Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu
19.5.2026 09:03:43 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 19.5.2026.
Vuonna 2025 tarkastuslautakunta on arvioinut Pohteen taloutta sekä talouden tasapainotuksen toteutumista ja riittävyyttä. Lisäksi on arvioitu hallintoa, päätöksentekoa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä tehty arvioinnit omistajaohjauksesta ja korruptiontorjunnasta. Hyvinvointialueen tuloksellisuutta on arvioitu palvelujen järjestämisen, talouden ja hallinnon, henkilöstön sekä asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmista.
Sosiaali- ja terveyspalveluista on arvioitu apuvälinepalveluja, vammaisten työ- ja päivätoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä omaishoidon palveluja.
Tarkastuslautakunnan tarkoituksena on tukea hyvinvointialueen päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa suosituksia toiminnan lainmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa 25.5.2026.
Arviointikertomus ja arviointimuistiot ovat luettavissa Pohteen verkkosivuilla. https://pohde.fi/arviointikertomus-2025
Yhteyshenkilöt
Tarja LempeäTarkastusjohtaja / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:050 407 2078tarja.lempea@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
