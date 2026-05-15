HUS onnistui talouden tasapainotuksessa, mutta hoitojonot ja toimintakulttuuri vaativat toimenpiteitä
19.5.2026 10:40:48 EEST | HUS | Tiedote
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan HUS onnistui talouden tasapainotuksessa, mutta taloudelliseen epävarmuuteen varautuminen on jatkossakin tärkeää. Lautakunta antaa yhteensä 25 suositusta HUSin toiminnan kehittämiseksi.
Arviointikertomuksessa 2025 tarkastuslautakunta arvioi talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista, taloudellista tilannetta, strategian toimeenpanoa ja hoitoon pääsyä. Lisäksi arvioitiin aikuisten mielenterveyspalveluja, ensihoidon järjestämistä, digitaalisia palveluja, henkilöstön tietoturvallisuus- ja tietosuojaosaamista, Siltasairaala ja Tammisairaala -hankkeiden tavoitteiden toteutumista sekä varautumista päivittäisiin häiriötilanteisiin.
Tarkastuslautakunta suosittelee kehittämään toimintaa muun muassa seuraavilla tavoilla:
- HUS Psykiatrian tiekartan 2025–2040 toimeenpanoa tulee edistää määrätietoisesti ja kehittää mielenterveyspotilaiden hoito- ja palveluketjuja. Myös ensihoidon rahoitusmallia on selkiytettävä yhdessä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
- Digitaalisille palveluille tulee asettaa konkreettiset tavoitteet ja varmistaa riittävä henkilöstön koulutus palvelujen käyttöön. Henkilöstöltä tulee edellyttää myös tietoturvallisuus- ja tietosuojakoulutusten suorittamista.
- Siltasairaala- ja Tammisairaala-hankkeiden arvioinnissa nousi esiin tarve varmistaa, että tilaaja-tuottajamalliin perustuva rakennuttaminen on organisaation edun mukaista. Ellei näin ole, on selvitettävä muita järjestämistapoja.
- Henkilöturvallisuusselvitys tulee tehdä aina tehtävän sisällön sitä edellyttäessä ja henkilöstön työssään kohtaamien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrän kasvuun on puututtava.
- Vaikka Henkilöstökyselyn 2026 tulokset parantuivat ja ovat pääosin hyvät, on organisaation toimintakulttuuri silti vain tyydyttävällä tasolla ja vaatii kehittämistä. Henkilöstön luottamusta HUSin johtamiseen tulee vahvistaa sekä lisätä viestintää organisaation nykytilasta ja
tulevaisuuden näkymistä.
Julkisen talouden haastava tilanne heijastuu HUSin toimintaan
Vuosi 2025 oli HUSille kokonaisuutena hyvä huolimatta tiukasta taloustilanteesta. Aiemmilta vuosilta kertyneet alijäämät katettiin, ja tilikauden ylijäämä oli noin 21,8 miljoonaa euroa. Säästö- ja sopeuttamisohjelmalla saavutettiin tavoitteita isommat säästöt. Samalla palveluja tuotettiin enemmän verrattuna talousarvioon ja hoidettujen potilaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta.
Hoitojonojen purkaminen lain edellyttämälle tasolle ei onnistunut, vaikka hoitoon pääsy parani vuoteen 2024 verrattuna. Vuoden 2025 lopussa pitkään hoitoa odottaneita potilaita oli noin 5 300, ja laskennallinen hoitovelka oli noin 35 miljoonaa euroa. Pisimmät jonot ovat edelleen tekonivelkirurgiassa ja silmätautien erikoisalalla. Valvontaviranomainen asetti HUSille 8,5 miljoonan euron uhkasakon tilanteen korjaamiseksi.
Hallinnon avoimuudessa kehittämistarpeita
Lisäksi tarkastuslautakunta nostaa esiin asioita, joita kehittämällä voidaan lisätä hallinnon avoimuutta. Tällaisia asioita ovat muun muassa verkkosivuilla julkaistujen viranhaltijapäätösten vähäinen määrä suhteessa tehtyihin päätöksiin ja että ilmoittajansuojelulain mukaisesta väärinkäytösepäilystä ei voi tehdä ilmoitusta julkisten verkkosivujen kautta. Lautakunta kannustaa avoimuuteen myös näissä asioissa ja hyödyntämään kaiken mahdollisen palautteen organisaation toiminnan kehittämisessä.
Puutteet hankintojen kilpailutuksissa ja valvonnassa edellyttävät edelleen toimenpiteitä
Tilikauden 2025 tilintarkastuksessa tuli esiin, että hankintaprosesseissa ja niiden valvonnassa on edelleen kehittämistarpeita, minkä vuoksi tilintarkastaja antoi yhtymähallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan. Puutteita havaittiin hankintalain ja toimintavaltuuksien noudattamisessa sekä hankintasopimusten kokonaisarvon seurannassa. Tarkastuslautakunta edellyttää, että hankinnat toteutetaan lainsäädäntöä ja HUSin ohjeita noudattaen ja että havaitut puutteet
korjataan viipymättä.
Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen 22.4.2026 (§ 25) ja Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen 17.6.2026. Arviointikertomus sekä arviointimuistiot vuodelta 2025 ovat julkaistu osoitteessa www.arviointikertomushus.fi. Yhtymähallituksen tulee antaa lausunto siitä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy suositusten toteuttamiseksi, vuoden 2026 loppuun mennessä.
Mikä on tarkastuslautakunta?
Tarkastuslautakunta arvioi HUS-yhtymälle asetettujen tavoitteiden toteutumista, toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi.
Tarkastuslautakunnan tehtävät perustuvat lakiin hyvinvointialueesta (611/2021 § 125).
Yhteyshenkilöt
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Hanna Varis, p. 040 5502 755, hsaastam@gmail.com
Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, p. 040 416 4012, pirjo.rasanen@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
HUS har normal verksamhet trots nattens drönarlarm15.5.2026 11:47:26 EEST | Pressmeddelande
Drönarlarmet tidigt på morgonen har inte påverkat HUS verksamhet.
HUS toimii normaalisti aamuyön drooniuhasta huolimatta15.5.2026 11:23:50 EEST | Tiedote
Aamuyön drooniuhka ei ole vaikuttanut HUSin toimintaan.
HUS-sammanslutningens personalupplevelse har utvecklats positivt – rekommendationsviljan vände uppåt15.5.2026 09:26:47 EEST | Pressmeddelande
Resultaten i personalenkäten 2026 visar en bred positiv utveckling i HUS-sammanslutningens personalupplevelse. Detta signalerar en vändning efter utmanande år och omfattande anpassningsåtgärder.
HUS-yhtymän henkilöstökokemus kehittynyt myönteisesti – suositteluhalukkuus kääntyi nousuun15.5.2026 09:26:47 EEST | Tiedote
Henkilöstökyselyn 2026 tulokset osoittavat laajaa myönteistä kehitystä HUS-yhtymän henkilöstön kokemuksissa. Tulokset ovat signaali suunnan kääntymisestä haastavien vuosien ja mittavien sopeutustoimien jälkeen.
Sammanslutningens styrelse beslutade om förslaget till sammanslutningens stämma om budgetramen för 202711.5.2026 11:20:46 EEST | Pressmeddelande
Sammanslutningens styrelse beslutade på sitt möte den 11 maj om HUS förslag till budgetram för 2027. Sammanslutningens styrelse behandlade också verksamheten och ekonomin i januari–mars 2026 samt beslutade om valet av direktör för resultatområdet Diagnostikcentrum och direktör för resultatområdet Medicinska tjänster.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme