HUS onnistui talouden tasapainotuksessa, mutta hoitojonot ja toimintakulttuuri vaativat toimenpiteitä

Arviointikertomuksessa 2025 tarkastuslautakunta arvioi talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista, taloudellista tilannetta, strategian toimeenpanoa ja hoitoon pääsyä. Lisäksi arvioitiin aikuisten mielenterveyspalveluja, ensihoidon järjestämistä, digitaalisia palveluja, henkilöstön tietoturvallisuus- ja tietosuojaosaamista, Siltasairaala ja Tammisairaala -hankkeiden tavoitteiden toteutumista sekä varautumista päivittäisiin häiriötilanteisiin.

Tarkastuslautakunta suosittelee kehittämään toimintaa muun muassa seuraavilla tavoilla:

HUS Psykiatrian tiekartan 2025–2040 toimeenpanoa tulee edistää määrätietoisesti ja kehittää mielenterveyspotilaiden hoito- ja palveluketjuja. Myös ensihoidon rahoitusmallia on selkiytettävä yhdessä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Digitaalisille palveluille tulee asettaa konkreettiset tavoitteet ja varmistaa riittävä henkilöstön koulutus palvelujen käyttöön. Henkilöstöltä tulee edellyttää myös tietoturvallisuus- ja tietosuojakoulutusten suorittamista.

Siltasairaala- ja Tammisairaala-hankkeiden arvioinnissa nousi esiin tarve varmistaa, että tilaaja-tuottajamalliin perustuva rakennuttaminen on organisaation edun mukaista. Ellei näin ole, on selvitettävä muita järjestämistapoja.

Henkilöturvallisuusselvitys tulee tehdä aina tehtävän sisällön sitä edellyttäessä ja henkilöstön työssään kohtaamien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrän kasvuun on puututtava.

Vaikka Henkilöstökyselyn 2026 tulokset parantuivat ja ovat pääosin hyvät, on organisaation toimintakulttuuri silti vain tyydyttävällä tasolla ja vaatii kehittämistä. Henkilöstön luottamusta HUSin johtamiseen tulee vahvistaa sekä lisätä viestintää organisaation nykytilasta ja

tulevaisuuden näkymistä.

Julkisen talouden haastava tilanne heijastuu HUSin toimintaan

Vuosi 2025 oli HUSille kokonaisuutena hyvä huolimatta tiukasta taloustilanteesta. Aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät katettiin, ja tilikauden ylijäämä oli noin 21,8 miljoonaa euroa. Säästö- ja sopeuttamisohjelmalla saavutettiin tavoitteita isommat säästöt. Samalla palveluja tuotettiin enemmän verrattuna talousarvioon ja hoidettujen potilaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Hoitojonojen purkaminen lain edellyttämälle tasolle ei onnistunut, vaikka hoitoon pääsy parani vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden 2025 lopussa pitkään hoitoa odottaneita potilaita oli noin 5 300, ja laskennallinen hoitovelka oli noin 35 miljoonaa euroa. Pisimmät jonot ovat edelleen tekonivelkirurgiassa ja silmätautien erikoisalalla. Valvontaviranomainen asetti HUSille 8,5 miljoonan euron uhkasakon tilanteen korjaamiseksi.

Hallinnon avoimuudessa kehittämistarpeita

Lisäksi tarkastuslautakunta nostaa esiin asioita, joita kehittämällä voidaan lisätä hallinnon avoimuutta. Tällaisia asioita ovat muun muassa verkkosivuilla julkaistujen viranhaltijapäätösten vähäinen määrä suhteessa tehtyihin päätöksiin ja että ilmoittajansuojelulain mukaisesta väärinkäytösepäilystä ei voi tehdä ilmoitusta julkisten verkkosivujen kautta. Lautakunta kannustaa avoimuuteen myös näissä asioissa ja hyödyntämään kaiken mahdollisen palautteen organisaation toiminnan kehittämisessä.

Puutteet hankintojen kilpailutuksissa ja valvonnassa edellyttävät edelleen toimenpiteitä

Tilikauden 2025 tilintarkastuksessa tuli esiin, että hankintaprosesseissa ja niiden valvonnassa on edelleen kehittämistarpeita, minkä vuoksi tilintarkastaja antoi yhtymähallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan. Puutteita havaittiin hankintalain ja toimintavaltuuksien noudattamisessa sekä hankintasopimusten kokonaisarvon seurannassa. Tarkastuslautakunta edellyttää, että hankinnat toteutetaan lainsäädäntöä ja HUSin ohjeita noudattaen ja että havaitut puutteet

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen 22.4.2026 (§ 25) ja Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen 17.6.2026. Arviointikertomus sekä arviointimuistiot vuodelta 2025 ovat julkaistu osoitteessa www.arviointikertomushus.fi. Yhtymähallituksen tulee antaa lausunto siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy suositusten toteuttamiseksi, vuoden 2026 loppuun mennessä.

Mikä on tarkastuslautakunta?

Tarkastuslautakunta arvioi HUS-yhtymälle asetettujen tavoitteiden toteutumista, toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.

Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat lakiin hyvinvointialueesta (611/2021 § 125).