Akava: Yhä useampi akavalainen pitää työuupumuksen riskiä suurena tai melko suurena
19.5.2026 13:10:15 EEST | Akava ry | Tiedote
Akava Works -työolotutkimuksen 2026 ensimmäiset tulokset kertovat, että 52 prosenttia vastanneista akavalaisista arvioi työuupumusriskinsä suureksi tai melko suureksi. Tilanne on huonontunut vuodesta 2024, jolloin 38 prosenttia työolotutkimukseen vastanneista oli tätä mieltä. Akava pitää uusia tietoja koetusta työuupumisriskistä hälyttävinä ja kiirehtii niiden pohjalta psykososiaalisen kuormituksen hallintaa ja ehkäisyä koskevan asetuksen säätämistä. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren toi uudet tiedot esille puheessaan Akavan liittokokouksessa.
– Suunta työuupumusriskin suhteen on aivan väärä: työuupumuksen riskiä kokee yhä useampi akavalainen. Meillä ei ole varaa ottaa sitä riskiä, että menetämme yhä useamman asiantuntijan työpanosta ja osaamista tällä tavalla. On korkea aika siirtyä puheista tekoihin psykososiaalisen kuormituksen hallinnan parantamiseksi. Tämä on tärkeää yhteiskunnallisesti tuottavuuden ja talouskasvun näkökulmasta, mutta myös yksilöiden työhyvinvoinnin, jaksamisen ja työurien kannalta, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Jatkamme Akavassa vaikuttamista, jotta asiantuntijatyölle tyypilliset kuormitustekijät saadaan paremmin haltuun ja vastuut työpaikoilla ovat jatkossa selkeät. Yhä useampi tekee asiantuntijatyötä, mutta työturvallisuusajattelu on jäänyt jumiin fyysisen työympäristön tekijöihin. Asiantuntijatyön kuormitus jää liian usein huomiotta ja sitä aiheuttavat, työstä johtuvat tekijät korjaamatta, kun lainsäädäntö ei ole riittävän täsmällistä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu asetusluonnos psykososiaalisesta kuormituksesta, enää puuttuu toteutus. Tämä ehditään kyllä hoitaa kuntoon tällä hallituskaudella, Löfgren huomauttaa.
Löfgren nosti esille puheessaan Akavan eduskuntavaalitavoitteet, jotka painottavat osaamisen ja koulutustason sekä TKI-panostusten merkitystä talouskasvun lähteenä.
– Ilman osaajia Suomi pysähtyy. Koulutus ja sivistys ovat sekä itseisarvo että välineitä. Ne ovat keinoja rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa, jonka jäsenet pärjäävät paremmin muutosten ja shokkienkin keskellä, Löfgren korostaa.
Akavan liitot ovat koolla Akavan liittokokouksessa Helsingissä tänään 19. toukokuuta 2026. Lue puheenjohtaja Maria Löfgrenin liittokokouspuhe (muutosvarauksin).
Voit seurata Akavan eduskuntavaalipaneelia ”Ilman osaamista Suomi pysähtyy” tänään 19.5.2026 kello 16–17.15 osoitteessa https://www.webcasting.fi/akava/lqDczeD8/
Tietoa työolotutkimuksesta
Akava Works -työolotutkimuksessa tarkastellaan akavalaisten työoloja eri näkökulmista. Työolotutkimukseen osallistuu 31 Akavan jäsenliittoa. Alustavat tulokset perustuvat 3287 akavalaisen vastaukseen. Aineiston keruu päättyy toukokuun lopussa. Akava Works -työolotutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2024.
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
