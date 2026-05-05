Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on julkaissut vaaliohjelmansa tuleviin vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ohjelma kantaa otsikkoa "Toivoilta isänmaalle". Ohjelman kolme pääteemaa ovat "Koulutus kovankin onnen voittaa", "Suo, kuokka ja elinkelpoinen planeetta" sekä "Opiskelijaa ei jätetä".

"Me ylioppilaat ajattelimme itsenäisen Suomen todellisuudeksi ja lauloimme ensimmäisinä Maamme-laulun. Suuret ajatukset yhteiskuntamme suunnasta ovat ennenkin lähteneet meiltä. Unelmanamme on ollut paremman yhteiskunnan rakentaminen tuleville sukupolville, ja sen eteen olemme työskennelleet koulutuksen tarjoaman kriittisen ajattelun turvin", HYYn hallituksen puheenjohtaja Emil Aarnio kirjoittaa esipuheessa.

"Rakkaat päättäjät – teihinkin on aikanaan uskottu. Teidän kouluttautumiseenne on panostettu, teille on annettu tilaa kokeilla, yrittää uudelleen ja epäonnistumisen jälkeen uudelleenkouluttautuminen on ollut mahdollista. Tärkeintä ei ollut tehokkuus, vaan mahdollisuus löytää oma paikka palvella isänmaata. Teitä tuettiin työttömyyden yli, kesäajan toimeentulonne oli varmistettu ja harjoittelupaikkanne löytyivät helposti. Miksi ette siis uskoisi meihin?" Aarnio kysyy päättäjiltä.

HYY esittää lukuisia toimenpiteitä, joihin opiskelijat, nuoret ja koko muu isänmaa voivat valaa toivonsa. Ylioppilaskunta vaatii muun muassa, että tutkintoon johtava korkeakoulutus säilytetään maksuttomana, yliopistojen perusrahoitus nostetaan pohjoismaiselle tasolle ja opiskelijoiden rahamuotoiset etuudet sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Lisäksi HYY esittää muun muassa opintotukikuukausien lisäämistä, opiskelija-asumisen vahvempaa tukemista ja ilmastolain noudattamista.

Eduskuntavaaliohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan HYYn nettisivuilta.

Lisätietoja:

Emil Aarnio

Hallituksen puheenjohtaja

emil.aarnio@hyy.fi

050 475 1280

Mathilda Timmer

Koulutuspoliittinen asiantuntija

mathilda.timmer@hyy.fi

050 477 4543