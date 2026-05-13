Keusoten hoitotarvikkeiden digitilaus on siirtynyt OmaKeusoteen

Aiemman digitaalisen tilauslomakkeen sijaan hoitotarvikkeet tilataan Keusotelta jatkossa OmaKeusote-palvelussa. OmaKeusotea voi käyttää sekä mobiilisovelluksella että verkkoselaimella. Sovellus on saatavilla App Storesta ja Google Playsta, ja selainkäyttö onnistuu myös ilman kirjautumista.

Uusi palvelu mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen hoitotarvikejakelun ammattilaisten kanssa: Tilauksen yhteydessä asiakas voi tarvittaessa kysyä Keusoten ammattilaisilta lisätietoa tai ohjeita hoitotarvikkeista, ja ammattilaiset vastaavat OmaKeusotessa. Viestien vastaanottaminen on mahdollista, kun tekee tilauksen tunnistautuneena asiakkaana.

OmaKeusotessa voi asioida kellonajasta riippumatta vuorokauden ympäri. Tilaukset käsitellään 6 arkipäivän aikana.

Hoitotarvikejakelun asiakas voi aina asioida myös puhelimitse, jos ei pysty tai halua asioida digipalvelussa. Keusoten hoitotarvikejakelun puhelinasiointi toimii takaisinsoittoperiaatteella: hoitotarvikejakelun puhelinasiointiin p. 019 226 0201 voi soittaa milloin tahansa, ja hoitotarvikejakelun ammattilainen soittaa takaisin 6 arkipäivän aikana.