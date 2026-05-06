Valtakunnalliset museopäivät alkavat huomenna Hämeenlinnassa
19.5.2026 10:00:00 EEST | Suomen museoliitto | Tiedote
Yli 400 museoalan ammattilaista kerääntyy Hämeenlinnaan 20.–22. toukokuuta. Ammattilaispäivien kasvava suosio kertoo paitsi tulossa olevien keskustelujen merkittävyydestä, myös isännöintikaupungin puoleensavetävyydestä.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Museoliitto, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunginmuseo ja Hämeenlinnan taidemuseo. Museopäivät huipentuvat torstaina 22.5. loppuunmyytyyn Museogaalaan, jossa julkistetaan Vuoden museo 2026 -kilpailun voittaja.
Tapahtuman merkittävyys on tunnistettu kaupungin johtoa myöten. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen iloitsee Museopäivien järjestämisestä Hämeenlinnassa ja näkee tapahtuman tärkeänä osana rikasta kaupunkikulttuuria:
”Hämeenlinna on monien museoiden kotikaupunki ja kaupungin omien museoiden lisäksi esimerkiksi Kansallismuseo sekä muut kumppanimme ovat kaupungille ja sen elinvoimalle erittäin merkityksellisiä. Museot myös kiinnostavat osana kaupunkikulttuuria, kulttuuriperintötyötä ja kaupunkimme yhteistä tarinaa”, Parviainen toteaa.
Museot luovat kuntaan elinvoimaa houkutellessaan paikalle kävijöitä parhaimmillaan ympäri maailman. Tätä kehitystä tukee myös Museoliiton omistaman Museokortin Museomatkat-matkailukonsepti, joka yhdistää kotimaanmatkailijat paikalliskohteisiin. Museomatkat lanseerattiin huhtikuussa 2026. Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu avaa, kuinka museoiden kohdistuva mielenkiinto konkretisoituu:
“Museot ovat kiistaton elinvoimatekijä jo yksistään aluetaloutta katsottaessa. Houkuttelevat kulttuuriperintökohteet lisäävät kunnan arvoa sekä turistien että asukkaiden silmissä. Tämä puolestaan luo alueelle lisäkysyntää, joka tukee ympäröivää elinkeinoelämää”, kiteyttää Havu.
Näkemyksen jakaa Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko: ”Hämeenlinnassa laadukas kokoelmatyö kohtaa vetovoimaiset näyttelyt. Historiallisena kaupunkina arvostamme kulttuuriperintöä.”
Hämeenlinnassa kulttuuriperintö on koko kaupungin asia: ”Kulttuuriperintö on yhä vahvemmin myös kaupungin elinvoiman ja vetovoiman rakentaja. Museopäivien teemat tekoälystä ja toimintakonseptien uudistamisesta ovat myös kunnille erittäin ajankohtaisia. Hämeenlinna haluaa olla osa tätä keskustelua”, toteaa Hämeenlinnan elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki.
Tämän vuoden Museopäivien teema on kulttuuriperintö ja museot yhteiskunnan voimavarana. Yksi näkökulmista on huoltovarmuus. Päivillä puidaan museoiden roolia korkean luottamuksen instituutioina, kansallisen yhteenkuuluvuuden rakentajina ja ennen kaikkea huoltovarmuuden takaajina. Esimerkiksi Anna Kortelainen avaa puheenvuorossaan Hämeenlinnan taidemuseon vuoden 2027 näyttelyä, joka kertoo Viipurin taidemuseon teosten evakuoinnista sodan alla 1939.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miisa PulkkinenviestintäjohtajaMuseoliittoPuh:+358405239984miisa.pulkkinen@museoliitto.fi
Henna VälimäkiMuseoamanuenssiHämeenlinnan kaupunginmuseoPuh:050 471 7915henna.valimaki@hameenlinna.fi
Petra HollmérusViestintäsuunnittelijaHämeenlinnan taidemuseoPuh:040 679 1510petra.hollmerus@hameenlinna.fi
Kuvat
Linkit
Rakennamme yhdessä museoiden menestystä
Museoliitto ja sen tytäryhtiöt palvelevat suomalaista museoalaa: tarjoamme palveluja sekä museoalan ammattilaisille että museoille. Valvomme koko alan etua ja tarjoamme viimeisintä tietoa museotoiminnan kehityksestä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen museoliitto
Museoväki saapuu joukolla Hämeenlinnaan keskustelemaan kulttuuriperinnöstä voimavarana6.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Lähes 400 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa saapuu Valtakunnallisille museopäiville Hämeenlinnaan 20.–22. toukokuuta. Museopäivien teemana on kulttuuriperintö voimavarana.
Vuoden museo -kilpailun voitosta kisaavat Suomen käsityön museo Jyväskylästä, Suomen lasimuseo Riihimäeltä sekä Särestöniemi-museo Kittilästä18.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Vuoden museo -kilpailun finaaliin on valittu kolme museota. Museoliitto ja ICOM Suomen komitea palkitsevat Vuoden museon esimerkillisestä ja vaikuttavasta työstä. Kilpailun voittaja julkistetaan Museogaalassa Hämeenlinnassa 21.5.2026.
Museot vauhdittamaan kulttuurista kestävyysmurrosta18.11.2025 09:13:52 EET | Tiedote
Suomen museoliitto ry käynnistää museoiden valtakunnallisen Tulevaisuusperintöverkoston. Se tarjoaa Suomen kaikille ammatillisille museoille alustan kehittää yhdessä strategioita, työkaluja ja toimintatapoja sekä syventää tulevaisuus- ja kestävyysosaamistaan. Nesslingin säätiön mahdollistama verkosto vastaa museosektorin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden odotuksiin siirtymästä kohti kestävämpää elämäntapaa.
Petra Havu jatkaa eurooppalaisen museoverkosto NEMOn puheenjohtajana8.10.2025 15:23:22 EEST | Tiedote
Museoliiton toimitusjohtaja Petra Havu on valittu jatkokaudelle Network of European Museum Organisationsin (NEMO) puheenjohtajana.
Museo kuuluu kunnan strategiseen kehittämiseen3.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Museoiden etujärjestö Suomen museoliitto ry kannustaa kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita ottamaan museot osaksi kunnan strategioita ja niiden toimeenpanoa. Museo kannattaa kunnalle -esite avaa, miksi museot ovat kunnalle kannattava investointi. Se esittelee käytännön tapoja hyödyntää museoita elinvoiman, hyvinvoinnin sekä lasten ja nuorten palveluiden kehittämisessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme