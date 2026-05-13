Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa
20.5.2026 12:58:01 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3,35 milj. euroa.
Tiemerkintätyöt ovat alkaneet suojateiden ja keskiviivaston ylläpitotöillä toukokuussa. Tiemerkintätyö on osa päällystystyömaata, jossa noudatetaan alennettuja nopeusrajoituksia siihen asti, kunnes kohteen tiemerkintätyöt ovat valmistuneet kokonaan. Päällystyskohteen nopeusrajoitukset palautetaan normaaliksi sen jälkeen, kun kaikki tiemerkintätyöt ovat valmistuneet.
Tiemerkintä viimeistelee uuden päällysteen
Tiemerkintätyöt ovat osa päällystystyömaita. Uudelleenpäällystyskohteella yksiajorataisella tieosuudella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella tieosuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.
Maantieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä. Tiemerkintätyöt valmistuvat viimeistään kolmen viikon kuluttua päällystystyön valmistumisesta, silloin kun niihin liittyy samalla täristävien merkintöjen tekeminen.
Päällystyskohteiden lisäksi tieverkolla kunnostetaan vanhoja kuluneita tiemerkintöjä tai poistetaan vesipiikkaamalla uusittavia muuttuneita tiemerkintöjä. Tiemerkintätyö ei muodosta rajattua tietyömaata, vaan tiemerkintöjen ylläpitotyötä tekevä tiemerkintäkone liikkuu muun liikenteen joukossa alhaisemmalla nopeudella. Tämän takia tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Tiemerkintätyöt pyritään ajoittamaan niin, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ja työskentely on turvallista.
Tiemerkintöjä, kuten ajokaistanuolia ja nopeusrajoitusmerkkejä, tehdään yhä enemmän automatisoidulla kuorma-autoalustaisella työkoneella. Linjamerkintää tehdään hitaasti liikkuvalla kuorma-autokalustolla, mutta pienmerkintää, mm. sulkualueita, väistämisviivoja ja suojateitä, tehdään edelleen myös käsityönä. Tiemerkintätyössä ei käytetä kiinteitä liikenteenohjauslaitteita, vaan liikenteenohjaus tapahtuu tiemerkintäkoneen takaosaan kiinnitetyllä ohjaustaululla.
Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä
Alemmalla tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päältä kannata ajaa. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Jätä reilusti tilaa tiemerkintäautoon ja älä ylitä juuri tehtyä tiemerkintää. Märän tiemerkinnän ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.
Tietyömaa on työpaikka - noudata varovaisuutta
Tienkäyttäjien tulee muistaa, että tietyömaa on myös työpaikka. Tiemerkitsijän työympäristö on erittäin vaarallinen, kun työtä tehdään liikenteen seassa. Työkohteilla tulee tienkäyttäjien noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta annettujen nopeusrajoitusten ja muun liikenteenohjauksen mukaisesti. Tiemerkintäkoneen varoitusvalot viestivät autoilijoille, että vauhtia on syytä hiljentää ja keskityttävä liikenneympäristön havainnointiin sekä säilytettävä riittävä turvaväli työkoneeseen. Näin turvataan kaikille osapuolille hyvät työ- ja liikenneturvallisuusolosuhteet.
Tiemerkintäkone ohitetaan turvallisesti erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.
Pienmerkintätyötä käsin tekevä yksikkö tekee paikallaan merkintää ajokaistalla, jonka työntekijöitä suojataan liikenteenohjauslaittein merkityillä törmäysvaimentimella varustetulla suoja-ajoneuvolla tai -laitteilla sekä sivusuunnassa asetetuin sulkulaittein. Merkintäkoneessa tai suoja-ajoneuvossa, TMA-laitteessa olevat liikennemerkit osoittavat, kummalta puolen työkohde pitää ohittaa (jakajan nuoli tai valonuoli).
Maarit Kauppinen, p. 0295 026 726,
maarit.kauppinen@elinvoimakeskus.fi
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Juha Putkinen, p. 0400 554 143
juha.putkinen@cleanosol.fi
Cleanosol Oy
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
