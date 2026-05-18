Ensimmäinen hyvinvointialueiden yhteishanke sai rahoituksen: terveystiedolla potilashyötyjä ja uutta liiketoimintaa

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen pitää nyt myönnettyjä ensimmäisiä rahoituspäätöksiä merkittävänä taitekohtana Suomelle.

"Hyvinvointialueilla on valtavasti hyödyntämätöntä innovaatiopotentiaalia. Tätä uutta rahoitusta on kentällä toivottu pitkään – ja olemme nyt mahdollistaneet sen kehittämällä rahoituksemme periaatteita. Uskon vahvasti, että rahoituksemme antaa aivan uudenlaista nostetta hyvinvointialueiden yhteishankkeille."

Vuoden 2025 alussa Business Finlandilla käynnistyi uusi rahoituspalvelu, jossa hyvinvointialueet ovat rahoituksen saajina ja projektien toteutus tapahtuu yliopistosairaaloissa yhteistyössä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Nyt käynnistyvässä yhteishankkeessa “Roadmap to Finnish Health Data Space” kehitetään tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat erilaisten terveystietojen turvallista ja yhtenäistä käyttöä terveydenhoidossa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. EU:n European Health Data Space (EHDS) -asetus edellyttää tällaisten ratkaisujen kehittämistä.

Yhteishankkeen budjetti on 7,7 miljoonaa euroa ja Business Finlandin rahoitus sille 4,6 miljoonaa euroa. Mukana hankkeessa ovat HUS:n ja Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi Helsingin yliopisto ja neljä yritystä: Orion, GE Healthcare Finland, Productivity Leap ja Biocomputing Platforms.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan Kati Kristianssonin mukaan hyvinvointialueiden tuottaman tiedon tulee olla helposti saatavilla ja yhteentoimivaa.



“Tämä edellyttää terveysdatan hallinnointia, luvittamista ja rakenteistamista, lisäksi tarvitaan myös datan harmonisointia ja laadunvarmistusta. Yhteishankkeemme tuottaa yliopistosairaaloille ja kansallisen päätöksenteon tueksi tietoa ja kokemuksia EU-asetuksen täytäntöönpanoon”, sanoo Kristiansson.

Yhteistyöllä odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia mukana olevien yritysten kilpailukykyyn. Terveystietojen integraatioita ja tekoälypohjaista analytiikkaa tukevia ratkaisuja kehittävä Productivity Leap tuottaa hankkeessa palveluja paitsi Suomen niin myös Euroopan markkinoille.

“EHDS luo Eurooppaan uudenlaisen toimintaympäristön terveystiedon hyödyntämiselle. Voimme yhdessä sairaaloiden, tutkijoiden ja muiden yritysten kanssa kehittää ratkaisuja, jotka tekevät terveystiedon käytöstä sujuvampaa ja turvallisempaa sekä tutkimuksessa että innovaatioissa," sanoo toimitusjohtaja Kari Natunen Productivity Leapistä.

Hyvinvointialueet voisivat käyttää enemmän Business Finlandin rahoituspalveluita





Hyvinvointialueet voivat hyödyntää myös Business Finlandin Innovatiivisten julkisten hankintojen (IJH) rahoitusta. Tämä tukee julkisia hankkijoita, jotka haluavat vauhdittaa uusien, kaupallista potentiaalia omaavien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.

HUS-yhtymälle on hiljattain myönnetty rahoitus projektiin, jossa kehitetään ulostekapseleita* valmistava kone ulosteensiirtohoidon potilasystävälliseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen. Projektin budjetti on noin 1 miljoonaa euroa ja Business Finlandin rahoitus sille noin 0,5 miljoonaa euroa.

“Feca-caps-hankkeessa kehitetään ulostekapselikone toistuvan Clostridioides difficile -infektion hoitoon, tavoitteena mahdollistaa ulosteensiirto jo ensimmäisen CDI-jakson jälkeen ja näin vähentää uusiutumista ja sairaalahoitoja. Koneellisesti valmistetut ulostekapselit varmistavat hoidon laadun, tasalaatuisuuden, kustannustehokkuuden ja laajemman käyttöönoton. Hanke toteutetaan osana CleverHealth Network -ekosysteemiä ja tukee HUSin edelläkävijäroolia uusien hoitomuotojen käyttöönotossa”, kommentoi ylilääkäri Perttu Arkkila.

“Paremman hoidon ja potilashyötyjen lisäksi Business Finland näkee hyvinvointialueet alan kasvun mahdollistajina. Terveysalan kovia kasvu- ja vientiodotuksia ei saavuteta, ellei hyvinvointialueille tule merkittävämpää roolia innovaatioiden kehittämisessä. Rahoituspalvelujen avulla hyvinvointialueet voivat parantaa omaa toimintaansa ja kirittää yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita tuottamaan sote-arjessa toimivia uusia tuotteita ja palveluja”, terveysalueesta vastaava johtaja Eeva Salminen Business Finlandilta kommentoi.

Business Finland tarjoaa sparrausapua hankevalmisteluun heti kun kehitysidea ja mahdolliset kumppanit alkavat hahmottua.