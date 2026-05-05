Hallituskausi 2027 – ohjataan asiakkaita digitaaliseen apteekkiasiointiin, uudistetaan apteekkitaloutta ja turvataan lääkkeiden saatavuus
20.5.2026 10:05:40 EEST | Yliopiston Apteekki | Tiedote
Yliopiston Apteekki julkisti tänään ehdotuksensa tulevaan hallitusohjelmaan. Ehdotusten tavoitteena on parantaa digitaalisia apteekkipalveluita, pienentää lääkkeiden kuluttajahintoja ja valtion lääkekorvausmenoja sekä varmistaa lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa.
Apteekkien toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Digitaalinen asiointi terveydenhuollossa ja verkkoapteekeissa kasvaa, julkiseen talouteen kohdentuu säästöpaineita, lääkkeiden saatavuudessa on häiriöitä ja huoltovarmuuden merkitys korostuu.
”Tulevalla hallituskaudella on erittäin tärkeää ohjata kuluttajia digitaaliseen apteekkiasiointiin, uudistaa apteekkitaloutta lääkkeiden kuluttajahintojen ja valtion lääkekorvausten pienentämiseksi sekä varmistaa lääkkeiden saatavuus kaikissa olosuhteissa”, sanoo Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja Kimmo Virtanen.
Yliopiston Apteekin ehdotukset hallitusohjelmaan 2027
1. Teknologia – Ohjataan kuluttajia digitaaliseen apteekkiasiointiin osana sujuvaa terveydenhuollon asiointipolkua
Digitaalisten apteekkipalvelujen käyttö kasvaa Suomessa. Verkkoapteekkien sääntelyn tulee mahdollistaa sujuva asiointi verkkoapteekissa ja asiakkaiden tarpeita vastaava digitaalinen lääkeneuvonta. Uudistukset parantavat lääkkeiden ja apteekkipalvelujen saavutettavuutta valtakunnallisesti ja sujuvoittavat verkkoapteekissa asiointia.
2. Talous – Uudistetaan apteekkijärjestelmää lääkkeiden kuluttajahintojen ja valtion lääkekorvausten alentamiseksi
Suomessa käytössä oleva apteekkivero nostaa lääkkeiden kuluttajahintoja ja valtion maksamia lääkekorvauksia. Apteekkivero tulee poistaa ja samanaikaisesti alentaa lääketaksaa eli apteekkien lääkemyynnin myyntikatetta valtion vuosittaista apteekkiverokertymää vastaavalla summalla. Muutos laskisi kuluttajien vuosittaisia lääkekuluja noin 200 miljoonaa euroa ja valtion lääkekorvausmenoja noin 140 miljoonaa euroa.
3. Turvallisuus – Varmistetaan apteekissa valmistettavien lääkkeiden saatavuus
Apteekkien lääkevalmistus turvaa lääkkeiden saatavuuden tilanteissa, joissa asiakkaan tarvitsemaa lääkettä ei ole muutoin saatavilla. Nykyinen sääntely ja hinnoittelumalli eivät kata apteekin lääkevalmistuksen kustannuksia ja investointeja. Apteekkien lääkevalmistuksen hinnoittelumalli tulee uudistaa, jotta apteekeilla on mahdollisuus valmistaa lääkkeitä kaikissa olosuhteissa.
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
