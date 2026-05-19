Crown Defence perustaa yhtiöt Yhdysvaltoihin ja Ukrainaan

Crown Defence perustaa yhtiöt Yhdysvaltoihin ja Ukrainaan. Yhtiön toimitusjohtaja Jari Mielonen on tällä viikolla tiimeineen Tampassa, Floridassa, SOF Week 2026 -tapahtumassa tapaamassa asiakkaita ja kumppaneita. Crown Defence on ensimmäinen suomalainen kognitiivisen elektronisen sodankäynnin yritys, joka astuu suoraan Yhdysvaltain puolustusmarkkinoille.

Crown Defence kehittää ONYKS™-järjestelmää, kognitiivista elektronisen sodankäynnin alustaa, joka havaitsee, luokittelee ja torjuu sähkömagneettisia uhkia maalla, merellä ja ilmassa. Järjestelmä on oppiva: ONYKS™ ei perustu tunnettuihin uhkakuviin, vaan kehittää tilannetietoisuuttaan jokaisen operaation myötä. Käytettävät toiminnot määräytyvät missioprofiilin mukaan.

Yhdysvaltojen markkinoille siirtyminen heijastaa suomalaisen puolustusosaamisen kasvavaa kansainvälistä kysyntää. Ukrainaan perustettava yhtiö kytkeytyy Crown Defencen pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön ukrainalaisten toimijoiden kanssa. Ukraina on tällä hetkellä vaativin elektronisen sodankäynnin toimintaympäristö maailmassa.

Laajentunut tuoteperhe

Kansainvälistymisen yhteydessä Crown Defence esittelee laajennetun ONYKS™-tuoteperheen. Uudet tuotteet ovat ONYKS™ Sense, ONYKS™ Guardian, ONYKS™ Detector ja ONYKS™ Power sekä ONYKS™ Edge, järjestelmän kognitiivinen prosessointikerros, joka toimii ilman verkkoyhteyksiä ja GNSS-riippuvuutta. Kaikki tuoteperheen komponentit toimivat passiivisesti ilman aktiivisia emissioita.

Tunnustusta eurooppalaisessa puolustusalan kentässä

Crown Defence on viime aikoina saanut tunnustusta eurooppalaisessa puolustusalan kentässä. StartUs Insights nimesi yhtiön yhdeksi Euroopan 15 seurattavimmasta puolustusalan yrityksestä vuodelle 2026, samaan listaan Rheinmetallin ja Airbus Defence and Spacen kanssa. The Venturist sisällytti Crown Defencen Europe’s Defence 60 -tietokantaan toukokuussa 2026. Suomalaisista yhtiöistä listalle pääsivät Crown Defencen lisäksi ICEYE ja Kelluu.

Toimitusjohtajan kommentti

- Sähkömagneettinen uhkakenttä ei ole staattinen, joten sitä vastaava kyvykkyyskään ei voi olla. ONYKS™ on oppiva järjestelmä: jokainen operaatio tekee siitä kyvykkäämmän, ja käyttöönotettavat kyvykkyydet määräytyvät aina sen mukaan, mitä missio vaatii. Tämä on huomisen taistelukentän vaatimus. Yhdysvaltoihin ja Ukrainaan perustettavat yhtiöt vievät meidät suoraan niihin ympäristöihin, joissa kehitys tapahtuu nopeimmin. Jokainen siellä toimivaksi osoittautunut kognitiivinen EW-ratkaisu vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta, sanoo toimitusjohtaja Jari Mielonen.