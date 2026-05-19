Yliopistojen Arctic six -allianssi vauhdittaa Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä arktista yhteistyötä
19.5.2026 11:44:09 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Arktisen alueen kestävä ja turvallinen tulevaisuus edellyttää yhä enemmän eri alojen ja alueiden välistä yhteistyötä. Kuuden pohjoismaisen yliopiston muodostama Arctic six -yhteistyöallianssi vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötään Oulun yliopistoon sijoittuvalla pysyvällä sihteeristöllä.
Arctic six -allianssi yhdistää Luulajan ja Uumajan yliopistot Ruotsista, Norjan arktisen yliopiston (UiT The Arctic University of Norway) ja Nord yliopiston Norjasta sekä Lapin ja Oulun yliopistot Suomesta. Yliopistojen rehtorit tekivät 18. toukokuuta päätöksen yhteistyöallianssin pysyvän sihteeristön sijoittamisesta Oulun yliopistoon.
”Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen on meille keskeinen strateginen tavoite. Löytääksemme tutkimuksen ja koulutuksen avulla ratkaisuja arktisen alueen parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuteen tarvitsemme pohjoisia kumppaneita, jotka jakavat samat tavoitteet”, Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen sanoo.
Turvallisuus ytimessä
Tutkimusvararehtori Matti Latva-aho uskoo, että pysyvä sihteeristö vahvistaa allianssin kyvykkyyttä ja vaikuttavuutta.
”Oulun yliopiston painotuksissa kokonaisvaltainen turvallisuus ja resilienssi erityisesti pohjoisessa on tehtävämme ytimessä. Näinä aikoina tämä on entistäkin ajankohtaisempaa. Sihteeristön avulla pystymme rakentamaan ja vahvistamaan yhtenäisiä toimintatapoja ja siten tukemaan rakenteilla kestävämpää ja turvallisempaa pohjoista aluetta tavoittelevaa yhteistyötä”, Latva-aho toteaa.
”Pysyvän sihteeristön perustaminen on tärkeä virstanpylväs Arctic Six -allianssin kehittämisessä”, Arctic Six -allianssin johtaja, professori Jørgen Berge UiT The Arctic University of Norway -yliopistosta sanoo. ”Saimme neljä erittäin hyvää ehdotusta ja olen kiitollinen kaikille sihteeristön isännöinnistä kiinnostuneille yliopistoille. Olen luottavainen, että Oulu pystyy vastaamaan allianssin tarpeisiin hyvin.”
Arctic six -sihteeristön on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2026.
Arctic six -allianssi toimii arktisen alueen kestävyyden ja yhteistyön edistämiseksi tekemällä tutkimusta, luomalla innovaatioita, kehittämällä koulutusta ja jakamalla tietoa. Allianssin keskeisinä toimintamuotoina yhteistyön luomisessa ja vahvistamisessa on tutkimusyhteistyö Arctic Six Chairs ja Arctic Six Fellows -positioiden kautta sekä kilpailukyvyn ja elinkeinotoiminnan lisääminen pohjoisilla alueilla yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa. Allianssin tavoitteena on myös vahvistaa koulutusyhteistyötä kehittämällä yhteisiä koulutusohjelmia arktisen alueen tarpeeseen.
Viestintäjohtaja Marja JokinenOulun yliopistoPuh:0505810264marja.jokinen@oulu.fi
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
