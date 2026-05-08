Akava: Yhä useampi akavalainen pitää työuupumuksen riskiä suurena tai melko suurena

– Suunta työuupumusriskin suhteen on aivan väärä: työuupumuksen riskiä kokee yhä useampi akavalainen. Meillä ei ole varaa ottaa sitä riskiä, että menetämme yhä useamman asiantuntijan työpanosta ja osaamista tällä tavalla. On korkea aika siirtyä puheista tekoihin psykososiaalisen kuormituksen hallinnan parantamiseksi. Tämä on tärkeää yhteiskunnallisesti tuottavuuden ja talouskasvun näkökulmasta, mutta myös yksilöiden työhyvinvoinnin, jaksamisen ja työurien kannalta, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Jatkamme Akavassa vaikuttamista, jotta asiantuntijatyölle tyypilliset kuormitustekijät saadaan paremmin haltuun ja vastuut työpaikoilla ovat jatkossa selkeät. Yhä useampi tekee asiantuntijatyötä, mutta työturvallisuusajattelu on jäänyt jumiin fyysisen työympäristön tekijöihin. Asiantuntijatyön kuormitus jää liian usein huomiotta ja sitä aiheuttavat, työstä johtuvat tekijät korjaamatta, kun lainsäädäntö ei ole riittävän täsmällistä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu asetusluonnos psykososiaalisesta kuormituksesta, enää puuttuu toteutus. Tämä ehditään kyllä hoitaa kuntoon tällä hallituskaudella, Löfgren huomauttaa.

Löfgren nosti esille puheessaan Akavan eduskuntavaalitavoitteet, jotka painottavat osaamisen ja koulutustason sekä TKI-panostusten merkitystä talouskasvun lähteenä.

– Ilman osaajia Suomi pysähtyy. Koulutus ja sivistys ovat sekä itseisarvo että välineitä. Ne ovat keinoja rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa, jonka jäsenet pärjäävät paremmin muutosten ja shokkienkin keskellä, Löfgren korostaa.

Akavan liitot ovat koolla Akavan liittokokouksessa Helsingissä tänään 19. toukokuuta 2026. Lue puheenjohtaja Maria Löfgrenin liittokokouspuhe (muutosvarauksin).

Voit seurata Akavan eduskuntavaalipaneelia ”Ilman osaamista Suomi pysähtyy” tänään 19.5.2026 kello 16–17.15 osoitteessa https://www.webcasting.fi/akava/lqDczeD8/

Tietoa työolotutkimuksesta

Akava Works -työolotutkimuksessa tarkastellaan akavalaisten työoloja eri näkökulmista. Työolotutkimukseen osallistuu 31 Akavan jäsenliittoa. Alustavat tulokset perustuvat 3287 akavalaisen vastaukseen. Aineiston keruu päättyy toukokuun lopussa. Akava Works -työolotutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2024.