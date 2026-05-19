Suun terveydenhuollon ajan voi jatkossa perua tai siirtää puhelimessa ilman jonottamista - tekoälyapuri auttaa myös iltaisin ja viikonloppuisin
19.5.2026 10:32:47 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Tekoälyapuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Ensimmäisessä vaiheessa palvelu on tullut käyttöön Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Pudasjärvellä ja Iissä. Lähiaikoina tekoälyapuri tulee palvelemaan myös Ylivieskan, Nivalan, Sievin, Alavieskan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven, Kärsämäen ja Oulun asukkaita.
Tekoälyn ansiosta Pohteen asiakkaat voivat siirtää tai perua vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Asiakkaan kannalta tekoälyn kanssa keskustelu ei juuri poikkea ihmisen kanssa keskustelusta, eikä palvelu vaadi asiakkaalta teknistä osaamista. Tekoäly ymmärtää tavallista puhetta, mutta mikäli se ei pysty hoitamaan pyydettyä asiaa, puhelu ohjataan Pohteen ammattilaiselle.
Turvallista käyttää
Asioinnin alkaessa tekoälyapuri kysyy tunnistetietoja ja tunnistaa asiakkaan. Henkilötunnuksen kysyminen perustuu luotettavaan tunnistamiseen ja asiakkaan yksilöintiin, kuten puhelinpalvelussa muutenkin.
Tekoälyapurin käyttö on turvallista. Keskustelu pysyy asiakaspalvelun ja asiakkaan välisenä. Keskustelun sisältöjä ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen.
Tekoälypalvelu on osa Sitran rahoittamaa UusiAika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa muuhun.
Pohde seuraa uuden palvelun toimivuutta jatkuvasti. Pohde pyytää tekoälyapuria käyttäneiltä asiakkailta palautetta ja kokemuksia tekoälyapurin käytöstä. Uuden palvelun käyttöönottoa ja vaikutuksia tutkitaan väitöskirjatason tutkimuksessa. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo suun terveydenhuollon asiointiin tekoälypohjaisen puhelinpalvelun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aappo KeränenAsiantuntijahammaslääkäri, PohdePuh:044 497 1194aappo.keranen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohteen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on julkaistu19.5.2026 09:03:43 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 19.5.2026.
Pohteen hoitotarvikejakelun käytännöt muuttuvat15.5.2026 08:36:54 EEST | Tiedote
Hoitotarvikejakelun käytäntöjä uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella. Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja varmistaa samanlainen palvelu kaikille asiakkaille koko hyvinvointialueella.
Yhteistyösopimus vahvistaa Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyötä13.5.2026 14:21:18 EEST | Tiedote
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja sen myötä edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.
Muutoksia Vaalan sosiaali- ja terveysaseman palveluissa sisäilmaongelmien vuoksi13.5.2026 13:13:02 EEST | Tiedote
Vaalan sosiaali- ja terveysaseman sisäilmaongelmien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää palveluja uudelleen Vaalassa.
Hammashoidon ajanvarausasiat hoituvat helposti verkossa13.5.2026 12:42:27 EEST | Tiedote
Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hammashoitoloista käyttää hammashoidon verkkoajanvarausta. Siellä asiakas voi tarkastella, siirtää ja perua joitakin omia hammashoitoaikojaan. Uuden ajan hammashoitoon voi myös varata verkossa, jos asiakas on saanut ensin ajanvarauskutsun tekstiviestillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme