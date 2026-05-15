Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu

19.5.2026 09:03:43 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 19.5.2026.

Vuonna 2025 tarkastuslautakunta on arvioinut Pohteen taloutta sekä talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyyttä. Lisäksi on arvioitu hallintoa, päätöksentekoa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä tehty arvioinnit omistajaohjauksesta ja korruptiontorjunnasta. Hyvinvointialueen tuloksellisuutta on arvioitu palvelujen järjestämisen, talouden ja hallinnon, henkilöstön sekä asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmista. 

Sosiaali- ja terveyspalveluista on arvioitu apuvälinepalveluja, vammaisten työ- ja päivätoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä omaishoidon palveluja.  

Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa suosituksia toiminnan lainmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. 

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa 25.5.2026. 

Arviointikertomus ja arviointimuistiot ovat luettavissa Pohteen verkkosivuilla. https://pohde.fi/arviointikertomus-2025 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohde on onnistunut kiireettömän erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kiireetöntä hoitoa yli kuusi kuukautta odottavien jono on saatu purettua lähes täysin. Määräaikaan huhtikuun loppuun mennessä hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 46 eli 0,5 prosenttia jonottaneista. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät kolmen kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat hoitoa jonottaneet.

