen media. Kampanjointia voi nähdä ympäri Kymenlaaksoa toukokuusta vuoden 2026 loppuun asti.

Kampanjassa painotetaan hätätilanteissa avun soittamista sekä huumeista kieltäytymistä. Materiaaleissa ohjataan hakeutumaan hyvinvointialueen palveluihin, jos henkilö tarvitsee apua päihteiden käytöstä irtautumiseen.

– Monesti nuori pelkää hätäkeskukseen soittamista seurauksien pelossa. Nuoren on kuitenkin tärkeä muistaa, että jos apua ei soita, voivat seuraukset olla vieläkin vakavammat. Avun soittamatta jättäminen voi johtaa jopa kaverin kuolemaan, toteaa Lampainen.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetään kuuden palvelukeskittymän muodostamista Kymenlaaksossa6.5.2026 13:57:29 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialue valmistelee uusia suunnitelmia siitä, millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluympäristö vuonna 2030. Valmistelussa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena siten, että palvelut eivät ole sidottuja vain yksittäisiin toimipisteisiin, vaan ne muodostavat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelukokonaisuuden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye