Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu

Vuonna 2025 tarkastuslautakunta on arvioinut Pohteen taloutta sekä talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyyttä. Lisäksi on arvioitu hallintoa, päätöksentekoa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä tehty arvioinnit omistajaohjauksesta ja korruptiontorjunnasta. Hyvinvointialueen tuloksellisuutta on arvioitu palvelujen järjestämisen, talouden ja hallinnon, henkilöstön sekä asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyspalveluista on arvioitu apuvälinepalveluja, vammaisten työ- ja päivätoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä omaishoidon palveluja.

Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa suosituksia toiminnan lainmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa 25.5.2026.

Arviointikertomus ja arviointimuistiot ovat luettavissa Pohteen verkkosivuilla.

