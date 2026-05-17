SDP:n Suhonen: Missä työministeri, kun hallituksen työelämäheikennyksiä käsitellään?
19.5.2026 09:54:43 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii työministeriä paikalle eduskuntaan vastaamaan määräaikaisia työsopimuksia koskevan hallituksen esityksen herättämään laajaan kritiikkiin.
Eduskunta käsittelee tänään toistamiseen hallituksen esitystä, joka helpottaisi määräaikaisten työsopimusten tekemistä ilman perusteltua syytä.
”Esitystä on arvosteltu laajasti siksi, että se lisää epävarmuutta työelämässä ja kasvattaa syrjinnän riskiä erityisesti naisten kohdalla. Kyse ei ole enää vain opposition tai ay-liikkeen kritiikistä”, Suhonen sanoo.
Suhonen pitää poikkeuksellisena sitä, että myös kaikkien hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat vastustaneet hallituksen esitystä.
”Mukana ovat olleet myös Kokoomusnaiset, KD Naiset, Perussuomalaiset Naiset ja Svenska Kvinnoförbundet. Viesti on ollut erittäin selkeä: esitys lisää epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, eikä sille ole pystytty osoittamaan todellisia työllisyysvaikutuksia”, Suhonen toteaa.
Suhosen mukaan hallituksen pitäisi nyt vastata avoimesti siihen, miksi esitystä edelleen viedään eteenpäin.
”Kun jopa hallituspuolueiden omat taustajärjestöt varoittavat työelämän epävarmuuden lisäämisestä ja naisten aseman heikentämisestä, työministerin pitäisi olla paikalla vastaamassa tästä eduskunnalle”, Suhonen sanoo.
Suhonen muistuttaa, että hallitus on perustellut useita työelämäheikennyksiä työllisyyden vahvistamisella, vaikka vaikutukset ovat jääneet osoittamatta.
”Hallitus perustelee jälleen työelämäheikennyksiä työllisyydellä, vaikka tälle esitykselle ei ole pystytty osoittamaan työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan asiantuntijat ovat nostaneet esiin aivan toisenlaiset seuraukset: määräaikaisuuksien ketjuttamisen, epävarmuuden kasvun ja syrjinnän lisääntymisen”, Suhonen toteaa.
”Työelämän epävarmuuden lisääminen ei ole vastuullista työmarkkinapolitiikkaa. Siksi työministerin pitäisi tulla paikalle vastaamaan tästä esityksestä”, Suhonen päättää.
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
