Keskusta päivitti sisäisen turvallisuuden ohjelmansa: Suomalaisia on varoitettava drooniuhkasta viipymättä, selkeästi ja kohdennetusti
19.5.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Droonit muodostavat Suomelle uudentyyppisen ja vaikeasti ennakoitavan turvallisuusuhkan. Viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet tämän suomalaisille ikävällä tavalla.
Keskustan sisäistä turvallisuutta pohtineen työryhmän viesti on kirkas.
- Rajavartiolaitoksella, poliisilla ja Puolustusvoimilla on oltava riittävät ja keskenään yhteensopivat kyvyt droonien havaitsemiseen, tunnistamiseen, vaikuttamiseen sekä niiden tehokkaaseen torjumiseen, linjaa Keskustan sisäistä turvallisuutta pohtineen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Räsänen.
Keskusta pitää erittäin tärkeänä, että väestöä varoitetaan mahdollisesta drooniuhkasta viipymättä, selkeästi ja kohdennetusti.
- Tällä hetkellä tilanne ei ole toivotunlainen. Jotta tilanne saadaan korjattua, muutoksia on tehtävä nopealla aikataululla, Räsänen esittää.
Suomen turvallisuusympäristö on Keskustan sisäistä turvallisuutta kartoittaneen työryhmän mukaan muuttunut viime vuosina huonompaan suuntaan. Muutokset ovat heijastuneet niin sisäiseen kuin ulkoiseen turvallisuuteen.
Työryhmän puheenjohtajan Hanna Räsäsen mukaan sisäisestä turvallisuudesta huolehtimisen pitää olla kiinteä ja erottamaton osa maamme kokonaisturvallisuutta.
- Suomen kyky suojata alueellista koskemattomuuttaan, väestöään ja yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja edellyttää aiempaa vahvempaa ulkoista ja sisäistä turvallisuutta.
Suomen sisäisen turvallisuuden palveluissa on merkittäviä alueellisia eroja. Harvaan asutuilla alueilla palveluiden saatavuutta haastavat pitkät etäisyydet ja henkilöresurssit. Isoilla paikkakunnilla viranomaisia kuormittavat puolestaan suuret ja toistuvat tehtävämäärät.
Väestön ikääntyminen, muuttoliike ja tehtävien vaativuuden kasvu ovat lisänneet entisestään palvelujärjestelmään kohdistuvia paineita.
- Turvallisuuspalveluiden on oltava yhdenvertaisesti ja viivytyksettä saatavilla koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Arjen turvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä, Räsänen kiteyttää Keskustan linjan.
Keskusta päivitti sisäisen turvallisuuden ohjelmansa vastaamaan nopeasti muuttuvaa turvallisuusympäristöä. Ohjelmassa on käsitelty laajasti sisäisen turvallisuuden toimintakenttää aina yksilön arjen turvasta viranomaistoimintaan asti. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: Sisaisen-turvallisuuden-linjaus.pdf
Lisätietoja: Hanna Räsänen, 050 514 3582
Yhteyshenkilöt
Juha MäättäviestintäpäällikköPuh:+358 40 735 9612juha.maatta@keskusta.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskusta kysyy kansalta, pitääkö viiden sentin kolikoista luopua18.5.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Keskustan puoluekokoukselle ennätysmäärä aloitteita.
Keskustan Uusi Suunta Suomelle -ohjelma: “Tavoitteemme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa”18.5.2026 08:11:26 EEST | Tiedote
“Keskustan visiossa Suomi on maa, jossa voi nukkua yönsä rauhassa ja jossa toivo ja mahdollisuudet ovat aina pelkoa ja uhkia suurempia.” “Tavoitteenamme on, että Suomi on vuonna 2030 maailman turvallisin maa.” “Keskustan Suomi 2030 on maa, joka on lopulta päättänyt olla enemmän kuin osiensa summa – maa, jossa ihmiset kokevat kulkevansa samaan suuntaan, rinnakkain, eivät toisiaan vasten.” Näillä sanoilla Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen summaa puolueen Uusi Suunta Suomelle -ohjelmaa, joka kokoaa Keskustan ratkaisuesitykset Suomen suurimpiin tulevaisuuskysymyksiin.
Antti Kaikkonen: Vauhtia viranomaistiedotukseen!15.5.2026 07:39:01 EEST | Tiedote
Tänään perjantaiaamuna Uudenmaan alueella raportoitiin mahdollisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Viime kuussa drooneja putosi lähelle asutusta Kaakkois-Suomessa. Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan viranomaisten on parannettava tiedotustaan.
Liike Nytin varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy Keskustaan14.5.2026 12:10:24 EEST | Tiedote
Liike Nyt -puolueen pitkäaikainen vaikuttaja ja varapuheenjohtaja Panu Peitsaro siirtyy Keskustan riveihin. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa Keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
Antti Kaikkonen: Hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut – Orpon puheet eivät vastaa todellisuutta11.5.2026 12:40:00 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallituksen työllisyyspolitiikka on ajautunut pahasti sivuraiteelle. Samaan aikaan kun työllisten määrä on selkeästi laskenut, pääministeri Petteri Orpo antaa julkisuudessa toistuvasti kuvan tilanteesta, joka ei vastaa tilastoja eikä suomalaisten arkea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme