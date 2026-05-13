Data paljastaa: autoliikkeille tarjottavien bensa-autojen määrässä piikki sodan alkamisen jälkeen

Iranin sota syttyi helmikuun lopussa 2026. Sitä seuranneina kahtena kuukautena suomalaisten autoliikkeille tarjoamien bensa- ja dieselautojen määrä Baanassa on kasvanut voimakkaasti - samalla kun sähköautojen määrä on laskenut. Datan perusteella muutoksella voi olla yhteys polttoaineen hinnan nousuun.

Baana tutki myynnissä olevien käytettävien autojen määrää käyttövoiman perusteella 1.2.2026-30.4.2026 välisenä aikana. Lisäksi Baana selvitti keskimäärin eniten ostotarjouksia autoliikkeiltä saaneet automerkit aikaväliltä 1.1.2026-30.4.2026.

Bensa ja dieselautoja tarjotaan autoliikkeille kasvavissa määrin - myynnissä olevien sähköautojen määrä laskenut sodan alusta

Muutos näkyy selvästi, kun verrataan helmikuuta - sodan syttymistä edeltävää kuukautta - maaliskuuhun ja huhtikuuhun. Bensa-autojen määrä Baanassa on helmikuusta huhtikuuhun yli kaksinkertaistunut, dieselautojen kasvu on ollut lähes 80 prosenttia. Sähköautojen määrä on samassa ajassa kasvanut alle puolet siitä - ja kääntynyt laskuun maaliskuun jälkeen.

Maaliskuusta huhtikuuhun bensa-autojen määrä Baanan palvelussa kasvoi 26 prosenttia, dieselautojen 20 prosenttia. Sähköautojen määrä sen sijaan laski 4 prosenttia.

Kevätsesonki nostaa kaikkien autojen myyntiä - mutta ei näin valikoivasti. Sen sijaan autoliikkeille myytävien polttomoottoriautojen kasvu on ollut selvästi nopeampaa - ja ajoitus osuu suoraan sodan jälkeiseen aikaan.

"Kuluttajien puolelta polttomoottoriautojen tarjonnassa autoliikkeiden suuntaan näkyi selvä piikki Iranin sodan sytyttyä. Polttoaineen hinnannousu on saattanut saada monen autoilijan miettimään, onko nyt aika vaihtaa autoa", toteaa Baanan autoiluasiantuntija Ville Vähämää.

Autoliikkeet haluavat sähköautoja - bensa-autojen tarjousmäärät laskussa

Vaikka kuluttajat haluavat eroon bensa-autoistaan, autoliikkeiden kiinnostus kohdistuu kuluttajien tapaan sähköautoihin. Bensa-autojen myyntimäärän kasvaessa autoliikkeiden tekemien ostotarjousten määrä bensa-autoa kohti on laskenut tasaisesti koko sodan jälkeisen ajan - helmikuusta huhtikuuhun bensa-autojen keskimääräinen ostotarjousmäärä on laskenut lähes 30 prosenttia. Huhtikuussa sähköautoista tehtiin keskimäärin lähes kaksinkertainen määrä ostotarjouksia bensa-autoihin verrattuna.

Sähköautojen keskimääräinen ostotarjousmäärä kasvoi maaliskuusta huhtikuuhun yli 50 prosenttia. Bensa-autojen keskimääräinen ostotarjousmäärä laski samassa ajassa noin 12 prosenttia.

"Nyt on hyvä aika myydä oma sähköauto, sillä autoliikkeet ovat niiden perässä ja hinnat ovat erinomaisella tasolla", autoiluasiantuntija Vähämää kommentoi.

Sähköautoista kilpaillaan huhtikuussa jo selvästi hanakammin kuin maaliskuussa. Bensa-autojen kohdalla kehitys on päinvastainen: tarjontaa on enemmän, mutta liikkeiden kiinnostus ei kasva samassa tahdissa. Markkinoille on syntymässä epätasapaino, joka voi alkaa painaa bensa-autojen hintoja alaspäin.

"Bensa-auton omistajalle tämä on tärkeä signaali. Kun tarjontaa on paljon ja liikkeet ovat varovaisia, autoliikkeiden kilpailuttaminen on ainoa tapa varmistaa kilpailukykyinen myyntihinta. Se etu kaventuu, jos odottaa liian kauan”, Vähämaa sanoo.

Polestar ja Lexus keräävät keskimäärin eniten ostotarjouksia - Tesla vakiintunut autoliikkeiden suosikiksi

Baanan data paljastaa myös, mistä merkeistä autoliikkeet kilpailevat eniten. Polestar ja Lexus nousevat kärkeen yli muiden - liikkeet luottavat näiden merkkien jälleenmyyntiarvoon poikkeuksellisen vahvasti. Tesla on kolmantena ja erottuu siinä, että paljon ostotarjouksia per auto suurella volyymilla - merkki on käytetyillä markkinoilla jo täysin vakiintunut.

Eniten tarjouksia keskimäärin saaneet automerkit (1.1.-30.4.2026)

1. Polestar

2. Lexus

3. Tesla

4. Toyota

5. Volvo

6. Kia

7. Skoda

8. Subaru

9. Volkswagen

10. Honda

Listalla korostuvat japanilaismerkit: Toyota, Kia, Subaru, Lexus ja Honda kaikki top 10:ssä.

"On kiinnostavaa, että Polestar esiintyy toistuvasti listojen kärjessä. Se kertoo, että sähköautojen premium-segmentissä on aitoa kysyntää — autoliikkeet tietävät, että ostajat etsivät juuri näitä autoja. Teslan vahva sijoitus suurella volyymilla taas kertoo, että sähköautomarkkina on kypsymässä. Siitä on tullut osa autoliikkeiden perusarkea”, autoiluasiantuntija Vähämaa sanoo.