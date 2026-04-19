Milanon muotiviikko ei halua enää turkiksia

19.5.2026 15:23:57 EEST | Animalia ry | Tiedote

Milanon muotiviikko ohjeistaa muotibrändejä ja suunnittelijoita jättämään turkikset pois mallistoistaan syyskuusta 2026 alkaen. Lähes kaikki tärkeimmät muotitapahtumat ja -brändit ovat nyt ottaneet kielteisen kannan turkiksiin.

Milanon muotiviikon ja sitä järjestävän Camera Nazionale della Moda Italianan (CNMI) linjaus on osa kehitystä, joka on näkynyt muotialalla jo pitkään. Muotitalot ja muotitapahtumat tekevät eettisiä linjauksia, joissa turkisten käyttö kielletään.

Vaikka Milanon muotiviikon tapauksessa kyseessä on vapaaehtoisuuteen perustuva ohjeistus, se on merkittävä viesti yhdeltä maailman tärkeimmistä muotialan toimijoista. Italian muotialaa edustava CNMI haluaa vastata ohjeistuksellaan muotialan turkittomuustrendiin eikä aio esitellä turkiksia enää myöskään omassa viestinnässään. CNMI:n tehtävänä on muun muassa edustaa italialaisen muodin arvoja ja vahvistaa alan imagoa. 

"CNMI on italialaisen muodin edunvalvoja ja promoottori, joka edustaa käytännössä kaikkia suuria italialaisia muotibrändejä. Sen ohjeistukselle tulee todennäköisesti olemaan suuri merkitys siinä, millaista muotia Italiasta maailmalle viedään. On hienoa, että näin suuri ja vaikutusvaltainen toimija ottaa selkeän kannan turkiskysymykseen", sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.  

Muotialan käännös kohti turkittomuutta alkoi jo yli vuosikymmen sitten

Valtaosa merkittävistä muotitaloista ja luksusmerkeistä on lopettanut turkisten käytön. Michael Korsin päätös tuli jo vuonna 2016, ja sitä seurasivat muun muassa Chanel, Prada, Armani, Versace, Balenciaga, Burberry ja Furla. Myös kansainvälinen muotilehti Elle kielsi turkikset artikkeleissa ja mainoksissa vuonna 2019 ja muotilehti Vogue uudet turkikset vuonna 2025. 

“Turkisten ja turkistarhauksen hyväksyttävyys laskee yhä. Kyse on pidempiaikaisesta arvomuutoksesta, joka näkyy koko yhteiskunnan läpi ja on johtanut turkistuotannon maailmanlaajuiseen romahdukseen. Tätä kehitystä tulisi nopeuttaa kieltämällä turkistarhaus mahdollisimman pian”, sanoo Kivekäs.  

Kansalaismielipide tukee turkistarhauksesta luopumista. Eurogroup for Animalsin teettämän kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannattaa turkistarhauksen kieltoa Suomessa ja EU:ssa, ja 73 prosenttia suomalaisista kannattaa turkistuotteiden tuontikieltoa EU:n ulkopuolelta.

eläinoikeudetturkistarhausmuoti

Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.

