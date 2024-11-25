Remeo: Suomalaisesta 3D‑muovista suuri osuus on PET‑materiaalia – lisäteknologia mahdollistaa kierrätyksen
19.5.2026 09:28:15 EEST | Remeo Oy | Tiedote
EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus tuo merkittäviä muutoksia kaikkien EU:n markkinoilla toimivien yritysten arkeen. Kyse on sääntelyuudistuksesta, jonka tavoitteena on vähentää pakkausjätettä ja lisätä kierrätystä. Tähän asti suuri osa yritysten ja kuluttajamuovipakkausten kovasta muovista on päätynyt energiana hyödyntämiseen eli polttoon SRF-polttoaineena. Remeon omien tutkimusten ja NIR-teknologiaan perustuvien testiajojen myötä on kuitenkin havaittu, että potentiaali on valtava.
Suomi joutuu maksamaan vuosittain lähes 90 miljoonaa euroa EU:lle liian alhaisesta muovinkierrätysasteesta. Suomalaiset onnistuvat kierrättämään muovia vuositasolla noin 30 %:in verran, kun EU-tasolla asetetut kierrätystavoitteet ovat 50 %:ia vuoteen 2025 mennessä ja 55 %:ia vuoteen 2030 mennessä. Laitoserottelun avulla on mahdollista nostaa kansallista muovin kierrätysastettamme ja siten pienentää EU:n omavaramaksua. Remeon toteuttaman, suomalaisten kuluttajien, muovijätteestä tehdyn testiajon mukaan 3D-muovipakkauksista jopa 40 prosenttia on PET-muovia.
”Teimme NIR-teknologiaan perustuvia testiajoja, joissa totesimme, että meidän 3D-muovijakeesta jopa 40 prosenttia oli PET-muovia. Se on todella iso määrä raaka-ainetta, joka tällä hetkellä menee ikään kuin hukkaan, koska emme ole sitä erotelleet aiemmin”, kertoo Saara Viljakainen, Remeon kaupallinen päällikkö.
PET-muovi yhdistetään yleisimmin muovipulloihin, mutta materiaalia käytetään esimerkiksi hedelmien ja marjojen muovirasioissa. PET-muovin erottelu muista muovilaaduista erilleen on tärkeää sen laatuominaisuuksien vuoksi, jotka eroavat muista muovilaaduista ja heikentävät mukana ollessaan muiden muovien kokonaiskierrätettävyyttä.
Uusi PET-muovin lajittelun mahdollistava teknologiainvestointi
Remeon Vantaan Mega-laitoksella on erikoistuttu muovin optiseen erotteluun. Laitoksella käsitellään ympäri Suomen tulevia muovipakkauksia. Remeo toteuttaa PET-muovin lajittelun mahdollistavan teknologiainvestoinnin keväällä 2026. Investointia on edeltänyt tiivis yhteistyö laitetoimittajien kanssa ja vierailut muihin lajittelulaitoksiin Euroopassa, jossa teknologian käyttöä PET-muovien erottelussa on arvioitu. Kyseessä on Remeolle täysin uusi jae, jota ei tällä hetkellä toimiteta materiaalina eteenpäin. Remeo toimii NIR-teknologian edelläkävijänä Suomessa.
”Hyödynnämme lajittelussa NIR-teknologiaa eli infrapunateknologiaa, joka pystyy tunnistamaan eri muovilaadut niiden polymeerirakenteen perusteella”, kertoo Saara Viljakainen, kaupallinen päällikkö, Remeo.
PET-muovi puhututtaa myös EU-tasolla, jossa on päätetty PET-muovin kierrättämisestä. Suomeen onkin suunnitteille PET-jatkokäsittelyä, jolloin markkinaa muovimateriaalille syntyy myös kotimaassa.
”Muovi on mainettaan parempi kierrätysmateriaali, kunhan sen laatuun kiinnitetään huomiota ja laadussa ymmärretään jatkoprosessien vaateet. Toistaiseksi kierrätysmuovin markkinat ovat Euroopassa, mutta markkinat syntyvät myös Suomeen ja me olemme siihen valmistautuneita”, päättää Saara.
Lisätietoja
Saara Viljakainen
Kaupallinen päällikkö
Puh. 040 544 8800
saara.viljakainen@remeo.fi
Olli Miettinen
Kiertotalousasiantuntija
Puh. 010 540 2450
olli.miettinen@remeo.fi
Tietoja julkaisijasta
Remeo on suomalainen kiertotalousyhtiö, jonka toiminta kattaa koko materiaalien arvoketjun jätteestä uusioraaka-aineeksi. Investoimme kierrätysteknologiaan ja kehitämme käsittelyratkaisujamme, jotta olemme markkinajohtaja arvoketjun kriittisimmässä ja haastavimmassa vaiheessa. Palveluihimme kuuluvat jätehuollon logistiikka, jätteen käsittely uusioraaka-aineeksi, jätteen vastaanotto sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja työllistämme lähes 500 kiertotalousammattilaista. remeo.fi
