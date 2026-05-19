Suun terveydenhuollon ajan voi jatkossa perua tai siirtää puhelimessa ilman jonottamista - tekoälyapuri auttaa myös iltaisin ja viikonloppuisin

19.5.2026 10:32:47 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on ottanut käyttöön tekoälyapurin, jonka avulla suun terveydenhuollon ajan voi perua tai siirtää ilman jonottamista puhelinpalvelussa. Tekoälyapuri on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tekoälyapuri helpottaa suun terveydenhuollon aikojen perumista tai siirtämistä. Pohde

Ensimmäisessä vaiheessa palvelu on tullut käyttöön Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Pudasjärvellä ja Iissä. Lähiaikoina tekoälyapuri tulee palvelemaan myös Ylivieskan, Nivalan, Sievin, Alavieskan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven, Kärsämäen ja Oulun asukkaita. 

Tekoälyn ansiosta Pohteen asiakkaat voivat siirtää tai perua vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Asiakkaan kannalta tekoälyn kanssa keskustelu ei juuri poikkea ihmisen kanssa keskustelusta, eikä palvelu vaadi asiakkaalta teknistä osaamista. Tekoäly ymmärtää tavallista puhetta, mutta mikäli se ei pysty hoitamaan pyydettyä asiaa, puhelu ohjataan Pohteen ammattilaiselle.

Turvallista käyttää 

Asioinnin alkaessa tekoälyapuri kysyy tunnistetietoja ja tunnistaa asiakkaan. Henkilötunnuksen kysyminen perustuu luotettavaan tunnistamiseen ja asiakkaan yksilöintiin, kuten puhelinpalvelussa muutenkin. 

Tekoälyapurin käyttö on turvallista. Keskustelu pysyy asiakaspalvelun ja asiakkaan välisenä. Keskustelun sisältöjä ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen. 

Tekoälypalvelu on osa Sitran rahoittamaa UusiAika-hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten työaikaa muuhun. 

Pohde seuraa uuden palvelun toimivuutta jatkuvasti. Pohde pyytää tekoälyapuria käyttäneiltä asiakkailta palautetta ja kokemuksia tekoälyapurin käytöstä. Uuden palvelun käyttöönottoa ja vaikutuksia tutkitaan väitöskirjatason tutkimuksessa. Pohde on ensimmäinen hyvinvointialue, joka tuo suun terveydenhuollon asiointiin tekoälypohjaisen puhelinpalvelun. 

pohjois-pohjanmaa hyvinvointialue suun terveydenhuolto ajanvaraus tekoäly

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

