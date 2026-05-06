Valtakunnalliset museopäivät alkavat huomenna Hämeenlinnassa

19.5.2026 10:00:00 EEST | Suomen museoliitto | Tiedote

Yli 400 museoalan ammattilaista kerääntyy Hämeenlinnaan 20.–22. toukokuuta. Ammattilaispäivien kasvava suosio kertoo paitsi tulossa olevien keskustelujen merkittävyydestä, myös isännöintikaupungin puoleensavetävyydestä.

Palanderin talo. Kuva: Miika Kangasniemi 2024.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Museoliitto, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan taidemuseo. Museopäivät huipentuvat torstaina 22.5. loppuunmyytyyn Museogaalaan, jossa julkistetaan Vuoden museo 2026 -kilpailun voittaja. 

Tapahtuman merkittävyys on tunnistettu kaupungin johtoa myöten. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen iloitsee Museopäivien järjestämisestä Hämeenlinnassa ja näkee tapahtuman tärkeänä osana rikasta kaupunkikulttuuria:  

”Hämeenlinna on monien museoiden kotikaupunki ja kaupungin omien museoiden lisäksi esimerkiksi Kansallismuseo sekä muut kumppanimme ovat kaupungille ja sen elinvoimalle erittäin merkityksellisiä. Museot myös kiinnostavat osana kaupunkikulttuuria, kulttuuriperintötyötä ja kaupunkimme yhteistä tarinaa”, Parviainen toteaa. 

Museot luovat kuntaan elinvoimaa houkutellessaan paikalle kävijöitä parhaimmillaan ympäri maailman. Tätä kehitystä tukee myös Museoliiton omistaman Museokortin Museomatkat-matkailukonsepti, joka yhdistää kotimaanmatkailijat paikalliskohteisiin.  Museomatkat lanseerattiin huhtikuussa 2026. Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu avaa, kuinka museoiden kohdistuva mielenkiinto konkretisoituu: 

“Museot ovat kiistaton elinvoimatekijä jo yksistään aluetaloutta katsottaessa. Houkuttelevat kulttuuriperintökohteet lisäävät kunnan arvoa sekä turistien että asukkaiden silmissä. Tämä puolestaan luo alueelle lisäkysyntää, joka tukee ympäröivää elinkeinoelämää”, kiteyttää Havu. 

Näkemyksen jakaa Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko: ”Hämeenlinnassa laadukas kokoelmatyö kohtaa vetovoimaiset näyttelyt. Historiallisena kaupunkina arvostamme kulttuuriperintöä.” 

Hämeenlinnassa kulttuuriperintö on koko kaupungin asia: ”Kulttuuriperintö on yhä vahvemmin myös kaupungin elinvoiman ja vetovoiman rakentaja. Museopäivien teemat tekoälystä ja toimintakonseptien uudistamisesta ovat myös kunnille erittäin ajankohtaisia. Hämeenlinna haluaa olla osa tätä keskustelua”, toteaa Hämeenlinnan elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki

Tämän vuoden Museopäivien teema on kulttuuriperintö ja museot yhteiskunnan voimavarana. Yksi näkökulmista on huoltovarmuus. Päivillä puidaan museoiden roolia korkean luottamuksen instituutioina, kansallisen yhteenkuuluvuuden rakentajina ja ennen kaikkea huoltovarmuuden takaajina. Esimerkiksi Anna Kortelainen avaa puheenvuorossaan Hämeenlinnan taidemuseon vuoden 2027 näyttelyä, joka kertoo Viipurin taidemuseon teosten evakuoinnista sodan alla 1939.  

