Hallituskausi 2027 – ohjataan asiakkaita digitaaliseen apteekkiasiointiin, uudistetaan apteekkitaloutta ja turvataan lääkkeiden saatavuus

Apteekkien toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Digitaalinen asiointi terveydenhuollossa ja verkkoapteekeissa kasvaa, julkiseen talouteen kohdentuu säästöpaineita, lääkkeiden saatavuudessa on häiriöitä ja huoltovarmuuden merkitys korostuu.



”Tulevalla hallituskaudella on erittäin tärkeää ohjata kuluttajia digitaaliseen apteekkiasiointiin, uudistaa apteekkitaloutta lääkkeiden kuluttajahintojen ja valtion lääkekorvausten pienentämiseksi sekä varmistaa lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa”, sanoo Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.



Yliopiston Apteekin ehdotukset hallitusohjelmaan 2027



1. Teknologia – Ohjataan kuluttajia digitaaliseen apteekkiasiointiin osana sujuvaa terveydenhuollon asiointipolkua



Digitaalisten apteekkipalvelujen käyttö kasvaa Suomessa. Verkkoapteekkien sääntelyn tulee mahdollistaa sujuva asiointi verkkoapteekissa ja asiakkaiden tarpeita vastaava digitaalinen lääkeneuvonta. Uudistukset parantavat lääkkeiden ja apteekkipalvelujen saavutettavuutta valtakunnallisesti ja sujuvoittavat verkkoapteekissa asiointia.



2. Talous – Uudistetaan apteekkijärjestelmää lääkkeiden kuluttajahintojen ja valtion lääkekorvausten alentamiseksi



Suomessa käytössä oleva apteekkivero nostaa lääkkeiden kuluttajahintoja ja valtion maksamia lääkekorvauksia. Apteekkivero tulee poistaa ja samanaikaisesti alentaa lääketaksaa eli apteekkien lääkemyynnin myyntikatetta valtion vuosittaista apteekkiverokertymää vastaavalla summalla. Muutos laskisi kuluttajien vuosittaisia lääkekuluja noin 200 miljoonaa euroa ja valtion lääkekorvausmenoja noin 140 miljoonaa euroa.



3. Turvallisuus – Varmistetaan apteekissa valmistettavien lääkkeiden saatavuus



Apteekkien lääkevalmistus turvaa lääkkeiden saatavuuden tilanteissa, joissa asiakkaan tarvitsemaa lääkettä ei ole muutoin saatavilla. Nykyinen sääntely ja hinnoittelumalli eivät kata apteekin lääkevalmistuksen kustannuksia ja investointeja. Apteekkien lääkevalmistuksen hinnoittelumalli tulee uudistaa, jotta apteekeilla on mahdollisuus valmistaa lääkkeitä kaikissa olosuhteissa.