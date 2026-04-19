Milanon muotiviikko ei halua enää turkiksia
19.5.2026 15:23:57 EEST | Animalia ry | Tiedote
Milanon muotiviikko ohjeistaa muotibrändejä ja suunnittelijoita jättämään turkikset pois mallistoistaan syyskuusta 2026 alkaen. Lähes kaikki tärkeimmät muotitapahtumat ja -brändit ovat nyt ottaneet kielteisen kannan turkiksiin.
Milanon muotiviikon ja sitä järjestävän Camera Nazionale della Moda Italianan (CNMI) linjaus on osa kehitystä, joka on näkynyt muotialalla jo pitkään. Muotitalot ja muotitapahtumat tekevät eettisiä linjauksia, joissa turkisten käyttö kielletään.
Vaikka Milanon muotiviikon tapauksessa kyseessä on vapaaehtoisuuteen perustuva ohjeistus, se on merkittävä viesti yhdeltä maailman tärkeimmistä muotialan toimijoista. Italian muotialaa edustava CNMI haluaa vastata ohjeistuksellaan muotialan turkittomuustrendiin eikä aio esitellä turkiksia enää myöskään omassa viestinnässään. CNMI:n tehtävänä on muun muassa edustaa italialaisen muodin arvoja ja vahvistaa alan imagoa.
"CNMI on italialaisen muodin edunvalvoja ja promoottori, joka edustaa käytännössä kaikkia suuria italialaisia muotibrändejä. Sen ohjeistukselle tulee todennäköisesti olemaan suuri merkitys siinä, millaista muotia Italiasta maailmalle viedään. On hienoa, että näin suuri ja vaikutusvaltainen toimija ottaa selkeän kannan turkiskysymykseen", sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Muotialan käännös kohti turkittomuutta alkoi jo yli vuosikymmen sitten
Valtaosa merkittävistä muotitaloista ja luksusmerkeistä on lopettanut turkisten käytön. Michael Korsin päätös tuli jo vuonna 2016, ja sitä seurasivat muun muassa Chanel, Prada, Armani, Versace, Balenciaga, Burberry ja Furla. Myös kansainvälinen muotilehti Elle kielsi turkikset artikkeleissa ja mainoksissa vuonna 2019 ja muotilehti Vogue uudet turkikset vuonna 2025.
“Turkisten ja turkistarhauksen hyväksyttävyys laskee yhä. Kyse on pidempiaikaisesta arvomuutoksesta, joka näkyy koko yhteiskunnan läpi ja on johtanut turkistuotannon maailmanlaajuiseen romahdukseen. Tätä kehitystä tulisi nopeuttaa kieltämällä turkistarhaus mahdollisimman pian”, sanoo Kivekäs.
Kansalaismielipide tukee turkistarhauksesta luopumista. Eurogroup for Animalsin teettämän kyselyn mukaan 62 prosenttia suomalaisista kannattaa turkistarhauksen kieltoa Suomessa ja EU:ssa, ja 73 prosenttia suomalaisista kannattaa turkistuotteiden tuontikieltoa EU:n ulkopuolelta.
Heidi Kivekäs toiminnanjohtaja Animalia Puh: 050 384 5072 heidi.kivekas@animalia.fi
Taija Rinne viestintäpäällikkö Animalia Puh: 0503028170 taija.rinne@animalia.fi
Linkit
- CMNI: CMNI publishes guidelines on the use of fur during Milano Fashion Week shows
- CFDA: CFDA Announces End of Fur at New York Fashion Week
- Copenhagen Fashion Week: Sustainability requirements
- Fashion Network: BFC preliminary schedule for next London Fashion Week includes fur ban
- Fashion United: Amsterdam Fashion Week
- World Animal Protection: Melbourne Fashion Week goes feather free in world first
- Oslo Runway: Requirements
- Just Style: Helsinki Fashion Week bans leather
- Peta: Helsinki Fashion Week
- Live Kindly: Stockholm Fashion Week Bans Fur and Exotic Leather From Runways
- World Animal Protection: Australian Fashion Week is now wildlife-free
- Lumera: Berlin Fashion Week announces new sustainability requirements
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
