Vallaistentie Mynämäessä katkaistaan 1.6.–30.6. väliseksi ajaksi siltatöiden takia

Siltakohde sijaitsee maantiellä 12393 Mynämäen alueella. Korjaustöiden aikana sillan teräksiset kannatinpalkit ja puukansi uusitaan. Työt käynnistyvät kesäkuun alussa ja niiden on arvioitu valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Töiden toteuttamisen aikataulussa on huomioitu koulukuljetusten tauko reitillä.

Raukkaan sillan puukannen purkutyö alkaa maanantaina 1.6.2026. Ennen töiden aloitusta suoritetaan opastetaulujen pystytys ja kiertotien viitoitusmerkkien asennus. Liikenne siltapaikalla katkaistaan maanantaina 1.6.2026 klo 9:00, eikä sillan kautta ole kulkuyhteyttä myöskään jalankulkijoille tai pyöräilijöille. Sillan teräspalkkien ja puukannen uusimisen ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 1930 (Asemantie), maantien 1933 (Keskuskatu) ja maantien 1950 (Vehmaantie) - maantien 12393 (Vallaistentie) kautta. Kiertotien pituus on n. 17 km. Sillan on arvioitu avattavan liikenteelle 30.6.2026. Työt kohteella jatkuvat vielä sillan avaamisen jälkeen ja kokonaisuudessaan korjaustöiden on tarkoitus valmistua 4.8.2026 mennessä.

Liikennemäärä Raukkaan sillalla on noin 180 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana toimii Rajukivi Oy.

Raukkaan siltapaikka Google Mapsissa

Lisätietoja: