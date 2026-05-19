Miten ymmärtää kärsimystä vaikeina aikoina? Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Tiedekulmassa 3.6.
20.5.2026 10:11:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Vaikeat ajat koettelevat uskoa tulevaisuuteen. Erityisesti nuorten kasvavat toivottomuuden kokemukset osoittavat, kuinka tärkeää on löytää kannattelevia ja merkityksellisiä näkökulmia kärsimyksen keskellä. Mutta miten kärsimyksestä voidaan puhua tavalla, joka ei vähättele, mitätöi tai oikeuta sitä osana jotakin suurempaa hyvää?
Melioristisen kärsimyksen filosofian huippuyksikkö kutsuu keskustelemaan kärsimyksestä, eettisestä vastuusta ja paremman maailman mahdollisuuksista aikana, jolloin inhimillinen ja ei-inhimillinen kärsimys on sekä näkyvämpää että helpommin sivuutettavaa kuin koskaan. Tuore hanke esittelee tutkimusteemansa Tiedekulmassa 3.6.
Huippuyksikkö on kahdeksanvuotinen (2026–2033) monitieteinen hanke, joka on saanut usean miljoonan euron rahoituksen. Sen ytimessä on melioristinen ajatus: vaikka kärsimystä ei voida poistaa eikä perustella mielekkäästi, elämää ja maailmaa voidaan silti tehdä paremmaksi (lat. melior=parempi) yhteisten tekojen ja ponnistelujen kautta.
– Kutsumme pohtimaan, voisiko melioristinen ajattelu tarjota realistisen suunnan kohti suvaitsevampaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa taloudellisen epävarmuuden, eriarvoisuuden ja globaalien kriisien keskellä – ilman sinisilmäistä optimismia tai lamaannuttavaa pessimismiä, sanoo hankkeen johtaja Sami Pihlström.
Ajassamme voimistuvat ilmiöt, jotka koettelevat oikeusvaltion, etiikan ja ihmisarvon perusteita. Siksi katse on suunnattava historiaan: mitä menneisyyden äärimmäiset julmuudet ja kärsimys merkitsevät nykyisyydelle?
Keskustelussa tarkastellaan myös uskonnollisten ja sekulaarien maailmankatsomusten vaikutusta siihen, miten suhtaudumme sairauteen, ikääntymiseen ja kuolemaan. Lisäksi esiin nousee kirjallisuuden voima: millaisia näkökulmia ilmastofiktio, dystopiat ja muu kirjallisuus paljastavat kärsimyksestä, toivosta ja ihmisten kyvystä selviytyä murrosten keskellä?
Keskustelemassa ovat Melioristisen kärsimyksen filosofian huippuyksikön johtaja Sami Pihlström sekä tutkimusryhmien johtajat Timo Koistinen, Virpi Mäkinen ja Terhi Utriainen Helsingin yliopistosta sekä Sari Kivistö Tampereen yliopistosta.
Keskustelua moderoi kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Jussi Ahlroth.
Tervetuloa keskustelemaan Tiedekulman Stagelle (Yliopistonkatu 4). keskiviikkona 3.6. klo 17–19. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatissa keskustelun aikana, ja tilaisuuden lopussa varataan aikaa yhteiselle keskustelulle.
Tilaisuutta voi seurata etänä täältä: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/en/tiedekulma/event/details/412676210/
Tapahtuman tallenne on katsottavissa Tiedekulman sivuilla kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen.
Tilaisuuden järjestää Suomen Akatemian Melioristisen kärsimyksen filosofian huippuyksikkö, Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Virpi Mäkinen
puh. 050 318 5434
virpi.makinen@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalvelu
Puh: 02941 22622
mediapalvelu@helsinki.fi
