Vattenfall yhteistyöhön Suomen Palloliiton kanssa
19.5.2026 10:00:28 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen Palloliitto ja Vattenfall ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Kumppaneita yhdistää vahva usko suomalaiseen jalkapalloon.
Palloliiton ja Vattenfall aloittavat yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on lisätä lajin näkyvyyttä sekä tuoda esille jalkapallon merkitystä yhteiskunnassa ja fossiilivapaata sähköä taustalla toimivana mahdollistajana.
Vattenfall on yksi Euroopan johtavista energiayhtiöistä, ja sen kaikki Suomessa kuluttaja-asiakkaille ja pienyrityksille tarjoama sähkö tuotetaan fossiilivapaasti. Yhtiön pitkäjänteinen toiminta energiamurroksen edistämiseksi muodostaa yhteistyölle luontevan perustan.
– Suomen Palloliiton jalkapallo- ja futsalperhe on ainutlaatuinen yhteisö, joka yhdistää satoja tuhansia suomalaisia ympäri maan iästä ja sukupuolesta riippumatta. Vattenfallille tämä on luonteva kumppanuus, sillä uskomme vahvasti suomalaiseen jalkapalloon. Jaamme Palloliiton kanssa saman ajattelutavan: there’s a way. Toimimme molemmat niin, että löydämme ratkaisuja haasteisiin ja rakennamme kestävää tulevaisuutta, sanoo Vattenfallin Business Lead Santeri Määttänen.
Yhteistyö tarjoaa Palloliitolle uuden kanavan kertoa jalkapallon ja futsalin merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Jalkapallo on harrastajamääriltään Suomen suurin laji, ja se tavoittaa viikoittain yli puoli miljoonaa suomalaista.
– Haluamme tehdä jalkapallon tukemisesta mahdollisimman helppoa ja arkeen kytkeytyvää. Yhteistyön myötä luvassa on myös konkreettisia tapoja, joilla jokainen voi omilla arjen valinnoillaan olla mukana rakentamassa fossiilivapautta, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo.
Lisätietoja:
Santeri Määttänen, Business Lead, Vattenfall Oy
santeri.maattanen(a)vattenfall.com, tai p. 040 861 8804
Mikko Varis, myynti- ja markkinointijohtaja, Palloliitto
mikko.varis(a)palloliitto.fi tai p. 040 513 6100
Suomen Palloliitto
Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n jäsenenä vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Palloliitto tekee työtä kasvatus- ja harrastustoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun parissa ihmisläheisellä ja asiakaskeskeisellä tavalla. Palloliiton ensisijaisena tavoitteena on kehittää suomalaista jalkapalloa entistä arvostetummaksi, seuratummaksi ja harrastetummaksi lajiksi.
Vattenfall
Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, jolla on 12 miljoonaa asiakasta ja 21 000 työntekijää. Olemme sitoutuneet rakentamaan tulevaisuutta, jossa kaikki voivat valita fossiilivapaita tapoja liikkua, valmistaa ja elää. Tämä on yksi aikamme suurimmista haasteista. Yli sadan vuoden ajan olemme edistäneet kehitystä teollisuudessa, ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Asenteemme on aina ollut, että suurimmatkin haasteet ovat voitettavissa. Suomessa Vattenfall on toiminut yli 30 vuotta. Omistamme Suomessa 9 vesivoimalaitosta ja kehitämme teollisen mittakaavan merituulivoimapuistoa Vaasan lähelle Korsnäsiin. www.vattenfall.com.
